WTCR заменят мировым турниром. Он продлится четыре дня

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Обладатель коммерческих прав на регламент TCR, компания World Sporting Consulting, рассказала о планах действий после закрытия кубка мира WTCR в конце этого сезона.

Напомним, что WTCR являлось мировым первенством по кузовным автогонкам класса туринг. В нынешнем формате Кубок существует пять лет, но сегодня объявили, что нынешний сезон станет для него последним.

Буквально через несколько часов после этой новости появились планы касательно того, как будут проходить мировые гонки туринга в следующем году.

Дело в том, что TCR – это регламент, который использовался не только в мировой серии WTCR, но и в национальных или региональных чемпионатах. Так, вторым по престижности можно считать чемпионат Европы, а кроме того, категория «Туринг» по регламенту TCR есть во многих национальных первенствах, включая даже российскую серию РСКГ, где в минувшие выходные очередной титул взял Дмитрий Брагин.

Так вот, в следующем году планируется отобрать девять этапов из национальных и региональных первенств, за которые будет даваться на 50% больше очков, чем обычно и результаты которых позволят отобрать лучших пилотов для Мирового турнира.

Эти девять этапов будут отобраны на четырех континентах, причем первый пройдет в Европе.

Наконец, через четыре месяца после последнего из девяти этапов финалисты прибудут на Мировой турнир, который пройдет в одном месте в течение четырех дней. Его победитель будет считаться сильнейшим гонщиком туринга в мире.

Дополнительная информация: Хайден Кобб