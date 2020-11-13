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В календаре Мирового туринга на 2021 год – 8 этапов

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В календаре Мирового туринга на 2021 год – 8 этапов
Автор:
, Главный редактор

Кубок мира возвращается к привычному расписанию, но количество гонок в рамках турнира сократится чуть ли не в два раза

Организаторы Кубка мира WTCR обнародовали календарь своего турнира на 2021 год. На фоне расписания нынешнего сезона, когда все 6 этапов соревнований прошли на европейских трассах, новый календарь выглядит более привычным. Но все-таки в нем есть несколько заметных изменений по сравнению с 2019 годом, когда состоялся последний «нормальный» гоночный сезон.

В позапрошлом году участники WTCR приняли участие в 10-ти этапах, такое же количество изначально планировалось провести в нынешнем сезоне – а вот календарь 2021 года состоит только из 8-ми гоночных уик-эндов. Из фигурировавших в исходном расписании на 2020 год трасс в новый календарь не попали городской трек в марокканском Марракеше и автодром в малайзийском Сепанге.

Хотя на фоне продолжающейся глобальной пандемии предварительными выглядят любые планы гоночных чемпионатов на следующий год, организаторы WTCR особо отмечают, что проведение этапа на корейской трассе «Индже Спидиум» будет окончательно подтверждено позже.

Трасса для первого из двух китайских этапов пока не определена. В календаре 2019 года (как и двух предыдущих) присутствовал автодром в Нинбо, но в 2018 году был проведен и этап на городской трассе в Ухане.

При этом количество гонок сократится сильнее, чем количество этапов – в целях экономиии каждый гоночный уик-энд будет состоять только из двух гонок (а не трех, как было в предыдущие годы и на большинстве этапов этого сезона). В результате в следующем году участники выйдут на старт 16 раз – против 30-ти в 2019-м.

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Календарь Кубка мира WTCR на 2021 год

  Даты Страна Трасса
1. 14-16 мая Hungary Венгрия «Хунгароринг» (Будапешт)
2. 22-24 мая Slovakia Словакия «Словакия Ринг» (Братислава)
3. 3-5 июня Germany Германия «Нюрбургринг», Северная петля
4. 25-27 июня Portugal Португалия г. Вила Реаль (городская трасса)
5. 9-11 июля Spain Испания «Моторленд Арагон» (Альканьис)
6. 8-10 октября Korea, Republic of Южная Корея «Индже Спидиум» (уезд Индже)
7. 5-7 ноября China Китай трасса пока не определена
8. 19-21 ноября China Китай г. Макао (городская трасса)

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Финальный этап нынешнего сезона WTCR пройдет в эти выходные на трассе «Моторленд Арагон». В турнире достаточно уверенно (с преимуществом 26 очков) лидирует Ян Эрлаше на седане Lynk & Co 03, однако при определенной доле везения у его ближайшего преследователя, Эстебана Герьери на Honda Civic Type-R, есть возможность опередить француза по ходу последнего этапа. 

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Об этой статье

Серия WTCR
Автор Кирилл Качнов

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