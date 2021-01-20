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WTCR / Новость

В кузовном Кубке мира появятся российский пилот и российская команда

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В кузовном Кубке мира появятся российский пилот и российская команда
Автор:
, Главный редактор

Одним из участников WTCR станет пилот, известный победой на Всемирных гоночных играх

Петербургский пилот Клим Гаврилов планирует в этом году по полной программе выступить в Кубке мира WTCR – об этом российской редакции Motorsport.com сообщили представители спортсмена. Причем обслуживанием машины займется российский коллектив – команда VRC, которая тоже базируется в Санкт-Петербурге.

«Для нас было важно прийти в Кубок мира с отечественной командой, – рассказал Motorsport.com Юрий Гаврилов, отец и менеджер пилота. – В прошлом у нас был опыт работы с зарубежными коллективами в картинге – но мы не увидели у них каких-то ноу-хау, которых нет у наших ребят. Тот состав, который в последнее время собрался вокруг Клима – это очень крутые ребята. А настройкой автомобилей на тестах и гонках все последние годы занимаемся мы с Климом. Мы обладаем немалыми знаниями – и добиваемся результата. К примеру, в прошлом году Клим выступал в чемпионате России на Hyundai – и по итогам сезона опередил всех остальных пилотов, в распоряжении которых были такие же автомобили».

С машиной гонщик пока не определился. В его распоряжении уже есть два автомобиля – Audi RS3 и Hyundai i30 N. И окончательный выбор будет сделан в зависимости от того, какие решения организаторы Кубка примут в рамках традиционного выравнивания сил – когда во избежание доминирования одной марки организаторы могут предписать участникам скорректировать ряд параметров автомобиля (мощность двигателя, дорожный просвет, массу и т.д.)

Представитель России появится в самом престижном кузовном турнире мира впервые после достаточно длинного перерыва. Последними из отечественных гонщиков в этой серии (которая тогда еще не имела статуса Кубка мира) были Михаил Грачев и Сергей Афанасьев. В 2016 году омич и москвич заняли 8-е и 9-е места в общем зачете, причем Грачев выиграл 4 гонки.

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Гаврилов (ему в этом году исполнится 21 год) известен поклонникам автоспорта как один из пилотов, которые в составе сборной России одержали победу в первых Всемирных гоночных играх, прошедших в позапрошлом году под эгидой FIA на трассе в Валлелунге. Тогда петербуржец стал лучшим в кузовных заездах. Главной же сферой приложения усилий для Клима в последние годы была Российская серия кольцевых гонок, где пилот выступал в самом быстром классе «Туринг». Прошлый сезон стал для гонщика лучшим в карьере: поломки автомобиля и штрафы от судей не помешали Гаврилову закончить чемпионат России на втором месте в общем зачете.

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Об этой статье

Серия WTCR
Пилоты Клим Гаврилов
Автор Кирилл Качнов

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