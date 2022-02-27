В России не состоится этап WTCR
Соревнования должны были пройти с 6 по 7 августа в Сочи
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Международная автомобильная федерация объявила, что в 2022 году чемпионат WTCR не приедет в Россию. На данный момент неизвестно, какая страна заменит этап на «Сочи автодроме».
В заявлении FIA сказано: «В связи с чрезвычайно печальными и тревожными событиями на Украине компания Discovery Sports Events, промоутер WTCR, подтверждает, что в нынешних обстоятельствах проведение этапа в России невозможно».
Напомним, что несколькими днями ранее стало известно об отмене на территории России Гран При Формулы 1 и этапа чемпионата мира по спидвею.
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