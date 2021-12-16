WTCR сделала гонки уик-энда «неравноправными»

Часть решений, принятых на недавнем заседании Всемирного совета FIA по спорту, была посвящена изменениям в спортивном регламенте кузовного Кубка мира WTCR. Эти изменения затронули целый ряд моментов проведения гонок – от схемы начисления очков до правил работы с балластом, которым догружаются некоторые машины с целью выравнивания сил в Кубке.

Напомним, что в этом сезоне по ходу каждого уик-энда WTCR проводилось по две гонки. Стартовая решетка второй формировалась в полном соответствии с результатами квалификации, в то время как при формировании стартового поля первого заезда первая десятка квалификации переворачивалась. Эта схема сохранится и в следующем году – однако если раньше по итогам каждой гонки начислялось равное количество очков, теперь победитель первого заезда продолжит получать 25 баллов, а победитель второго заезда заработает уже 30. Дистанция гонок при этом останется одинаковой.

По-другому будут распределяться очки по итогам квалификации, которая в WTCR состоит из трех сегментов (во второй проходят 12 лучших пилотов, в третий – 5 лучших из второго).

Раньше дополнительные баллы получали пять лучших гонщиков по итогам первой и третьей части – и во втором сегменте многие пилоты в итоге боролись за поул в первой гонке, который доставался показавшему 10-й результат гонщику. Теперь времена, показанные в течение всей квалификации, будут сводиться в единую таблицу – и очки получат 5 пилотов, которые в этой таблице окажутся выше своих соперников. Максимальное число баллов, которое можно заработать по итогам квалификации, осталось прежним – 10. Но если раньше для этого надо было стать лучшим в двух сегментах, теперь достаточно одного-единственного быстрого круга (даже если он будет показан в первом сегменте и его автор в итоге не станет победителем квалификации).

С 20-ти минут до часа увеличено время, которое команды могут потратить в перерыве между гонками (они в WTCR проводятся в один день) на ремонт машин. Предполагается, что благодаря этой мере пилоты будут меньше осторожничать в первом заезде – и у зрителей будет больше шансов увидеть увлекательную борьбу.

Организаторы также пересмотрели максимальную массу балласта, которая может использовать для выравнивания сил разных автомобилей – с 60-ти килограммов ее понизили до 40-ка.