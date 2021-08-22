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WTCR / Хунгароринг Отчет о гонке

Пилоты на Audi и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Венгрии

Автор:
, главный редактор

Главным неудачником этапа стал Роб Хафф, который после победы в квалификации не смог стартовать с поул-позиции

Пилоты на Audi и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Венгрии

Сантьяго Уррутья и Ян Эрлаше, выступающие на автомобилях Lynk & Co 03, делят между собой лидерство в кузовном Кубке мира WTCR по итогам 4-го этапа турнира, который в эти выходные прошел в Будапеште. 

Первая гонка дня прошла под диктовку пилотов на Audi RS3, которые получили право стартовать с первого ряда благодаря правилу переворачивания десятки лидеров квалификации. С поула в бой ушел 21-летний Жиль Магнус, который проводит в турнире второй сезон – и бельгиец смог сохранить лидерство до самого финиша, одержав свою первую победу в гонке столь престижного уровня.

На протяжении всего заезда тылы своего соотечественника и напарника по команде Comtoyou прикрывал Фредерик Вервиш – но ему попасть на подиум в итоге не удалось. За полкруга до финиша бельгийца атаковал Микель Аскона на Leon Cupra – и после контакта Вервиш оказался за пределами трассы, пропустив вперед и своего «обидчика», и ехавшего следом Эрлаше.

 

Примечательно, что Аскона отметился контактом и в самом начале гонки – на входе в первый поворот он развернул еще одного гонщика Lynk & Co, многократного чемпиона мира Ивана Мюллера.

 

На старте второй гонки главным сюрпризом стало отсутствие на поул-позиции Роба Хаффа, выигравшего квалификацию. В конце установочного круга британец направился не на стартовое поле, а на пит-лейн – и пока механики работали с автомобилем, истекло время, в течение которого пилоты должны занять свои места на решетке. Причиной случившегося могли стать повреждения, полученные автомобилем Хаффа по ходу утренней гонки. Впрочем, проблемы, судя по всему, не были такими уж серьезными – к моменту старта автомобиль был приведен в порядок, но стартовать экс-чемпиону мира пришлось с пит-лейна.

Audi позволила одному из пилотов Comtoyou проявиться себя и при старте из конца первой десятки: начавший гонку с 10-го места Вервиш ко второму повороту прорвался на 3-ю позицию. Но местом в первой тройке достижения бельгийца ограничились: Уррутья и Нестор Джиролами на Honda, стартовав с первых рядов, забронировали за собой две первых позиции и сохранили их до самого финиша.

В итоге пилоты Lynk & Co не только переместились на первую строчку турнирной таблицы, но и создали заметный отрыв от Жана-Карла Вернэ, выступающего на Hyundai Elantra и лидировавшего в Кубке перед началом этапа. Француз по ходу уик-энда ни разу не смог пробиться в первую десятку и теперь проигрывает лидерам 24 очка. Более того, Вернэ всего на 3 очка опережает вышедшего на 4-е место Магнуса.

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Результаты первой гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Belgium Жиль Магнус Audi    
2 Spain Микель Аскона CUPRA 2.127 2.127
3 France Ян Эрлаше Lynk & Co 2.682 0.555
4 Belgium Фредерик Вервиш Audi 3.628 0.946
5 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 3.866 0.238
6 Hungary Норберт Михелис Hyundai 4.140 0.274
7 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 4.791 0.651
8 Argentina Эстебан Герьери Honda 6.181 1.390
9 Argentina Нестор Джиролами Honda 6.613 0.432
10 Portugal Тьягу Монтейру Honda 7.255 0.642
11 Germany Лука Энгстлер Hyundai 8.773 1.518
12 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 8.957 0.184
13 Hungary Аттила Таши Honda 10.397 1.440
14 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 10.975 0.578
15 France Иван Мюллер Lynk & Co 11.584 0.609
16 Spain Хорди Жене CUPRA 12.000 0.416
17 Bence Boldizs CUPRA 13.125 1.125
18 Nicola Baldan Hyundai 16.092 2.967
19 Sweden Andreas Bäckman Hyundai 16.540 0.448
20 Jessica Bäckman Hyundai 17.057 0.517
21 Netherlands Том Коронель Audi 17.824 0.767
  France Натанаэль Бертон Audi 6 Laps 6 Laps
  United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 8 Laps 2 Laps
Полные результаты

Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co    
2 Argentina Нестор Джиролами Honda 1.245 1.245
3 Belgium Фредерик Вервиш Audi 2.328 1.083
4 Spain Микель Аскона CUPRA 3.387 1.059
5 France Ян Эрлаше Lynk & Co 4.616 1.229
6 France Иван Мюллер Lynk & Co 8.503 3.887
7 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 10.050 1.547
8 Argentina Эстебан Герьери Honda 12.707 2.657
9 Belgium Жиль Магнус Audi 13.825 1.118
10 Hungary Аттила Таши Honda 16.248 2.423
11 Portugal Тьягу Монтейру Honda 17.187 0.939
12 France Натанаэль Бертон Audi 18.124 0.937
13 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 19.083 0.959
14 Hungary Норберт Михелис Hyundai 19.619 0.536
15 Germany Лука Энгстлер Hyundai 23.387 3.768
16 Netherlands Том Коронель Audi 28.984 5.597
17 Spain Хорди Жене CUPRA 29.421 0.437
18 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 30.367 0.946
19 Bence Boldizs CUPRA 32.022 1.655
20 Nicola Baldan Hyundai 38.978 6.956
21 Jessica Bäckman Hyundai 39.614 0.636
22 Sweden Andreas Bäckman Hyundai    
23 Italy Габриэле Тарквини Hyundai    
Полные результаты

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