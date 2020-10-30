WTCR перенесет финал сезона из Адрии

Еще в мае. представляя новый календарь, боссы WTCR объявили, что впервые в своей истории серия посетит Италию – трасса в Адрии должна была принять финал Кубка мира 14-15 ноября.

В 2020 году планировалось реконструировать этот гоночный комплекс, доведя уровень его инфраструктуры до международного уровня и увеличив длину трассы, которая прежде не превышала 4 км.

Однако работы затянулись – пока WTCR не делала никаких официальных заявлений, но итальянская компания Gruppo Peroni, которая занималась организацией трех серий поддержки для этого уик-энда, уже объявила об их отмене.

«Учитывая текущее состояние работ на трассе близ Венеции, проведение там запланированных на 14-15 ноября соревнований не представляется возможным», – говорится в документе.

Команды и гонщики Туринга, как стало известно, тоже были в частном порядке проинформированы об отмене гонок. Промоутеры серии из Eurosport Events подтвердили Motorsport.com, что этапа в Адрии точно не будет.

По всей видимости, финал «кузовного» сезона теперь будет перенесен в Имолу, где в середине ноября не планируется никаких соревнований.