Прощальный сезон WTCR завершился двойным успехом Audi
Натанаэль Бертон и Жиль Магнус добились побед на трассе в Джидде
Участники «кузовного» Кубка мира проводили свой финальный уик-энд в Саудовской Аравии, однако главный вопрос оказался решен уже в субботу. После того, как Нестор Жиролами не попал в финал квалификации, лидер сезона Микель Аскона гарантировал себе титул.
Потому две гонки, прошедшие поздним вечером в воскресенье, должны были – в лучших традициях нынешнего сезона – определить, кому достанется второе место в итоговой таблице.
В первом заезде свой шанс наилучшим образом использовал Натанаэль Бертон: стартовав за рулем Audi с поула, француз по ходу дистанции сдержал прессинг победителя WTCR 2019 года Норберта Михелиса и стал сильнейшим во второй раз в сезоне.
Венгерский гонщик Hyundai провел несколько атак, но остался позади – после чего вынужден был переключиться на оборону от Франко Жиролами.
Младший брат Нестора, впрочем, тоже не добился успеха, а перед самым финишем пропустил вперед своего партнера по команде Тома Коронеля, что позволило ветерану впервые в сезоне подняться на призовой подиум.
Результаты первой гонки WTCR в Джидде
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|Натанаэль Бертон
|Audi
|37'02.491
|2
|Норберт Михелис
|Hyundai
|37'04.360
|1.869
|3
|Том Коронель
|Audi
|37'07.064
|4.573
|4
|Франко Жиролами
|Audi
|37'08.249
|5.758
|5
|Жиль Магнус
|Audi
|37'11.921
|9.430
|6
|Микель Аскона
|Hyundai
|37'12.545
|10.054
|Полные результаты
Жиль Магнус, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS
Фото: WTCR
Однако вторая гонка прошла для Бертона по совсем иному сценарию. Из-за реверсивного принципа формирования решетки тот стартовал лишь десятым, начал было отыгрывать позиции, но затем уперся в неуступчивого Роба Хаффа.
Несколько попыток провести обгон ни к чему не привели, а незадолго до финиша очередная атака закончилась жестким столкновением, после которого Audi Натанаэля замерла на обочине с искореженной подвеской.
Нестор Жиролами спокойно финишировал восьмым и обеспечил себе итоговое второе место по очкам.
Гонку же выиграл Жиль Магнус на Audi, но куда большим сюрпризом стало второе место Виктора Давидовски. 42-летний пилот из Македонии, не добивавшийся прежде особенных успехов, стартовал в Джидде вторым и даже несмотря на потерю четырех позиций в дебюте все же смог пробиться на первый в карьере подиум, да еще и не пропустил в концовке нового обладателя Кубка мира Микеля Аскону.
С будущего года WTCR радикально сменит формат и вместо многоэтапного сезона будет разыгрываться в один уик-энд.
Результаты второй гонки WTCR в Джидде
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|Жиль Магнус
|Audi
|32'55.427
|2
|Виктор Давидовски
|Audi
|32'55.891
|0.464
|3
|Микель Аскона
|Hyundai
|32'56.359
|0.932
|4
|Норберт Михелис
|Hyundai
|32'56.741
|1.314
|5
|Роберт Хафф
|CUPRA
|32'56.997
|1.570
|6
|Том Коронель
|Audi
|32'57.215
|1.788
|Полные результаты
Итоговые результаты WTCR в сезоне 2022 года
|Поз.
|Пилот
|Команда / Машина
|Очки (победы)
|1.
|Микель Аскона
|BRC Hyundai N Squadra Corse
|337 (4)
|2.
|Нестор Жиролами
|Münnich Motorsport Honda
|254 (2)
|3.
|Натанаэль Бертон
|Comtoyou Team Audi Sport
|240 (2)
|4.
|Норберт Михелис
|BRC Hyundai N Squadra Corse
|222 (1)
|5.
|Жиль Магнус
|Comtoyou Team Audi Sport
|210 (3)
|6.
|Роб Хафф
|Zengo Motorsport Services SEAT
|210 (2)
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