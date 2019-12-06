WTCR приедет в 2020-м на новую корейскую трассу
Календарь турингового Кубка мира, официально утвержденный на этой неделе, включает уик-энд на автодроме «Индже Спидиум».
Гоночный комплекс, расположенный на севере страны в приграничной с КНДР провинцией, был построен в 2013 году и тем же летом принял этап Азиатской серии Ле-Ман. Гонка прошла и в 2014-м, после чего на «Индже Спидиум» больше не было международных соревнований. Но в 2020-м на кольцо длиной 3,9 км приедет мировой Туринг.
Этап вошел в календарь, утвержденный Всемирным советом по автоспорту. Такое решение стало следствием успехов в WTCR корейской марки Hyundai. В 2018-м ее пилот Габриэле Тарквини завоевал титул, в нынешнем сезоне Норберт Михелис возглавляет общий зачет перед финальным уик-эндом.
Этап в Корее заменил гонку на японской «Сузуке», где пилоты WTCR соревновались на короткой конфигурации.
Кроме того, в календарь вошли гонки в испанском Арагоне, которые завершат европейскую часть сезона. Кубок мира стартует в начале апреля в Марокко, а закончится лишь в середине декабря на «Сепанге».
Кроме того, в 2020-м в WTCR будет скорректирована вызывавшая много нареканий система весовых гандикапов и появится отдельный зачет для гонщиков младше 23 лет, которые прежде провели не больше трех этапов в серии.
Календарь WTCR на 2020 год
|Дата
|Страна
|Место проведения
|3-5 апреля
|Марокко
|Марракеш
|24-26 апреля
|Венгрия
|«Хунгароринг»
|20-23 мая
|Германия
|«Нордшляйфе»
|5-7 июня
|Словакия
|«Словакия-Ринг»
|19-21 июня
|Португалия
|Вилья-Реал
|3-5 июля
|Испания
|«Моторленд»
|4-6 сентября
|Китай
|Нингбо
|16-18 октября
|Республика Корея
|«Индже Спидиум»
|19-22 ноября
|Макао
|Макао
|10-13 декабря
|Малайзия
|«Сепанг»
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Пилоты
|Норберт Михелис
|Автор
|Джек Козенс
WTCR приедет в 2020-м на новую корейскую трассу
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