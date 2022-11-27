Судьбу титула в WTCR решила квалификация
Микель Аскона гарантировал себе звание победителя «кузовного» Кубка мира после того, как его соперник Нестор Жиролами не смог заработать в субботу бонусных баллов
В конце ноября гоночная активность явно пошла на спад, но некоторые серии еще не завершили свой сезон. В Саудовской Джидде финальный этап своего прощального сезона проводят участники WTCR.
Лидер общего зачета Микель Аскона имел возможность гарантировать себе звание сильнейшего еще две недели назад в Бахрейне, но не смог сделать этого. Но 26-летнему испанцу, выступающему на Hyundai, в этот раз даже не пришлось ждать гонок.
Его единственный соперник, Нестор Жиролами, уже в субботней квалификации не сумел заработать достаточного количества бонусных баллов, когда показал во втором сегменте только 12-й результат. Это лишило аргентинского пилота Honda даже теоретической возможности побороться за титул и сделало Аскону обладателем Кубка мира.
«Просто невероятно, – признался Микель, который стал в квалификации третьим. – Я всю свою жизнь работал ради этого момента, а особенно упорно на протяжении четырех последних лет в WTCR. Мы прошли этот путь вместе с семьей, с родителями. И теперь мы чемпионы».
Первый в карьере поул на укороченной трассе Джидде завоевал Натанаэль Бертон на Audi. Прощальные гонки мирового Туринга пройдут вечером в воскресенье.
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