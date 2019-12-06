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WTCR приедет в 2020-м на новую корейскую трассу

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WTCR приедет в 2020-м на новую корейскую трассу
Автор:
, младший журналист (Autosport)
6 дек. 2019 г., 08:36

Календарь турингового Кубка мира, официально утвержденный на этой неделе, включает уик-энд на автодроме «Индже Спидиум».

Гоночный комплекс, расположенный на севере страны в приграничной с КНДР провинцией, был построен в 2013 году и тем же летом принял этап Азиатской серии Ле-Ман. Гонка прошла и в 2014-м, после чего на «Индже Спидиум» больше не было международных соревнований. Но в 2020-м на кольцо длиной 3,9 км приедет мировой Туринг.

Этап вошел в календарь, утвержденный Всемирным советом по автоспорту. Такое решение стало следствием успехов в WTCR корейской марки Hyundai. В 2018-м ее пилот Габриэле Тарквини завоевал титул, в нынешнем сезоне Норберт Михелис возглавляет общий зачет перед финальным уик-эндом. 

Этап в Корее заменил гонку на японской «Сузуке», где пилоты WTCR соревновались на короткой конфигурации. 

Кроме того, в календарь вошли гонки в испанском Арагоне, которые завершат европейскую часть сезона. Кубок мира стартует в начале апреля в Марокко, а закончится лишь в середине декабря на «Сепанге».

Кроме того, в 2020-м в WTCR будет скорректирована вызывавшая много нареканий система весовых гандикапов и появится отдельный зачет для гонщиков младше 23 лет, которые прежде провели не больше трех этапов в серии. 

Календарь WTCR на 2020 год

Дата Страна Место проведения
3-5 апреля Morocco Марокко Марракеш
24-26 апреля Hungary Венгрия «Хунгароринг»
20-23 мая Germany Германия «Нордшляйфе»
5-7 июня Slovakia Словакия «Словакия-Ринг»
19-21 июня  Portugal Португалия Вилья-Реал
3-5 июля  Spain Испания «Моторленд»
4-6 сентября China Китай Нингбо
16-18 октября Korea, Republic of Республика Корея «Индже Спидиум»
19-22 ноября  Macau Макао Макао
10-13 декабря Malaysia Малайзия «Сепанг»
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Об этой статье

Серия WTCR
Пилоты Норберт Михелис
Автор Джек Козенс

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Сепанг

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