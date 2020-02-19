Все ради экономии: в чемпионате WTCR отказались от третьей гонки за уикенд
Чтобы остановить рост затрат, кузовная серия WTCR изменила регламент. В 2020 году международное первенство будет проводить по две гонки за уикенд вместо трех
Мировой кубок по кузовным гонкам WTCR изменил спортивный регламент, чтобы командам хватило денег на участие. За последние год бюджеты в WTCR выросли. Это поставило под сомнение выступления нескольких команд.
Чтобы не допустить оттока участников, в WTCR больше не будут проводить по три гонки за уикенд. Кузовной чемпионат вернется к двухдневному формату с двумя гонками. По такой схеме проводились заезды предшественника WTCR в кузовных гонках – чемпионата мира WTCC.
Еще одной мерой стало продление срока регистрации для команд на сезон-2020. Если раньше руководство WTCR принимало заявки до конца января, то теперь этот срок продлили до 6 марта.
Наконец, гоночным коллективам разрешили выставлять третью машину при условии, что за рулем будет находиться новичок. Такое решение позволит увеличить количество машин на старте в случае массового ухода команд из чемпионата.
Генеральный промоутер WTCR Франсуа Рибейру пообещал придумать и другие способы сократить расходы команд к сезону-2021.
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Автор
|Джек Козенс
Все ради экономии: в чемпионате WTCR отказались от третьей гонки за уикенд
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