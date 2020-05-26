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WTCR / Новость

В WTCR не осталось азиатских гонок

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В WTCR не осталось азиатских гонок
Автор:
, журналист (Global)
Соавтор: Маркус Симмонс
26 мая 2020 г., 15:10

Устроители мирового Туринга решили провести весь сезон-2020 в Европе

Кубок мира WTCR лишился всех гонок в Азии. Официальное объявление о новом списке этапов ожидается в середине следующей недели, но Motorsport.com стали известны его общие детали.

На сезон-2020 запланировали всего шесть этапов, каждый из которых состоится в Европе. Гонки пройдут на «Зальцбургринге», Северной петле «Нюрбургринга», в Словакии, Венгрии и Арагоне. Финал примет итальянская Адрия, где автодром недавно был реконструирован, а трасса дополнительно получила 1 километр дистанции.

Два уик-энда состоятся в формате с двумя гоночными заездами, а остальные – с тремя. 

Глава промоутерской компании Eurosport Events Франсуа Рибейро сказал Motorsport.com: «Велика вероятность, что мы начнем в сентябре. Мы уже направили даты в FIA, они дадут ответ на следующей неделе, тогда мы и покажем официальный календарь». 

Такой выбор WTCR означает, что кубок мира пройдет без гонок в Азии, которые до этого неизменно были частью кузовной серии. Обычно они завершали сезон.

При этом традиционный Гран При Макао намечен на 19-22 ноября – соревнования в классическом формате с двумя гонками пройдут на технике класса TCR, но, как это было до 2004 года, за них не станут начислять очки в зачет какого-либо чемпионата.

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Об этой статье

Серия WTCR
Автор Гэри Уоткинс

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