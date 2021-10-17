Пилоты Audi и Hyundai выиграли гонки WTCR в По

Прошедшие в воскресенье две гонки WTCR во французском городе По завершились победами Фредерика Вревиша и Жана-Карла Верне. Оба стартовали с первого ряда и лидировали с первых своих кругов.

Первую гонку выиграл Вервиш на Audi, став при этом первым пилотом в этом сезоне, кто одержал две победы.

Вервиш оказался на поуле благодаря реверсивному старту и после борьбы с Тедом Бьорком не уступил лидерства до самого финиша. Третьим на подиум приехал Габриэле Тарквини. А вот позади них развернулась борьба, которая спровоцировала два столкновения.

Первое произошло на самом старте. Лидер общего зачета Ян Эрлаше грубо закрыл выход из поворота для Тьягу Монтейру, который в итоге оказался выбит с трассы и угодил в отбойник. На трассу выехал автомобиль безопасности, за которым гонщики провели шесть кругов.

Вторая авария произошла с Иваном Мюллером, который накануне стал победителем квалификации. После серии контактов с соперниками автомобиль китайской марки Lynk & Co Мюллера получил повреждения подвески и рулевого управления, что не позволило французу продолжить гонку.

К счастью для Мюллера, механики успели починить его машину, так что во второй гонке он стартовал с поула. Однако удержать лидерство Мюллер не сумел: уже на старте его опередил соотечественник Жан-Карл Верне на Hyundai.

Как и в первой гонке, во второй было не так много обгонов. Однако без инцидентов не обошлось: под конец у Норберта Михелиса начались технические проблемы, из-за чего позади него скопились Фредерик Вервиш, Ян Эрлаше и Эстебан Герьери. Итогом их борьбы стал вылет Эрлаше, который смог вернуться на трассу, но по пути разрушил барьер из старых покрышек.

Чтобы восстановить его на трассу выехал автомобиль безопасности. А поскольку уже начинался последний круг, организаторы добавили в гонку еще два круга, чтобы пилоты смогли финишировать не позади машины безопасности.

Благодаря своей победе, Верне вышел на второе место в общем зачете чемпионата. Он уступает Эрлаше 16 очков и на шесть опережает Герьери, который опустился на третье место.