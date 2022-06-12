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После скандальной истории на «Нордшляйфе», где гонки пришлось отменить всего за 15 минут до старта из-за опасений за работу шин, участники турингового Кубка мира приехали в Венгрию.

На медленной и извилистой трассе многое зависело от стартовых позиций, что убедительно продемонстрировал Микель Аскона. 25-летний испанец завоевал поул, после чего лидировал в первой – главной в плане заработанных очков – гонке от старта до финиша.

Так как лидер сезона Нестор Жиролами из Munnich Honda завершил дистанцию только седьмым, Аскона потеснил его с первой строчки общего зачета.

«Очень доволен, гонка получилась комфортной, – сказал Микель. – Никакого прессинга сзади. Самым важным, как всегда, стал первый круг. Я защищался только в нескольких поворотах после старта, а дальше машина работала отлично, резина почти не изнашивалась».

Действующий обладатель титула Ян Эрлаше на Lynk & Co стартовал третьим и всю гонку наседал на Натанаэля Бертона, пока на предпоследнем круге тот не дрогнул и не пропустил соперника.

Результаты первой гонки WTCR в Венгрии

Сантьяго Уррутья, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR Фото: WTCR

У второй гонки с реверсивной решеткой герои оказались совсем другими. Здесь также сильнейшим стал обладатель поула – молодой аргентинец Сантьяго Уррутья, – однако ему пришлось до самого финиша отбивать отчаянные атаки ветерана Туринга Роба Хаффа.

На время им пришлось прервать поединок из-за выезда машины безопасности после столкновения Меди Беннани с Иваном Мюллером, а потом дуэль вспыхнула с новой силой, но Хафф так и остался вторым.

«В машине было невероятно жарко, – рассказал Уррутья. – В гонке у меня вообще не было возможности передохнуть. Роб атаковал, так что я не мог позволить себе ни единой ошибки. Думаю, решающим моментом стал рестарт. Мне удалось создать небольшой отрыв, и это стало спасением. Но и после этого он не сбавил натиск. Что за гонка. Большое спасибо Робу за чистую борьбу».

Подиум дополнил Жиролами, что даже при девятом месте Асконы не позволило аргентинцу вернуть лидерство по очкам.

Сезон WTCR продолжится в последний уик-энд июня в Испании. По сумме состоявшихся этапов у Микеля Асконы 59 очков, у Нестора Жиролами – 75, Сантьяго Уррутья вышел на третье с 69 баллами.

Результаты первой гонки WTCR в Венгрии