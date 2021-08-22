Пилоты на Audi и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Венгрии

Сантьяго Уррутья и Ян Эрлаше, выступающие на автомобилях Lynk & Co 03, делят между собой лидерство в кузовном Кубке мира WTCR по итогам 4-го этапа турнира, который в эти выходные прошел в Будапеште.

Первая гонка дня прошла под диктовку пилотов на Audi RS3, которые получили право стартовать с первого ряда благодаря правилу переворачивания десятки лидеров квалификации. С поула в бой ушел 21-летний Жиль Магнус, который проводит в турнире второй сезон – и бельгиец смог сохранить лидерство до самого финиша, одержав свою первую победу в гонке столь престижного уровня.

На протяжении всего заезда тылы своего соотечественника и напарника по команде Comtoyou прикрывал Фредерик Вервиш – но ему попасть на подиум в итоге не удалось. За полкруга до финиша бельгийца атаковал Микель Аскона на Leon Cupra – и после контакта Вервиш оказался за пределами трассы, пропустив вперед и своего «обидчика», и ехавшего следом Эрлаше.

Примечательно, что Аскона отметился контактом и в самом начале гонки – на входе в первый поворот он развернул еще одного гонщика Lynk & Co, многократного чемпиона мира Ивана Мюллера.

На старте второй гонки главным сюрпризом стало отсутствие на поул-позиции Роба Хаффа, выигравшего квалификацию. В конце установочного круга британец направился не на стартовое поле, а на пит-лейн – и пока механики работали с автомобилем, истекло время, в течение которого пилоты должны занять свои места на решетке. Причиной случившегося могли стать повреждения, полученные автомобилем Хаффа по ходу утренней гонки. Впрочем, проблемы, судя по всему, не были такими уж серьезными – к моменту старта автомобиль был приведен в порядок, но стартовать экс-чемпиону мира пришлось с пит-лейна.

Audi позволила одному из пилотов Comtoyou проявиться себя и при старте из конца первой десятки: начавший гонку с 10-го места Вервиш ко второму повороту прорвался на 3-ю позицию. Но местом в первой тройке достижения бельгийца ограничились: Уррутья и Нестор Джиролами на Honda, стартовав с первых рядов, забронировали за собой две первых позиции и сохранили их до самого финиша.

В итоге пилоты Lynk & Co не только переместились на первую строчку турнирной таблицы, но и создали заметный отрыв от Жана-Карла Вернэ, выступающего на Hyundai Elantra и лидировавшего в Кубке перед началом этапа. Француз по ходу уик-энда ни разу не смог пробиться в первую десятку и теперь проигрывает лидерам 24 очка. Более того, Вернэ всего на 3 очка опережает вышедшего на 4-е место Магнуса.

Результаты первой гонки

Результаты второй гонки