WTCR приедет в 2020-м на новую корейскую трассу

Гоночный комплекс, расположенный на севере страны в приграничной с КНДР провинцией, был построен в 2013 году и тем же летом принял этап Азиатской серии Ле-Ман. Гонка прошла и в 2014-м, после чего на «Индже Спидиум» больше не было международных соревнований. Но в 2020-м на кольцо длиной 3,9 км приедет мировой Туринг.

Этап вошел в календарь, утвержденный Всемирным советом по автоспорту. Такое решение стало следствием успехов в WTCR корейской марки Hyundai. В 2018-м ее пилот Габриэле Тарквини завоевал титул, в нынешнем сезоне Норберт Михелис возглавляет общий зачет перед финальным уик-эндом.

Этап в Корее заменил гонку на японской «Сузуке», где пилоты WTCR соревновались на короткой конфигурации.

Кроме того, в календарь вошли гонки в испанском Арагоне, которые завершат европейскую часть сезона. Кубок мира стартует в начале апреля в Марокко, а закончится лишь в середине декабря на «Сепанге».

Кроме того, в 2020-м в WTCR будет скорректирована вызывавшая много нареканий система весовых гандикапов и появится отдельный зачет для гонщиков младше 23 лет, которые прежде провели не больше трех этапов в серии.

Календарь WTCR на 2020 год