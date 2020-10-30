Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
27 окт.
Следующее событие через
11 Часов
:
13 Минут
:
31 Секунд
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
Нюрбургринг
06 сент.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли В.Британия
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WTCR / Адрия / Новость

WTCR перенесет финал сезона из Адрии

Поделились
Комментарии
WTCR перенесет финал сезона из Адрии
Автор:
, Репортер, Индия

Как стало известно Motorsport.com, организаторы турингового Кубка мира вынуждены искать новое место для заключительного этапа из-за затянувшегося ремонта автодрома

Еще в мае. представляя новый календарь, боссы WTCR объявили, что впервые в своей истории серия посетит Италию – трасса в Адрии должна была принять финал Кубка мира 14-15 ноября. 

В 2020 году планировалось реконструировать этот гоночный комплекс, доведя уровень его инфраструктуры до международного уровня и увеличив длину трассы, которая прежде не превышала 4 км. 

Однако работы затянулись – пока WTCR не делала никаких официальных заявлений, но итальянская компания Gruppo Peroni, которая занималась организацией трех серий поддержки для этого уик-энда, уже объявила об их отмене. 

«Учитывая текущее состояние работ на трассе близ Венеции, проведение там запланированных на 14-15 ноября соревнований не представляется возможным», – говорится в документе.

Команды и гонщики Туринга, как стало известно, тоже были в частном порядке проинформированы об отмене гонок. Промоутеры серии из Eurosport Events подтвердили Motorsport.com, что этапа в Адрии точно не будет. 

По всей видимости, финал «кузовного» сезона теперь будет перенесен в Имолу, где в середине ноября не планируется никаких соревнований.  

Читайте также:

Герьери выиграл две гонки WTCR в Венгрии

Предыдущая новость

Герьери выиграл две гонки WTCR в Венгрии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WTCR
Этап Адрия
Автор Рахит Тукрал

Самое читаемое Сегодня

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто
Формула 1 Формула 1 / Новость

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

Официально: Williams сохранит Расселла и Латифи в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: Williams сохранит Расселла и Латифи в 2021 году

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона

Самое важное:

WTCR перенесет финал сезона из Адрии
WTCR WTCR / Новость

WTCR перенесет финал сезона из Адрии

Герьери выиграл две гонки WTCR в Венгрии
WTCR WTCR / Новость

Герьери выиграл две гонки WTCR в Венгрии

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду
WTCR WTCR / Новость

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду

Самое читаемое

1
Формула 1

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто

2
Формула 1

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

3
Формула 1

Официально: Williams сохранит Расселла и Латифи в 2021 году

27мин
4
Формула 1

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

5
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Самое важное:

WTCR перенесет финал сезона из Адрии
WTCR

WTCR перенесет финал сезона из Адрии

Герьери выиграл две гонки WTCR в Венгрии
WTCR

Герьери выиграл две гонки WTCR в Венгрии

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе
WTCR

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду
WTCR

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.