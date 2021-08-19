Сочи примет этап WTCR в 2021 году

Календарь кузовной серии WTCR на текущий сезон пополнился тремя новыми этапами. Один из них пройдет в России, на трассе в Сочи. Также чемпионат приедет в Чехию и на трассу в Пау-Арно во Франции.

Как и все остальные трассы, Сочи примет сразу две гонки WTCR. Сейчас они значатся последними в сезоне-2021 и запланированы на 27-28 ноября. Вместе с французским и чешским этапом они призваны заменить гонки в Азии, которые невозможно провести из-за коронавирусных ограничений.

На данный момент WTCR провела уже три этапа в 2021 году. С новыми трассами до конца сезона в серии пройдет еще пять этапов.