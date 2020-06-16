Приоль потерял место в WTCR

Энди Приоль и команда Cyan Racing, выступающая в Кубке мира WTCR на автомобилях китайской марки Lynk & Co, объявили о прекращении сотрудничества. По имеющейся у Motorsport.com информации, британский пилот принял решение свернуть постоянные выступления в престижных чемпионатах – и опубликованное спортсменом заявление в целом это подтверждает.

«Я бы не назвал это отставкой – но я не хочу быть членом команды и одновременно не иметь возможности полностью сконцентрироваться на работе в Cyan Racing. Карьера моего сына Себастьяна требует уделять ей много времени – и я хотел бы помочь сыну в полной мере. Так, как мой отец помогал мне в начале моей карьеры. Себастьян будет гоняться в Америке, и в сочетании с ограничениями на поездки из-за коронавируса совмещать разные обязанности у меня не получится».

Звездным часом Энди Приоля были выступления в кузовных гонках в начале двухтысячных, когда с 2004 по 2007 британец выиграл четыре титула подряд в самом престижном турнире (который за это время превратился из чемпионата Европы в чемпионат мира). Так как все эти титулы были завоеваны на автомобиле BMW, баварская марка сделала Приоля одним из своих пилотов, когда в 2012 году вернулась в DTM. Но выступления в немецком чемпионате стали крупным разочарованием: за два сезона пилот ни разу не смог финишировать выше 6-го места.

Позже гонщик выступал в гонках на выносливость на автомобилях Ford: на его счету четыре победы на этапах WEC, третье место в личном зачете чемпионата и второе место в классе на «24 часах Ле-Мана». В кузовные гонки Приоль вернулся чуть больше года назад – пилотируя автомобиль Lynk & Co 03, он в прошлом сезоне выиграл одну из гонок, но в общем зачете занял только 18-е место.