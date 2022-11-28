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WTCR / Джидда Отчет о гонке

Прощальный сезон WTCR завершился двойным успехом Audi

Натанаэль Бертон и Жиль Магнус добились побед на трассе в Джидде

Автор:
, Журналист
Прощальный сезон WTCR завершился двойным успехом Audi
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Участники «кузовного» Кубка мира проводили свой финальный уик-энд в Саудовской Аравии, однако главный вопрос оказался решен уже в субботу. После того, как Нестор Жиролами не попал в финал квалификации, лидер сезона Микель Аскона гарантировал себе титул.

Потому две гонки, прошедшие поздним вечером в воскресенье, должны были – в лучших традициях нынешнего сезона – определить, кому достанется второе место в итоговой таблице. 

В первом заезде свой шанс наилучшим образом использовал Натанаэль Бертон: стартовав за рулем Audi с поула, француз по ходу дистанции сдержал прессинг победителя WTCR 2019 года Норберта Михелиса и стал сильнейшим во второй раз в сезоне.

Венгерский гонщик Hyundai провел несколько атак, но остался позади – после чего вынужден был переключиться на оборону от Франко Жиролами. 

Младший брат Нестора, впрочем, тоже не добился успеха, а перед самым финишем пропустил вперед своего партнера по команде Тома Коронеля, что позволило ветерану впервые в сезоне подняться на призовой подиум. 

Результаты первой гонки WTCR в Джидде

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 France Натанаэль Бертон Audi 37'02.491  
2 Hungary Норберт Михелис Hyundai 37'04.360 1.869
3 Netherlands Том Коронель Audi 37'07.064 4.573
4 Argentina Франко Жиролами Audi 37'08.249 5.758
5 Belgium Жиль Магнус Audi 37'11.921 9.430
6 Spain Микель Аскона Hyundai 37'12.545 10.054
Полные результаты
Жиль Магнус, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Жиль Магнус, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Фото: WTCR

Однако вторая гонка прошла для Бертона по совсем иному сценарию. Из-за реверсивного принципа формирования решетки тот стартовал лишь десятым, начал было отыгрывать позиции, но затем уперся в неуступчивого Роба Хаффа. 

Несколько попыток провести обгон ни к чему не привели, а незадолго до финиша очередная атака закончилась жестким столкновением, после которого Audi Натанаэля замерла на обочине с искореженной подвеской. 

Нестор Жиролами спокойно финишировал восьмым и обеспечил себе итоговое второе место по очкам. 

Гонку же выиграл Жиль Магнус на Audi, но куда большим сюрпризом стало второе место Виктора Давидовски. 42-летний пилот из Македонии, не добивавшийся прежде особенных успехов, стартовал в Джидде вторым и даже несмотря на потерю четырех позиций в дебюте все же смог пробиться на первый в карьере подиум, да еще и не пропустил в концовке нового обладателя Кубка мира Микеля Аскону.

С будущего года WTCR радикально сменит формат и вместо многоэтапного сезона будет разыгрываться в один уик-энд. 

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Результаты второй гонки WTCR в Джидде

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 Belgium Жиль Магнус Audi 32'55.427  
2 MacedoniaВиктор Давидовски Audi 32'55.891 0.464
3 Spain Микель Аскона Hyundai 32'56.359 0.932
4 Hungary Норберт Михелис Hyundai 32'56.741 1.314
5 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 32'56.997 1.570
6 Netherlands Том Коронель Audi 32'57.215 1.788
Полные результаты

Итоговые результаты WTCR в сезоне 2022 года

Поз. Пилот Команда / Машина Очки (победы)
1. Spain Микель Аскона BRC Hyundai N Squadra Corse 337 (4)
2.  Argentina Нестор Жиролами Münnich Motorsport Honda 254 (2)
3. France Натанаэль Бертон Comtoyou Team Audi Sport 240 (2)
4. Hungary Норберт Михелис BRC Hyundai N Squadra Corse 222 (1)
5. Belgium Жиль Магнус Comtoyou Team Audi Sport 210 (3)
6. United Kingdom Роб Хафф Zengo Motorsport Services SEAT 210 (2)
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