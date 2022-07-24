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WTCR / Валлелунга Отчет о гонке

Скандал в WTCR: команда покинула этап прямо перед стартом гонки

Нестор Жиролами и Жиль Магнус добились побед в Валлелунге, где после демарша Cyan Racing осталось всего 11 гонщиков

Автор:
, Журналист
Скандал в WTCR: команда покинула этап прямо перед стартом гонки
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Уже в субботу представители команды Cyan, которая обслуживает в мировом Туринге китайские седаны Lynk & Co, объявили о проблемах с шинами и нежелании стартовать в гонках на существующей спецификации. 

Организаторы отказались идти им навстречу – и после прогевочного круга перед стартом утреннего воскресного заезда все четверо пилотов Cyan вернулись в боксы и покинули машины, отказавшись от продолжения борьбы. 

Это сократило число участников гонок до 11, что стало абсолютным антирекордом за всю историю Кубка мира. 

В первом заезде стартовавшие с первого ряда Нестор Жиролами на Honda и Микель Аскона на Hyundai бок о бок преодолели три первых поворота, но затем аргентинец вырвался вперед.

Лидер сезона пробовал атаковать соперника (на фото ниже), но потом получил по радио указание оставаться вторым и беречь шины – по ходу гонки случилось несколько проколов, показавших обоснованность опасений Cyan.

В частности, Натанаэль Бертон на Audi потерял по этой причине третье место. 

Жиролами в итоге одержал первую победу в сезоне, Аскона финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров Жиль Магнус на Audi.

Результаты первой гонки WTCR в Валлелунге

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 Argentina Нестор Джиролами Honda 31'21.344  
2 Spain Микель Аскона Hyundai 31'21.592 0.248
3 Belgium Жиль Магнус Audi 31'23.132 1.788
4 Hungary Норберт Михелис Hyundai 31'23.443 2.099
5 Hungary Аттила Таши Honda 31'28.050 6.706
6 Netherlands Том Коронель Audi 31'33.496 12.152
Полные результаты
Нестор Жиролами, ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, Микель Аскона, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR,

Нестор Жиролами, ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, Микель Аскона, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR,

Фото: WTCR

Вторая гонка также началась с того, что все четыре Lynk & Co еще до старта съехали на пит-лейн.

Это сделало Магнуса, который должен был начинать борьбу третьим, фактическим обладателем поула. Бельгиец выиграл старт у своего напарника Меди Беннани и помчался вперед, тогда как Аттила Таши и Бертон воспользовались их поединком и также опередили Беннани.

Таши позже стал жертвой прокола, что сделало Бертона вторым, а Аскону – третьим.

Два подиума на римской трассе позволили Микелю еще больше оторваться от соперников по очкам. У испанца теперь ровно 200 баллов, тогда как Жиролами вышел на второе место (164), опередив не блиставшего в этот раз Роба Хаффа (148).

Сезон мирового Туринга должен продолжиться 6-7 августа на трассе «Рейнское кольцо» близ Мюлуза в Эльзасе.

Результаты второй гонки WTCR в Валлелунге

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Belgium Жиль Магнус Audi 27'10.386  
2 France Натанаэль Бертон Audi 27'11.795 1.409
3 Spain Микель Аскона Hyundai 27'12.169 1.783
4 Hungary Норберт Михелис Hyundai 27'22.243 11.857
5 Argentina Нестор Джиролами Honda 27'23.154 12.768
6 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 27'23.752 13.366
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