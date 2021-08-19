Сочи примет этап WTCR в 2021 году
Автор: Иван Матушкин , редактор
Российский этап станет завершающим в календаре
Календарь кузовной серии WTCR на текущий сезон пополнился тремя новыми этапами. Один из них пройдет в России, на трассе в Сочи. Также чемпионат приедет в Чехию и на трассу в Пау-Арно во Франции.
Как и все остальные трассы, Сочи примет сразу две гонки WTCR. Сейчас они значатся последними в сезоне-2021 и запланированы на 27-28 ноября. Вместе с французским и чешским этапом они призваны заменить гонки в Азии, которые невозможно провести из-за коронавирусных ограничений.
На данный момент WTCR провела уже три этапа в 2021 году. С новыми трассами до конца сезона в серии пройдет еще пять этапов.
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Загрузить комментарии
Сочи примет этап WTCR в 2021 году
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Вернэ остался лидером WTCR после этапа в Испании
11 июл. 2021 г.
Lynk & Co и Honda поделили победы в гонках WTCR в Португалии
27 июн. 2021 г.
Аскона победил за рулем Cupra на дебютном этапе Pure ETCR
21 июн. 2021 г.
1-й этап кузовного Кубка мира вывел в лидеры пилота Hyundai
5 июн. 2021 г.
Самое читаемое Сегодня
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер