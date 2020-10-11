Том Коронель на Audi и Ники Катсбург на Hyundai выиграли вторую и третью гонки этапа WTCR в Словакии. Два голландца не просто одержали свои первые победы на этапах Кубка мира – до этого ни у Коронеля, ни у Катсбурга не было на счету ни одного подиума в гонках WTCR. Катсбург также стал первым из пилотов Hyundai, которому удалось выиграть гонку в этом сезоне.

Выступления Тома Коронеля оказались обратно пропорциональны его стартовым позициям. Во второй гонке он за один круг смог с 7-й позиции перебраться на 2-ю и позже организовать успешную атаку на позиции лидера – а в третьей, наоборот, после старта с поула потерял множество позиций и по ходу гонки вел борьбу во второй половине первой десятки. Так или иначе, по итогам уик-энда Коронель с 5-го места в общем зачете переместился на 2-е.

Вторая гонка была наполнена борьбой и столкновениями. Из-за них до финиша, в частности, не добрались Габриэле Тарквини (позже он по этой же причине выбыл из борьбы и в третьей гонке) и Нестор Джиролами. Инцидент с участием аргентинца был особенно чувствительным для пилота. И с точки зрения физического дискомфорта – после контакта с автомобилем соперника Honda Джиролами на весьма высокой скорости врезалась в отбойника и подлетела в воздух метра на полтора. И с точки зрения турнирной ситуации – до начала этапа Джиролами занимал второе место в общем зачете.

При низком темпе пилотов на автомобилях Lynk & Co аргентинец мог отыграть у соперников немало очков. В итоге же Джиролами не смог финишировать во второй гонке, а полученные автомобилем повреждения не дали пилоту даже стартовать в третьем заезде. За день гонщик откатился со 2-й позиции общего зачета на 8-ю.

Лучшим результатом для пилотов китайской марки за три гонки сезона стало 7-е место – а лидирующий в общем зачете Ян Эрлаше ни разу не смог подняться выше 8-й позиции. По результатам этапа француз опережает ближайших преследователей – Коронеля и Жана-Карла Вернэ на Alfa Romeo – на 20 и 23 очка соответственно. Вернэ стал самым стабильным пилотом этапа. Даже поучаствовав сразу в нескольких инцидентах (именно он был соперником, после контакта с которым вылетел Джиролами), он оказался единственным гонщиком, который смог закончить все три гонки в первой четверке.