Прощальный сезон WTCR завершился двойным успехом Audi

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Участники «кузовного» Кубка мира проводили свой финальный уик-энд в Саудовской Аравии, однако главный вопрос оказался решен уже в субботу. После того, как Нестор Жиролами не попал в финал квалификации, лидер сезона Микель Аскона гарантировал себе титул.

Потому две гонки, прошедшие поздним вечером в воскресенье, должны были – в лучших традициях нынешнего сезона – определить, кому достанется второе место в итоговой таблице.

В первом заезде свой шанс наилучшим образом использовал Натанаэль Бертон: стартовав за рулем Audi с поула, француз по ходу дистанции сдержал прессинг победителя WTCR 2019 года Норберта Михелиса и стал сильнейшим во второй раз в сезоне.

Венгерский гонщик Hyundai провел несколько атак, но остался позади – после чего вынужден был переключиться на оборону от Франко Жиролами.

Младший брат Нестора, впрочем, тоже не добился успеха, а перед самым финишем пропустил вперед своего партнера по команде Тома Коронеля, что позволило ветерану впервые в сезоне подняться на призовой подиум.

Результаты первой гонки WTCR в Джидде

Жиль Магнус, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS Фото: WTCR

Однако вторая гонка прошла для Бертона по совсем иному сценарию. Из-за реверсивного принципа формирования решетки тот стартовал лишь десятым, начал было отыгрывать позиции, но затем уперся в неуступчивого Роба Хаффа.

Несколько попыток провести обгон ни к чему не привели, а незадолго до финиша очередная атака закончилась жестким столкновением, после которого Audi Натанаэля замерла на обочине с искореженной подвеской.

Нестор Жиролами спокойно финишировал восьмым и обеспечил себе итоговое второе место по очкам.

Гонку же выиграл Жиль Магнус на Audi, но куда большим сюрпризом стало второе место Виктора Давидовски. 42-летний пилот из Македонии, не добивавшийся прежде особенных успехов, стартовал в Джидде вторым и даже несмотря на потерю четырех позиций в дебюте все же смог пробиться на первый в карьере подиум, да еще и не пропустил в концовке нового обладателя Кубка мира Микеля Аскону.

С будущего года WTCR радикально сменит формат и вместо многоэтапного сезона будет разыгрываться в один уик-энд.

Результаты второй гонки WTCR в Джидде

Итоговые результаты WTCR в сезоне 2022 года

Поз. Пилот Команда / Машина Очки (победы) 1. Микель Аскона BRC Hyundai N Squadra Corse 337 (4) 2. Нестор Жиролами Münnich Motorsport Honda 254 (2) 3. Натанаэль Бертон Comtoyou Team Audi Sport 240 (2) 4. Норберт Михелис BRC Hyundai N Squadra Corse 222 (1) 5. Жиль Магнус Comtoyou Team Audi Sport 210 (3) 6. Роб Хафф Zengo Motorsport Services SEAT 210 (2)