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WTCR / Хунгароринг Отчет о гонке

Победа на «Хунгароринге» вывела гонщика Hyundai в лидеры WTCR

Микель Аскона переиграл соперников в первой гонке уик-энда, а во второй сильнейшим стал Сантьяго Уррутья на Lynk & Co

Автор:
, Журналист
Победа на «Хунгароринге» вывела гонщика Hyundai в лидеры WTCR
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После скандальной истории на «Нордшляйфе», где гонки пришлось отменить всего за 15 минут до старта из-за опасений за работу шин, участники турингового Кубка мира приехали в Венгрию.

На медленной и извилистой трассе многое зависело от стартовых позиций, что убедительно продемонстрировал Микель Аскона. 25-летний испанец завоевал поул, после чего лидировал в первой – главной в плане заработанных очков – гонке от старта до финиша. 

Так как лидер сезона Нестор Жиролами из Munnich Honda завершил дистанцию только седьмым, Аскона потеснил его с первой строчки общего зачета. 

«Очень доволен, гонка получилась комфортной, – сказал Микель. – Никакого прессинга сзади. Самым важным, как всегда, стал первый круг. Я защищался только в нескольких поворотах после старта, а дальше машина работала отлично, резина почти не изнашивалась». 

Действующий обладатель титула Ян Эрлаше на Lynk & Co стартовал третьим и всю гонку наседал на Натанаэля Бертона, пока на предпоследнем круге тот не дрогнул и не пропустил соперника. 

Результаты первой гонки WTCR в Венгрии

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 Spain Микель Аскона Hyundai 32'38.095  
2 France Ян Эрлаше Lynk & Co 32'39.990 1.895
3 France Натанаэль Бертон Audi 32'41.426 3.331
4 Belgium Жиль Магнус Audi 32'42.924 4.829
5 China Ма Циньхуа Lynk & Co 32'43.354 5.259
6 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 32'44.171 6.076
7 Argentina Нестор Джиролами Honda 32'49.578 11.483
8 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 32'50.193 12.098
9 Argentina Эстебан Герьери Honda 32'53.204 15.109
10 France Иван Мюллер Lynk & Co 32'54.069 15.974
Полные результаты
Сантьяго Уррутья, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Сантьяго Уррутья, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Фото: WTCR

У второй гонки с реверсивной решеткой герои оказались совсем другими. Здесь также сильнейшим стал обладатель поула – молодой аргентинец Сантьяго Уррутья, – однако ему пришлось до самого финиша отбивать отчаянные атаки ветерана Туринга Роба Хаффа. 

На время им пришлось прервать поединок из-за выезда машины безопасности после столкновения Меди Беннани с Иваном Мюллером, а потом дуэль вспыхнула с новой силой, но Хафф так и остался вторым. 

«В машине было невероятно жарко, – рассказал Уррутья. – В гонке у меня вообще не было возможности передохнуть. Роб атаковал, так что я не мог позволить себе ни единой ошибки. Думаю, решающим моментом стал рестарт. Мне удалось создать небольшой отрыв, и это стало спасением. Но и после этого он не сбавил натиск. Что за гонка. Большое спасибо Робу за чистую борьбу».

Подиум дополнил Жиролами, что даже при девятом месте Асконы не позволило аргентинцу вернуть лидерство по очкам. 

Сезон WTCR продолжится в последний уик-энд июня в Испании. По сумме состоявшихся этапов у Микеля Асконы 59 очков, у Нестора Жиролами – 75, Сантьяго Уррутья вышел на третье с 69 баллами. 

Результаты первой гонки WTCR в Венгрии

 

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 28'10.696  
2 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 28'11.076 0.380
3 Argentina Нестор Джиролами Honda 28'13.124 2.428
4 Hungary Норберт Михелис Hyundai 28'13.869 3.173
5 China Ма Циньхуа Lynk & Co 28'16.576 5.880
6 France Ян Эрлаше Lynk & Co 28'17.214 6.518
7 Belgium Жиль Магнус Audi 28'19.345 8.649
8 France Натанаэль Бертон Audi 28'20.182 9.486
9 Spain Микель Аскона Hyundai 28'20.626 9.930
10 France Иван Мюллер Lynk & Co 28'20.946 10.250
Полные результаты
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Гонки WTCR на «Нордшляйфе» отменили из-за проблем с шинами
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