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WTCR / Словакия / Новость

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду

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Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду
Автор:
, Главный редактор

Первый из трех заездов уик-энда запомнился резкими падениями темпа и междоусобным сражением пилотов на Honda

Натаниэль Бертон, управляющий автомобилем Audi RS3, выиграл первую из трех гонок этапа Кубка мира WTCR на автодроме «Словакия-ринг» в Братиславе. Француз начал гонку с поул-позиции, ненадолго уступил лидерство в начале заезда – но вновь оказавшись на первом месте через пару кругов, спокойно довел дело до победы. Которая стала первой в сезоне и для самого пилота, и для марки Audi.

Ключевым фактором утром в воскресенье стало состояние трассы, которая после дождя не успела просохнуть к моменту старта – но быстро высыхала непосредственно по ходу гонки. В этой ситуации вопрос был не столько в правильном выборе шин (абсолютное большинство пилотов вышли на старт со сликами на передних колесах и дождевыми покрышками на задних), сколько в грамотном распределении ресурса резины по дистанции.

С этим, к примеру, не смог справиться пилотирующий Hyundai Ники Катсбург. Голландец, известный российским болельщикам по выступлениям на Lada в WTCC, после старта со второй позиции захватил лидерство на первом круге – однако через несколько кругов начал откатываться назад и в итоге оказался в конце второй десятки. В то же самое время еще один пилот Hyundai, опытнейший Габриэле Тарквини, смог с 11-й стартовой позиции пробраться на 2-е место. Этот подиум стал для гонщиков Hyundai первым в сезоне – в то время как закончивший гонку 3-м Жан-Карл Вернэ впервые в сезоне обеспечил место в первой тройке автомобилю Alfa Romeo.

Пилоты, ведущие борьбу за титул, запомнились скорее ошибками и спорными действиями. К примеру, занимающий второе место в общем зачете Тед Бьорк перед стартом обул свой Lynk & Co в четыре дождевых шины – и в результате по ходу 9-круговой гонки был вынужден совершить пит-стоп, после которого смог финишировать только 19-м.

Выше других претендентов на титул (на 5-м месте) в протоколе оказался Нестор Джиролами, выступающий на Honda. Однако несколько очков у аргентинца отобрал его напарник и соотечественник Эстебан Герьери, уступающий Джиролами 4 позиции в общем зачете. В конце заезда Герьери атаковал и обогнал товарища по команде – хотя в этой ситуации пилоту было бы логичнее прикрыть тылы напарника и дать ему заработать большее количество баллов.

В итоге Джиролами единолично обосновался на 2-й позиции общего зачета (раньше аргентинец делил ее с Бьорком) и сократил отставание от лидера с 31-го до 27-ми очков. Лидером по-прежнему является Ян Эрлаше – первую гонку в Словакии француз, выступающий на автомобиле Lynk & Co, закончил на 9-м месте.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Натанаэль Бертон Audi      
2 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 3.054 3.054  
3 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo 7.266 4.212  
4 Argentina Эстебан Герьери Honda 7.822 0.556  
5 Argentina Нестор Джиролами Honda 8.987 1.165  
6 Netherlands Том Коронель Audi 9.543 0.556  
7 Belgium Жиль Магнус Audi 12.554 3.011  
8 Spain Микель Аскона CUPRA 13.951 1.397  
9 France Ян Эрлаше Lynk & Co 14.638 0.687  
10 Hungary Норберт Михелис Hyundai 15.149 0.511  
11 Hungary Аттила Таши Honda 16.153 1.004  
12 Italy Лука Филиппи Alfa Romeo 16.347 0.194  
13 Portugal Тьягу Монтейру Honda 17.448 1.101  
14 France Иван Мюллер Lynk & Co 18.506 1.058  
15 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 21.031 2.525  
16 France Орельен Комт Renault 29.776 8.745  
17 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 33.402 3.626  
18 Petr Fulfn CUPRA 48.187 14.785  
19 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 1'17.290 29.103  
20 Gabor Kismarty-Lechner CUPRA 1'32.502 15.212  
21 Bence Boldizs CUPRA      
22 Germany Лука Энгстлер Hyundai      
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Словакия
Автор Кирилл Качнов

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