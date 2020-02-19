Все ради экономии: в чемпионате WTCR отказались от третьей гонки за уикенд

Мировой кубок по кузовным гонкам WTCR изменил спортивный регламент, чтобы командам хватило денег на участие. За последние год бюджеты в WTCR выросли. Это поставило под сомнение выступления нескольких команд.

Чтобы не допустить оттока участников, в WTCR больше не будут проводить по три гонки за уикенд. Кузовной чемпионат вернется к двухдневному формату с двумя гонками. По такой схеме проводились заезды предшественника WTCR в кузовных гонках – чемпионата мира WTCC.

Еще одной мерой стало продление срока регистрации для команд на сезон-2020. Если раньше руководство WTCR принимало заявки до конца января, то теперь этот срок продлили до 6 марта.

Наконец, гоночным коллективам разрешили выставлять третью машину при условии, что за рулем будет находиться новичок. Такое решение позволит увеличить количество машин на старте в случае массового ухода команд из чемпионата.

Генеральный промоутер WTCR Франсуа Рибейру пообещал придумать и другие способы сократить расходы команд к сезону-2021.