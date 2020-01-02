Появление Mazda в TCR отложили на год

Гоночное отделение компании Mazda объявило, что автомобиль Mazda3 категории TCR не сможет принять участие в соревнованиях ранее 2021 года – в то время как изначально дебют этой машины в гонках был запланирован на первые месяцы 2020-го.

Причиной задержки стало банкротство компании Long Road Racing, которая занималась разработкой автомобиля. По имеющейся информации, машина к настоящему моменту в целом построена – и следующим этапом должны стать тесты на гоночных трассах. Однако для этого японской компании предстоит найти нового подрядчика.

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«Тесты на динамометрическом стенде уже прошли и принесли хорошие результаты, – рассказал сайту Racer.com Нельсон Косгроув, руководитель Mazda Motorsport. – Теперь необходимо обкатать машину на трассе – точнее, проехать около 5 тысяч километров. Предполагаю, что нам предстоит от шести до восьми серий тестов – в зависимости от того, как будет работать система охлаждения и как быстро мы сможем настроить бортовую электронику».