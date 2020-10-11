Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WTCR / Словакия / Отчет о гонке

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе

Поделились
Комментарии
Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе
Автор:
, Главный редактор

В рамках этапа в Братиславе прошло три гонки – и ни на одной из них на подиум не смог попасть ни один гонщик из первой тройки общего зачета

Том Коронель на Audi и Ники Катсбург на Hyundai выиграли вторую и третью гонки этапа WTCR в Словакии. Два голландца не просто одержали свои первые победы на этапах Кубка мира – до этого ни у Коронеля, ни у Катсбурга не было на счету ни одного подиума в гонках WTCR. Катсбург также стал первым из пилотов Hyundai, которому удалось выиграть гонку в этом сезоне.

Выступления Тома Коронеля оказались обратно пропорциональны его стартовым позициям. Во второй гонке он за один круг смог с 7-й позиции перебраться на 2-ю и позже организовать успешную атаку на позиции лидера – а в третьей, наоборот, после старта с поула потерял множество позиций и по ходу гонки вел борьбу во второй половине первой десятки. Так или иначе, по итогам уик-энда Коронель с 5-го места в общем зачете переместился на 2-е.

Вторая гонка была наполнена борьбой и столкновениями. Из-за них до финиша, в частности, не добрались Габриэле Тарквини (позже он по этой же причине выбыл из борьбы и в третьей гонке) и Нестор Джиролами. Инцидент с участием аргентинца был особенно чувствительным для пилота. И с точки зрения физического дискомфорта – после контакта с автомобилем соперника Honda Джиролами на весьма высокой скорости врезалась в отбойника и подлетела в воздух метра на полтора. И с точки зрения турнирной ситуации – до начала этапа Джиролами занимал второе место в общем зачете.

 

При низком темпе пилотов на автомобилях Lynk & Co аргентинец мог отыграть у соперников немало очков. В итоге же Джиролами не смог финишировать во второй гонке, а полученные автомобилем повреждения не дали пилоту даже стартовать в третьем заезде. За день гонщик откатился со 2-й позиции общего зачета на 8-ю.

Лучшим результатом для пилотов китайской марки за три гонки сезона стало 7-е место – а лидирующий в общем зачете Ян Эрлаше ни разу не смог подняться выше 8-й позиции. По результатам этапа француз опережает ближайших преследователей – Коронеля и Жана-Карла Вернэ на Alfa Romeo – на 20 и 23 очка соответственно. Вернэ стал самым стабильным пилотом этапа. Даже поучаствовав сразу в нескольких инцидентах (именно он был соперником, после контакта с которым вылетел Джиролами), он оказался единственным гонщиком, который смог закончить все три гонки в первой четверке. 

Читайте также:

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду

Предыдущая новость

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WTCR
Этап Словакия
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля, Риккардо принес Renault подиум
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля, Риккардо принес Renault подиум

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Айфеля
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Айфеля

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона

Штайнер посоветовал Магнуссену и Грожану искать новые команды
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер посоветовал Магнуссену и Грожану искать новые команды

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Самое важное:

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду
WTCR WTCR / Новость

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

2
Формула 1

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена

3
Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Айфеля, Риккардо принес Renault подиум

12мин
4
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Айфеля

11мин
5
Формула 1

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона

Самое важное:

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе
WTCR

Пилоты Honda разбазарили важные очки в гонках WTCR в Братиславе

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду
WTCR

Стертые шины и вредный напарник: подсыхающая трасса превратила гонку WTCR в чехарду

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»

«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR
WTCR

«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.