Пилоты Audi и Hyundai выиграли гонки WTCR в По
Гонки оказались не богаты на обгоны, но без аварий не обошлось
Прошедшие в воскресенье две гонки WTCR во французском городе По завершились победами Фредерика Вревиша и Жана-Карла Верне. Оба стартовали с первого ряда и лидировали с первых своих кругов.
Первую гонку выиграл Вервиш на Audi, став при этом первым пилотом в этом сезоне, кто одержал две победы.
Вервиш оказался на поуле благодаря реверсивному старту и после борьбы с Тедом Бьорком не уступил лидерства до самого финиша. Третьим на подиум приехал Габриэле Тарквини. А вот позади них развернулась борьба, которая спровоцировала два столкновения.
Первое произошло на самом старте. Лидер общего зачета Ян Эрлаше грубо закрыл выход из поворота для Тьягу Монтейру, который в итоге оказался выбит с трассы и угодил в отбойник. На трассу выехал автомобиль безопасности, за которым гонщики провели шесть кругов.
Вторая авария произошла с Иваном Мюллером, который накануне стал победителем квалификации. После серии контактов с соперниками автомобиль китайской марки Lynk & Co Мюллера получил повреждения подвески и рулевого управления, что не позволило французу продолжить гонку.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Фредерик Вервиш
|Audi
|30'49.555
|2
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|30'50.624
|1.069
|3
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|30'54.600
|5.045
|4
|Эстебан Герьери
|Honda
|30'56.607
|7.052
|5
|Нестор Джиролами
|Honda
|30'57.932
|8.377
|6
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|30'59.754
|10.199
|7
|Норберт Михелис
|Hyundai
|31'00.836
|11.281
|8
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|31'01.401
|11.846
|9
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|31'04.088
|14.533
|10
|Том Коронель
|Audi
|31'04.555
|15.000
|Полные результаты
К счастью для Мюллера, механики успели починить его машину, так что во второй гонке он стартовал с поула. Однако удержать лидерство Мюллер не сумел: уже на старте его опередил соотечественник Жан-Карл Верне на Hyundai.
Как и в первой гонке, во второй было не так много обгонов. Однако без инцидентов не обошлось: под конец у Норберта Михелиса начались технические проблемы, из-за чего позади него скопились Фредерик Вервиш, Ян Эрлаше и Эстебан Герьери. Итогом их борьбы стал вылет Эрлаше, который смог вернуться на трассу, но по пути разрушил барьер из старых покрышек.
Чтобы восстановить его на трассу выехал автомобиль безопасности. А поскольку уже начинался последний круг, организаторы добавили в гонку еще два круга, чтобы пилоты смогли финишировать не позади машины безопасности.
Благодаря своей победе, Верне вышел на второе место в общем зачете чемпионата. Он уступает Эрлаше 16 очков и на шесть опережает Герьери, который опустился на третье место.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|-
|2
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|1.531
|1.531
|3
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|2.457
|2.457
|4
|Фредерик Вервиш
|Audi
|3.094
|3.094
|5
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|7.855
|7.855
|6
|Норберт Михелис
|Hyundai
|7.928
|7.928
|7
|Эстебан Герьери
|Honda
|9.237
|9.237
|8
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|9.711
|9.711
|9
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|10.149
|10.149
|10
|Натанаэль Бертон
|Audi
|10.804
|10.804
|Полные результаты
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