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WTCR / Вилья-Реал Отчет о гонке

Уррутья и Хафф добились побед на португальском этапе WTCR

Необычная дорожная трасса с «джокером» покорилась пилотам Lynk & Co и Cupra

Автор:
, Журналист
Уррутья и Хафф добились побед на португальском этапе WTCR
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Пятый этап турингового Кубка мира прошел в городке Вилья-Реал. Местная трасса использовалась для соревнований еще в начале 30-х, затем на долгое время ее закрыли из-за высокой опасности, но с начала XXI века сюда вернулись гонки. 

Особенность кольца, которое проходит по улочкам и загородным дорогам, состоит в использовании «джокер-круга», который обычно применяется в ралли-кроссе. Один раз по ходу гонки каждый пилот обязан свернуть на более длинную петлю, но когда это сделать, решают сам гонщик и его команда. 

В утреннем заезде эта особенность не повлияла на результат: первая тройка оставалась неизменной от старта до финиша. 

Партнеры по Lynk & Co Сантьяго Уррутья и Ян Эрлаше стартовали с первого ряда и уехали от преследователей в гонке, Нестор Жиролами на Honda остался третьим. 

Результаты первой гонки WTCR в Вилья-Реале

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co -  
2 France Ян Эрлаше Lynk & Co 0.264 0.264
3 Argentina Нестор Джиролами Honda 5.236 5.236
4 Hungary Норберт Михелис Hyundai 5.911 5.911
5 China Ма Циньхуа Lynk & Co 6.651 6.651
6 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 7.103 7.103
7 Morocco Меди Беннани Audi 14.495 14.495
8 Spain Микель Аскона Hyundai 14.693 14.693
Роб Хафф, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion

Роб Хафф, Zengo Motorsport, CUPRA Leon Competicion

Фото: WTCR

А вот во второй гонке именно «джокер» определил победителя. Со старта первым был маститый ветеран Иван Мюллер, но при попытке проехать по длинной петле на восьмом круге француз заблокировал колеса, чуть не потерял контроль над машиной и опустился на четвертое место.

Победителем же стал другой чемпион мира в «кузовах» Роб Хафф. Его успех – первый в сезоне для марки Cupra. Стоит отметить, что британцу очень повезло: он успел свернуть на «джокер» на 12-м круге, а уже на 13-м гонку нейтрализовали из-за аварии его напарника Даниэля Надя. 

После этого участники до финиша оставались за машиной безопасности – если бы Роб не успел съездить на длинную петлю, его ждала бы дисквалификация. 

Аттила Таши на Honda стал вторым, лидер общего зачета Микаль Аскона дополнил подиум.

Испанец остался первым по сумме очков (153), опережая Уррутью (137), Эрлаше (133) и Хаффа (130). Сезон Туринга продолжится через три недели в итальянской Валлелунге.

Результаты второй гонки WTCR в Вилья-Реале

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA -  
2 Hungary Аттила Таши Honda 0.388 0.388
3 Spain Микель Аскона Hyundai 0.935 0.935
4 France Иван Мюллер Lynk & Co 1.474 1.474
5 Hungary Норберт Михелис Hyundai 2.644 2.644
6 Morocco Меди Беннани Audi 3.435 3.435
7 China Ма Циньхуа Lynk & Co 3.916 3.916
8 France Ян Эрлаше Lynk & Co 5.125 5.125
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