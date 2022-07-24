Скандал в WTCR: команда покинула этап прямо перед стартом гонки
Нестор Жиролами и Жиль Магнус добились побед в Валлелунге, где после демарша Cyan Racing осталось всего 11 гонщиков
Уже в субботу представители команды Cyan, которая обслуживает в мировом Туринге китайские седаны Lynk & Co, объявили о проблемах с шинами и нежелании стартовать в гонках на существующей спецификации.
Организаторы отказались идти им навстречу – и после прогевочного круга перед стартом утреннего воскресного заезда все четверо пилотов Cyan вернулись в боксы и покинули машины, отказавшись от продолжения борьбы.
Это сократило число участников гонок до 11, что стало абсолютным антирекордом за всю историю Кубка мира.
В первом заезде стартовавшие с первого ряда Нестор Жиролами на Honda и Микель Аскона на Hyundai бок о бок преодолели три первых поворота, но затем аргентинец вырвался вперед.
Лидер сезона пробовал атаковать соперника (на фото ниже), но потом получил по радио указание оставаться вторым и беречь шины – по ходу гонки случилось несколько проколов, показавших обоснованность опасений Cyan.
В частности, Натанаэль Бертон на Audi потерял по этой причине третье место.
Жиролами в итоге одержал первую победу в сезоне, Аскона финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров Жиль Магнус на Audi.
Результаты первой гонки WTCR в Валлелунге
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|Нестор Джиролами
|Honda
|31'21.344
|2
|Микель Аскона
|Hyundai
|31'21.592
|0.248
|3
|Жиль Магнус
|Audi
|31'23.132
|1.788
|4
|Норберт Михелис
|Hyundai
|31'23.443
|2.099
|5
|Аттила Таши
|Honda
|31'28.050
|6.706
|6
|Том Коронель
|Audi
|31'33.496
|12.152
|Полные результаты
Нестор Жиролами, ALL-INKL.COM Munnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, Микель Аскона, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR,
Фото: WTCR
Вторая гонка также началась с того, что все четыре Lynk & Co еще до старта съехали на пит-лейн.
Это сделало Магнуса, который должен был начинать борьбу третьим, фактическим обладателем поула. Бельгиец выиграл старт у своего напарника Меди Беннани и помчался вперед, тогда как Аттила Таши и Бертон воспользовались их поединком и также опередили Беннани.
Таши позже стал жертвой прокола, что сделало Бертона вторым, а Аскону – третьим.
Два подиума на римской трассе позволили Микелю еще больше оторваться от соперников по очкам. У испанца теперь ровно 200 баллов, тогда как Жиролами вышел на второе место (164), опередив не блиставшего в этот раз Роба Хаффа (148).
Сезон мирового Туринга должен продолжиться 6-7 августа на трассе «Рейнское кольцо» близ Мюлуза в Эльзасе.
Результаты второй гонки WTCR в Валлелунге
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Жиль Магнус
|Audi
|27'10.386
|2
|Натанаэль Бертон
|Audi
|27'11.795
|1.409
|3
|Микель Аскона
|Hyundai
|27'12.169
|1.783
|4
|Норберт Михелис
|Hyundai
|27'22.243
|11.857
|5
|Нестор Джиролами
|Honda
|27'23.154
|12.768
|6
|Роберт Хафф
|CUPRA
|27'23.752
|13.366
|Полные результаты
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