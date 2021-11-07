Пилоты Lynk & Co выиграли обе гонки на этапе WTCR в Италии
Перед последней гонкой сезона лидер чемпионата заметно увеличил преимущество над соперниками в общем зачете
Сантьяго Уррутья и Ян Эрлаше, выступающие на автомобилях китайской марки Lynk & Co, выиграли состоявшиеся на итальянской трассе «Адрия» гонки предпоследнего этапа Кубка мира WTCR. По итогам уик-энда являющийся действующим обладателем титула и возглавляющий общий зачет Эрлаше увеличил преимущество над соперниками больше чем в в два раза.
Француз выиграл квалификацию – однако в первой гонке уик-энда стартовал лишь 10-м в силу правила переворачивания первой десятки при формировании стартового поля. В результате Эрлаше и являвшийся его ближайшим соперником Жан-Карл Вернэ на Hyundai (показавший накануне только 13-й результат) провели первый заезд во второй половине первой десятки и пересекли линию финиша 11-м и 9-м.
За победу тем временем боролись два латиноамериканских пилота – стартовавший с поула уругваец Уррутья и занимавший 3-е место в общем зачете аргентинец Эстебан Герьери на Honda. На старте Герьери вышел в лидеры, однако Уррутья вернул себе первое место еще до конца круга – а пилот на Honda ближе к финишу пропустил вперед еще и Тома Коронеля на Audi.
Во второй гонке Эрлаше стартовал с поула и лидировал от старта до финиша – в то время как Герьери и Вернэ не удалось прорваться в первую пятерку. Больше всего не повезло пилоту Hyundai, который в конце первого круга был вынужден заехать на пит-лейн для ремонта (после столкновения с соперниками) и сразу отстал от лидеров на круг.
В итоге Эрлаше увеличил отрыв в общем зачете с 16-ти очков до 35-ти (победа в гонке приносит 25 баллов). Причем ближайшим преследователем француза теперь является Фредерик Вервиш, выступающий на Audi. Герьери проигрывает 36 баллов, а Вернэ и вовсе откатился на 5-е место.
Напомним, финальный этап WTCR пройдет в Сочи в последние выходные ноября. Наряду с постоянными участниками турнира на старт выйдут пилоты команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Тольяттинцы будут пилотировать те же седаны Lada Vesta, на которых выступают на российском кольце и с помощью которых недавно оформили 1-е и 3-е места в чемпионате страны.
Результаты первой гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|2
|Том Коронель
|Audi
|1.432
|1.432
|3
|Эстебан Герьери
|Honda
|3.352
|1.920
|4
|Норберт Михелис
|Hyundai
|4.675
|1.323
|5
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|5.711
|1.036
|6
|Фредерик Вервиш
|Audi
|6.957
|1.246
|7
|Жиль Магнус
|Audi
|7.735
|0.778
|8
|Нестор Джиролами
|Honda
|9.940
|2.205
|9
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|10.400
|0.460
|10
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|10.997
|0.597
|11
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|11.687
|0.690
|12
|Микель Аскона
|CUPRA
|12.075
|0.388
|13
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|12.784
|0.709
|14
|Роберт Хафф
|CUPRA
|15.279
|2.495
|15
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|16.825
|1.546
|16
|Аттила Таши
|Honda
|17.258
|0.433
|17
|Тьягу Монтейру
|Honda
|18.672
|1.414
|18
|Bence Boldizs
|CUPRA
|20.038
|1.366
|19
|Nicola Baldan
|Hyundai
|23.616
|3.578
|20
|Хорди Жене
|CUPRA
|26.561
|2.945
|21
|Натанаэль Бертон
|Audi
|3 Laps
|3 Laps
|Полные результаты
Результаты второй гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|2
|Фредерик Вервиш
|Audi
|3.356
|3.356
|3
|Жиль Магнус
|Audi
|4.092
|0.736
|4
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|5.994
|1.902
|5
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|6.507
|0.513
|6
|Эстебан Герьери
|Honda
|8.555
|2.048
|7
|Норберт Михелис
|Hyundai
|9.643
|1.088
|8
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|10.130
|0.487
|9
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|11.146
|1.016
|10
|Роберт Хафф
|CUPRA
|12.046
|0.900
|11
|Микель Аскона
|CUPRA
|13.231
|1.185
|12
|Аттила Таши
|Honda
|17.869
|4.638
|13
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|20.339
|2.470
|14
|Натанаэль Бертон
|Audi
|20.804
|0.465
|15
|Тьягу Монтейру
|Honda
|23.442
|2.638
|16
|Bence Boldizs
|CUPRA
|26.074
|2.632
|17
|Хорди Жене
|CUPRA
|27.021
|0.947
|18
|Nicola Baldan
|Hyundai
|27.800
|0.779
|19
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|Том Коронель
|Audi
|Нестор Джиролами
|Honda
|Полные результаты