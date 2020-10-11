Натаниэль Бертон, управляющий автомобилем Audi RS3, выиграл первую из трех гонок этапа Кубка мира WTCR на автодроме «Словакия-ринг» в Братиславе. Француз начал гонку с поул-позиции, ненадолго уступил лидерство в начале заезда – но вновь оказавшись на первом месте через пару кругов, спокойно довел дело до победы. Которая стала первой в сезоне и для самого пилота, и для марки Audi.

Ключевым фактором утром в воскресенье стало состояние трассы, которая после дождя не успела просохнуть к моменту старта – но быстро высыхала непосредственно по ходу гонки. В этой ситуации вопрос был не столько в правильном выборе шин (абсолютное большинство пилотов вышли на старт со сликами на передних колесах и дождевыми покрышками на задних), сколько в грамотном распределении ресурса резины по дистанции.

С этим, к примеру, не смог справиться пилотирующий Hyundai Ники Катсбург. Голландец, известный российским болельщикам по выступлениям на Lada в WTCC, после старта со второй позиции захватил лидерство на первом круге – однако через несколько кругов начал откатываться назад и в итоге оказался в конце второй десятки. В то же самое время еще один пилот Hyundai, опытнейший Габриэле Тарквини, смог с 11-й стартовой позиции пробраться на 2-е место. Этот подиум стал для гонщиков Hyundai первым в сезоне – в то время как закончивший гонку 3-м Жан-Карл Вернэ впервые в сезоне обеспечил место в первой тройке автомобилю Alfa Romeo.

Пилоты, ведущие борьбу за титул, запомнились скорее ошибками и спорными действиями. К примеру, занимающий второе место в общем зачете Тед Бьорк перед стартом обул свой Lynk & Co в четыре дождевых шины – и в результате по ходу 9-круговой гонки был вынужден совершить пит-стоп, после которого смог финишировать только 19-м.

Выше других претендентов на титул (на 5-м месте) в протоколе оказался Нестор Джиролами, выступающий на Honda. Однако несколько очков у аргентинца отобрал его напарник и соотечественник Эстебан Герьери, уступающий Джиролами 4 позиции в общем зачете. В конце заезда Герьери атаковал и обогнал товарища по команде – хотя в этой ситуации пилоту было бы логичнее прикрыть тылы напарника и дать ему заработать большее количество баллов.

В итоге Джиролами единолично обосновался на 2-й позиции общего зачета (раньше аргентинец делил ее с Бьорком) и сократил отставание от лидера с 31-го до 27-ми очков. Лидером по-прежнему является Ян Эрлаше – первую гонку в Словакии француз, выступающий на автомобиле Lynk & Co, закончил на 9-м месте.

Результаты гонки