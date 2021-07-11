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WTCR / Арагон Новости

Вернэ остался лидером WTCR после этапа в Испании

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Лидер сезона ни разу не попал на подиум, но его преследователи выступили еще хуже

Вернэ остался лидером WTCR после этапа в Испании

В Испании на трассе в Арагоне состоялись заезды третьего этапа сезона-2021 Кубка мира WTCR. 

В первом заезде лучшим оказался Габриэле Тарквини на Hyundai. Он менее двух секунд выиграл у Микеля Асконы на Cupra. Первую тройку замкнул Том Коронел на Audi. 

Лидеры сезона в этой гонке выглядели не лучшим образом. Возглавляющий чемпионат Жан-Карл Вернэ финишировал только девятым. Его ближайший преследователь Аттила Таши оказался и вовсе 18-м. 

Во второй гонке победа досталась Фредерику Вервишу, который лидировал от старта и до финиша. За второе место до финиша бились Тед Бьорк и Жиль Магнус. Дошло даже до контакта, но Бьорк сумел отстоять позицию в борьбе с явно более быстрым в конце заезда Магнусом.

Вернэ на этот раз финишировал четвертым, укрепив отрыв от Таши и идущего в чемпионате третьим ветерана Ивана Мюллера. Оба финишировали вне первой десятки. На второе место в чемпионате в итоге вышел Янн Эрлаше, который отстает от Вернэ на 8 очков.

Результаты первой гонки

Позиция Гонщик Время Отрыв Отставание Очки
1 Italy Габриэле Тарквини -     25
2 Spain Микель Аскона 1.880 1.880 1.880 20
3 Netherlands Том Коронель 8.455 8.455 6.575 16
4 France Натанаэль Бертон 9.531 9.531 1.076 13
5 France Ян Эрлаше 10.416 10.416 0.885 11
6 Belgium Жиль Магнус 10.578 10.578 0.162 10
7 Hungary Норберт Михелис 11.410 11.410 0.832 9
8 Belgium Фредерик Вервиш 12.161 12.161 0.751 8
9 France Жан-Карл Вернэ 13.263 13.263 1.102 7
10 Sweden Тед Бьорк 14.132 14.132 0.869 6
11 France Иван Мюллер 15.416 15.416 1.284 5
12 Uruguay Сантьяго Уррутья 16.360 16.360 0.944 4
13 Germany Лука Энгстлер 18.560 18.560 2.200 3
14 Spain Хорди Жене 23.580 23.580 5.020 2
15 Argentina Эстебан Герьери 24.248 24.248 0.668 1
16 Bence Boldizs 25.622 25.622 1.374  
17 Sweden Andreas Bäckman 26.036 26.036 0.414  
18 Hungary Аттила Таши 27.051 27.051 1.015  
19 Argentina Нестор Джиролами 29.161 29.161 2.110  
20 Jessica Bäckman 35.835 35.835 6.674  
21 Portugal Тьягу Монтейру 49.603 49.603 13.768  
22 United Kingdom Роберт Хафф 3 laps      
Полные результаты

Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Круги Отрыв Отставание Очки
1 Belgium Фредерик Вервиш 13     25
2 Sweden Тед Бьорк 13     20
3 Belgium Жиль Магнус 13     16
4 France Жан-Карл Вернэ 13     13
5 France Натанаэль Бертон 13     11
6 Italy Габриэле Тарквини 13     10
7 France Ян Эрлаше 13     9
8 Germany Лука Энгстлер 13     8
9 United Kingdom Роберт Хафф 13     7
10 France Иван Мюллер 13     6
11 Argentina Эстебан Герьери 13     5
12 Spain Микель Аскона 13     4
13 Argentina Нестор Джиролами 13     3
14 Portugal Тьягу Монтейру 13     2
15 Hungary Аттила Таши 13     1
16 Bence Boldizs 13      
17 Jessica Bäckman 13      
18 Hungary Норберт Михелис 13      
19 Spain Хорди Жене 12      
20 Sweden Andreas Bäckman 12      
21 Netherlands Том Коронель 8      
22 Uruguay Сантьяго Уррутья 5      
Полные результаты

 

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