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WTCR / Адрия Отчет об этапе

Пилоты Lynk & Co выиграли обе гонки на этапе WTCR в Италии

Автор:
, главный редактор

Перед последней гонкой сезона лидер чемпионата заметно увеличил преимущество над соперниками в общем зачете

Пилоты Lynk & Co выиграли обе гонки на этапе WTCR в Италии

Сантьяго Уррутья и Ян Эрлаше, выступающие на автомобилях китайской марки Lynk & Co, выиграли состоявшиеся на итальянской трассе «Адрия» гонки предпоследнего этапа Кубка мира WTCR. По итогам уик-энда являющийся действующим обладателем титула и возглавляющий общий зачет Эрлаше увеличил преимущество над соперниками больше чем в в два раза.

Француз выиграл квалификацию – однако в первой гонке уик-энда стартовал лишь 10-м в силу правила переворачивания первой десятки при формировании стартового поля. В результате Эрлаше и являвшийся его ближайшим соперником Жан-Карл Вернэ на Hyundai (показавший накануне только 13-й результат) провели первый заезд во второй половине первой десятки и пересекли линию финиша 11-м и 9-м.

За победу тем временем боролись два латиноамериканских пилота – стартовавший с поула уругваец Уррутья и занимавший 3-е место в общем зачете аргентинец Эстебан Герьери на Honda. На старте Герьери вышел в лидеры, однако Уррутья вернул себе первое место еще до конца круга – а пилот на Honda ближе к финишу пропустил вперед еще и Тома Коронеля на Audi.

Во второй гонке Эрлаше стартовал с поула и лидировал от старта до финиша – в то время как Герьери и Вернэ не удалось прорваться в первую пятерку. Больше всего не повезло пилоту Hyundai, который в конце первого круга был вынужден заехать на пит-лейн для ремонта (после столкновения с соперниками) и сразу отстал от лидеров на круг.

В итоге Эрлаше увеличил отрыв в общем зачете с 16-ти очков до 35-ти (победа в гонке приносит 25 баллов). Причем ближайшим преследователем француза теперь является Фредерик Вервиш, выступающий на Audi. Герьери проигрывает 36 баллов, а Вернэ и вовсе откатился на 5-е место.

Напомним, финальный этап WTCR пройдет в Сочи в последние выходные ноября. Наряду с постоянными участниками турнира на старт выйдут пилоты команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Тольяттинцы будут пилотировать те же седаны Lada Vesta, на которых выступают на российском кольце и с помощью которых недавно оформили 1-е и 3-е места в чемпионате страны. 

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Результаты первой гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co    
2 Netherlands Том Коронель Audi 1.432 1.432
3 Argentina Эстебан Герьери Honda 3.352 1.920
4 Hungary Норберт Михелис Hyundai 4.675 1.323
5 France Иван Мюллер Lynk & Co 5.711 1.036
6 Belgium Фредерик Вервиш Audi 6.957 1.246
7 Belgium Жиль Магнус Audi 7.735 0.778
8 Argentina Нестор Джиролами Honda 9.940 2.205
9 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 10.400 0.460
10 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 10.997 0.597
11 France Ян Эрлаше Lynk & Co 11.687 0.690
12 Spain Микель Аскона CUPRA 12.075 0.388
13 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 12.784 0.709
14 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 15.279 2.495
15 Germany Лука Энгстлер Hyundai 16.825 1.546
16 Hungary Аттила Таши Honda 17.258 0.433
17 Portugal Тьягу Монтейру Honda 18.672 1.414
18 Bence Boldizs CUPRA 20.038 1.366
19 Nicola Baldan Hyundai 23.616 3.578
20 Spain Хорди Жене CUPRA 26.561 2.945
21 France Натанаэль Бертон Audi 3 Laps 3 Laps
Полные результаты

Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 France Ян Эрлаше Lynk & Co    
2 Belgium Фредерик Вервиш Audi 3.356 3.356
3 Belgium Жиль Магнус Audi 4.092 0.736
4 France Иван Мюллер Lynk & Co 5.994 1.902
5 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 6.507 0.513
6 Argentina Эстебан Герьери Honda 8.555 2.048
7 Hungary Норберт Михелис Hyundai 9.643 1.088
8 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 10.130 0.487
9 Germany Лука Энгстлер Hyundai 11.146 1.016
10 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 12.046 0.900
11 Spain Микель Аскона CUPRA 13.231 1.185
12 Hungary Аттила Таши Honda 17.869 4.638
13 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 20.339 2.470
14 France Натанаэль Бертон Audi 20.804 0.465
15 Portugal Тьягу Монтейру Honda 23.442 2.638
16 Bence Boldizs CUPRA 26.074 2.632
17 Spain Хорди Жене CUPRA 27.021 0.947
18 Nicola Baldan Hyundai 27.800 0.779
19 France Жан-Карл Вернэ Hyundai    
  Netherlands Том Коронель Audi    
  Argentina Нестор Джиролами Honda    
Полные результаты
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