Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду
Первый из трех заездов уик-энда запомнился резкими падениями темпа и междоусобным сражением пилотов на Honda
Натаниэль Бертон, управляющий автомобилем Audi RS3, выиграл первую из трех гонок этапа Кубка мира WTCR на автодроме «Словакия-ринг» в Братиславе. Француз начал гонку с поул-позиции, ненадолго уступил лидерство в начале заезда – но вновь оказавшись на первом месте через пару кругов, спокойно довел дело до победы. Которая стала первой в сезоне и для самого пилота, и для марки Audi.
Ключевым фактором утром в воскресенье стало состояние трассы, которая после дождя не успела просохнуть к моменту старта – но быстро высыхала непосредственно по ходу гонки. В этой ситуации вопрос был не столько в правильном выборе шин (абсолютное большинство пилотов вышли на старт со сликами на передних колесах и дождевыми покрышками на задних), сколько в грамотном распределении ресурса резины по дистанции.
С этим, к примеру, не смог справиться пилотирующий Hyundai Ники Катсбург. Голландец, известный российским болельщикам по выступлениям на Lada в WTCC, после старта со второй позиции захватил лидерство на первом круге – однако через несколько кругов начал откатываться назад и в итоге оказался в конце второй десятки. В то же самое время еще один пилот Hyundai, опытнейший Габриэле Тарквини, смог с 11-й стартовой позиции пробраться на 2-е место. Этот подиум стал для гонщиков Hyundai первым в сезоне – в то время как закончивший гонку 3-м Жан-Карл Вернэ впервые в сезоне обеспечил место в первой тройке автомобилю Alfa Romeo.
Пилоты, ведущие борьбу за титул, запомнились скорее ошибками и спорными действиями. К примеру, занимающий второе место в общем зачете Тед Бьорк перед стартом обул свой Lynk & Co в четыре дождевых шины – и в результате по ходу 9-круговой гонки был вынужден совершить пит-стоп, после которого смог финишировать только 19-м.
Выше других претендентов на титул (на 5-м месте) в протоколе оказался Нестор Джиролами, выступающий на Honda. Однако несколько очков у аргентинца отобрал его напарник и соотечественник Эстебан Герьери, уступающий Джиролами 4 позиции в общем зачете. В конце заезда Герьери атаковал и обогнал товарища по команде – хотя в этой ситуации пилоту было бы логичнее прикрыть тылы напарника и дать ему заработать большее количество баллов.
В итоге Джиролами единолично обосновался на 2-й позиции общего зачета (раньше аргентинец делил ее с Бьорком) и сократил отставание от лидера с 31-го до 27-ми очков. Лидером по-прежнему является Ян Эрлаше – первую гонку в Словакии француз, выступающий на автомобиле Lynk & Co, закончил на 9-м месте.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Натанаэль Бертон
|Audi
|2
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|3.054
|3.054
|3
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|7.266
|4.212
|4
|Эстебан Герьери
|Honda
|7.822
|0.556
|5
|Нестор Джиролами
|Honda
|8.987
|1.165
|6
|Том Коронель
|Audi
|9.543
|0.556
|7
|Жиль Магнус
|Audi
|12.554
|3.011
|8
|Микель Аскона
|CUPRA
|13.951
|1.397
|9
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|14.638
|0.687
|10
|Норберт Михелис
|Hyundai
|15.149
|0.511
|11
|Аттила Таши
|Honda
|16.153
|1.004
|12
|Лука Филиппи
|Alfa Romeo
|16.347
|0.194
|13
|Тьягу Монтейру
|Honda
|17.448
|1.101
|14
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|18.506
|1.058
|15
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|21.031
|2.525
|16
|Орельен Комт
|Renault
|29.776
|8.745
|17
|Ники Катсбург
|Hyundai
|33.402
|3.626
|18
|Petr Fulfn
|CUPRA
|48.187
|14.785
|19
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|1'17.290
|29.103
|20
|Gabor Kismarty-Lechner
|CUPRA
|1'32.502
|15.212
|21
|Bence Boldizs
|CUPRA
|22
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Словакия
|Автор
|Кирилл Качнов