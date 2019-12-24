Разработка гоночного электромобиля подтолкнула Alfa Romeo к уходу из WTCR
Команда Romeo Ferraris, которая выступает на машинах итальянской марки в «кузовном» Кубке мира, не сможет дальше вести эту программу из-за работы над проектом E TCR.
Ранее Romeo Ferraris объявила о начале работ над гоночной моделью Giulia для нового турингового электрочемпионата, который стартует в 2021 году.
Глава коллектива Марио Феррарис признался Motorsport.com, что это по сути ставит крест на других программах.
«Вопрос очень сложный, так как мы вынуждены считать деньги, – сказал он. – У нас нет бюджета и на то, и на другое сразу. Думаю, в будущем году приоритет будет у E TCR. Не знаю, как нам быть с гонками.
При этом сейчас мы строем несколько машин для Японии, для Дании. Полагаю, у нас получится поддерживать клиентов, но едва ли самим выступать в Кубке мира».
При этом, по словам главы Romeo Ferraris, сохраняется возможность присутствия марки в WTCR, если найдется заинтересованная в этом частная команда.
В прошедшем сезоне гонщики на Alfa девять раз поднимались на подиум, а Ма Циньхуа выиграл одну из гонок словацкого этапа.
«Если кто-то захочет продолжать выступления с нашими машинами, мы что-нибудь придумаем, – объяснил Феррарис. – Это стало бы самым удачным решением. И, к тому же, важным для чемпионата».
По имеющейся информации, пока никто не заинтересовался такой программой, потому с высокой вероятностью Alfa Romeo не будет представлена в новом сезоне WTCR. Ранее об уходе из серии уже заявили VW и Audi. Всего в 2019-м в мировом Туринге были представлены семь марок машин.
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Команды
|Romeo Ferraris
|Автор
|Джек Козенс
Разработка гоночного электромобиля подтолкнула Alfa Romeo к уходу из WTCR
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