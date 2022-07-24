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Уже в субботу представители команды Cyan, которая обслуживает в мировом Туринге китайские седаны Lynk & Co, объявили о проблемах с шинами и нежелании стартовать в гонках на существующей спецификации.

Организаторы отказались идти им навстречу – и после прогевочного круга перед стартом утреннего воскресного заезда все четверо пилотов Cyan вернулись в боксы и покинули машины, отказавшись от продолжения борьбы.

Это сократило число участников гонок до 11, что стало абсолютным антирекордом за всю историю Кубка мира.

В первом заезде стартовавшие с первого ряда Нестор Жиролами на Honda и Микель Аскона на Hyundai бок о бок преодолели три первых поворота, но затем аргентинец вырвался вперед.

Лидер сезона пробовал атаковать соперника (на фото ниже), но потом получил по радио указание оставаться вторым и беречь шины – по ходу гонки случилось несколько проколов, показавших обоснованность опасений Cyan.

В частности, Натанаэль Бертон на Audi потерял по этой причине третье место.

Жиролами в итоге одержал первую победу в сезоне, Аскона финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров Жиль Магнус на Audi.

Результаты первой гонки WTCR в Валлелунге

Нестор Жиролами, ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, Микель Аскона, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, Фото: WTCR

Вторая гонка также началась с того, что все четыре Lynk & Co еще до старта съехали на пит-лейн.

Это сделало Магнуса, который должен был начинать борьбу третьим, фактическим обладателем поула. Бельгиец выиграл старт у своего напарника Меди Беннани и помчался вперед, тогда как Аттила Таши и Бертон воспользовались их поединком и также опередили Беннани.

Таши позже стал жертвой прокола, что сделало Бертона вторым, а Аскону – третьим.

Два подиума на римской трассе позволили Микелю еще больше оторваться от соперников по очкам. У испанца теперь ровно 200 баллов, тогда как Жиролами вышел на второе место (164), опередив не блиставшего в этот раз Роба Хаффа (148).

Сезон мирового Туринга должен продолжиться 6-7 августа на трассе «Рейнское кольцо» близ Мюлуза в Эльзасе.

Результаты второй гонки WTCR в Валлелунге