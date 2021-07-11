Вернэ остался лидером WTCR после этапа в Испании
Лидер сезона ни разу не попал на подиум, но его преследователи выступили еще хуже
В Испании на трассе в Арагоне состоялись заезды третьего этапа сезона-2021 Кубка мира WTCR.
В первом заезде лучшим оказался Габриэле Тарквини на Hyundai. Он менее двух секунд выиграл у Микеля Асконы на Cupra. Первую тройку замкнул Том Коронел на Audi.
Лидеры сезона в этой гонке выглядели не лучшим образом. Возглавляющий чемпионат Жан-Карл Вернэ финишировал только девятым. Его ближайший преследователь Аттила Таши оказался и вовсе 18-м.
Во второй гонке победа досталась Фредерику Вервишу, который лидировал от старта и до финиша. За второе место до финиша бились Тед Бьорк и Жиль Магнус. Дошло даже до контакта, но Бьорк сумел отстоять позицию в борьбе с явно более быстрым в конце заезда Магнусом.
Вернэ на этот раз финишировал четвертым, укрепив отрыв от Таши и идущего в чемпионате третьим ветерана Ивана Мюллера. Оба финишировали вне первой десятки. На второе место в чемпионате в итоге вышел Янн Эрлаше, который отстает от Вернэ на 8 очков.
Результаты первой гонки
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Габриэле Тарквини
|-
|25
|2
|Микель Аскона
|1.880
|1.880
|1.880
|20
|3
|Том Коронель
|8.455
|8.455
|6.575
|16
|4
|Натанаэль Бертон
|9.531
|9.531
|1.076
|13
|5
|Ян Эрлаше
|10.416
|10.416
|0.885
|11
|6
|Жиль Магнус
|10.578
|10.578
|0.162
|10
|7
|Норберт Михелис
|11.410
|11.410
|0.832
|9
|8
|Фредерик Вервиш
|12.161
|12.161
|0.751
|8
|9
|Жан-Карл Вернэ
|13.263
|13.263
|1.102
|7
|10
|Тед Бьорк
|14.132
|14.132
|0.869
|6
|11
|Иван Мюллер
|15.416
|15.416
|1.284
|5
|12
|Сантьяго Уррутья
|16.360
|16.360
|0.944
|4
|13
|Лука Энгстлер
|18.560
|18.560
|2.200
|3
|14
|Хорди Жене
|23.580
|23.580
|5.020
|2
|15
|Эстебан Герьери
|24.248
|24.248
|0.668
|1
|16
|Bence Boldizs
|25.622
|25.622
|1.374
|17
|Andreas Bäckman
|26.036
|26.036
|0.414
|18
|Аттила Таши
|27.051
|27.051
|1.015
|19
|Нестор Джиролами
|29.161
|29.161
|2.110
|20
|Jessica Bäckman
|35.835
|35.835
|6.674
|21
|Тьягу Монтейру
|49.603
|49.603
|13.768
|22
|Роберт Хафф
|3 laps
|Полные результаты
Результаты второй гонки
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Фредерик Вервиш
|13
|25
|2
|Тед Бьорк
|13
|20
|3
|Жиль Магнус
|13
|16
|4
|Жан-Карл Вернэ
|13
|13
|5
|Натанаэль Бертон
|13
|11
|6
|Габриэле Тарквини
|13
|10
|7
|Ян Эрлаше
|13
|9
|8
|Лука Энгстлер
|13
|8
|9
|Роберт Хафф
|13
|7
|10
|Иван Мюллер
|13
|6
|11
|Эстебан Герьери
|13
|5
|12
|Микель Аскона
|13
|4
|13
|Нестор Джиролами
|13
|3
|14
|Тьягу Монтейру
|13
|2
|15
|Аттила Таши
|13
|1
|16
|Bence Boldizs
|13
|17
|Jessica Bäckman
|13
|18
|Норберт Михелис
|13
|19
|Хорди Жене
|12
|20
|Andreas Bäckman
|12
|21
|Том Коронель
|8
|22
|Сантьяго Уррутья
|5
|Полные результаты