Пилоты Lynk & Co выиграли обе гонки на этапе WTCR в Италии

Сантьяго Уррутья и Ян Эрлаше, выступающие на автомобилях китайской марки Lynk & Co, выиграли состоявшиеся на итальянской трассе «Адрия» гонки предпоследнего этапа Кубка мира WTCR. По итогам уик-энда являющийся действующим обладателем титула и возглавляющий общий зачет Эрлаше увеличил преимущество над соперниками больше чем в в два раза.

Француз выиграл квалификацию – однако в первой гонке уик-энда стартовал лишь 10-м в силу правила переворачивания первой десятки при формировании стартового поля. В результате Эрлаше и являвшийся его ближайшим соперником Жан-Карл Вернэ на Hyundai (показавший накануне только 13-й результат) провели первый заезд во второй половине первой десятки и пересекли линию финиша 11-м и 9-м.

За победу тем временем боролись два латиноамериканских пилота – стартовавший с поула уругваец Уррутья и занимавший 3-е место в общем зачете аргентинец Эстебан Герьери на Honda. На старте Герьери вышел в лидеры, однако Уррутья вернул себе первое место еще до конца круга – а пилот на Honda ближе к финишу пропустил вперед еще и Тома Коронеля на Audi.

Во второй гонке Эрлаше стартовал с поула и лидировал от старта до финиша – в то время как Герьери и Вернэ не удалось прорваться в первую пятерку. Больше всего не повезло пилоту Hyundai, который в конце первого круга был вынужден заехать на пит-лейн для ремонта (после столкновения с соперниками) и сразу отстал от лидеров на круг.

В итоге Эрлаше увеличил отрыв в общем зачете с 16-ти очков до 35-ти (победа в гонке приносит 25 баллов). Причем ближайшим преследователем француза теперь является Фредерик Вервиш, выступающий на Audi. Герьери проигрывает 36 баллов, а Вернэ и вовсе откатился на 5-е место.

Напомним, финальный этап WTCR пройдет в Сочи в последние выходные ноября. Наряду с постоянными участниками турнира на старт выйдут пилоты команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Тольяттинцы будут пилотировать те же седаны Lada Vesta, на которых выступают на российском кольце и с помощью которых недавно оформили 1-е и 3-е места в чемпионате страны.

Результаты первой гонки

Результаты второй гонки