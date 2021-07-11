Вернэ остался лидером WTCR после этапа в Испании

В Испании на трассе в Арагоне состоялись заезды третьего этапа сезона-2021 Кубка мира WTCR.

В первом заезде лучшим оказался Габриэле Тарквини на Hyundai. Он менее двух секунд выиграл у Микеля Асконы на Cupra. Первую тройку замкнул Том Коронел на Audi.

Лидеры сезона в этой гонке выглядели не лучшим образом. Возглавляющий чемпионат Жан-Карл Вернэ финишировал только девятым. Его ближайший преследователь Аттила Таши оказался и вовсе 18-м.

Во второй гонке победа досталась Фредерику Вервишу, который лидировал от старта и до финиша. За второе место до финиша бились Тед Бьорк и Жиль Магнус. Дошло даже до контакта, но Бьорк сумел отстоять позицию в борьбе с явно более быстрым в конце заезда Магнусом.

Вернэ на этот раз финишировал четвертым, укрепив отрыв от Таши и идущего в чемпионате третьим ветерана Ивана Мюллера. Оба финишировали вне первой десятки. На второе место в чемпионате в итоге вышел Янн Эрлаше, который отстает от Вернэ на 8 очков.

Результаты первой гонки

Результаты второй гонки