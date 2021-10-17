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WTCR / По Отчет об этапе

Пилоты Audi и Hyundai выиграли гонки WTCR в По

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Гонки оказались не богаты на обгоны, но без аварий не обошлось

Пилоты Audi и Hyundai выиграли гонки WTCR в По

Прошедшие в воскресенье две гонки WTCR во французском городе По завершились победами Фредерика Вревиша и Жана-Карла Верне. Оба стартовали с первого ряда и лидировали с первых своих кругов.

Первую гонку выиграл Вервиш на Audi, став при этом первым пилотом в этом сезоне, кто одержал две победы.

Вервиш оказался на поуле благодаря реверсивному старту и после борьбы с Тедом Бьорком не уступил лидерства до самого финиша. Третьим на подиум приехал Габриэле Тарквини. А вот позади них развернулась борьба, которая спровоцировала два столкновения.

Первое произошло на самом старте. Лидер общего зачета Ян Эрлаше грубо закрыл выход из поворота для Тьягу Монтейру, который в итоге оказался выбит с трассы и угодил в отбойник. На трассу выехал автомобиль безопасности, за которым гонщики провели шесть кругов.

 

Вторая авария произошла с Иваном Мюллером, который накануне стал победителем квалификации. После серии контактов с соперниками автомобиль китайской марки Lynk & Co Мюллера получил повреждения подвески и рулевого управления, что не позволило французу продолжить гонку.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Belgium Фредерик Вервиш Audi 30'49.555  
2 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 30'50.624 1.069
3 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 30'54.600 5.045
4 Argentina Эстебан Герьери Honda 30'56.607 7.052
5 Argentina Нестор Джиролами Honda 30'57.932 8.377
6 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 30'59.754 10.199
7 Hungary Норберт Михелис Hyundai 31'00.836 11.281
8 France Ян Эрлаше Lynk & Co 31'01.401 11.846
9 Germany Лука Энгстлер Hyundai 31'04.088 14.533
10 Netherlands Том Коронель Audi 31'04.555 15.000
Полные результаты

К счастью для Мюллера, механики успели починить его машину, так что во второй гонке он стартовал с поула. Однако удержать лидерство Мюллер не сумел: уже на старте его опередил соотечественник Жан-Карл Верне на Hyundai.

Как и в первой гонке, во второй было не так много обгонов. Однако без инцидентов не обошлось: под конец у Норберта Михелиса начались технические проблемы, из-за чего позади него скопились Фредерик Вервиш, Ян Эрлаше и Эстебан Герьери. Итогом их борьбы стал вылет Эрлаше, который смог вернуться на трассу, но по пути разрушил барьер из старых покрышек. 

Чтобы восстановить его на трассу выехал автомобиль безопасности. А поскольку уже начинался последний круг, организаторы добавили в гонку еще два круга, чтобы пилоты смогли финишировать не позади машины безопасности.

Благодаря своей победе, Верне вышел на второе место в общем зачете чемпионата. Он уступает Эрлаше 16 очков и на шесть опережает Герьери, который опустился на третье место.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 France Жан-Карл Вернэ Hyundai -  
2 France Иван Мюллер Lynk & Co 1.531 1.531
3 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 2.457 2.457
4 Belgium Фредерик Вервиш Audi 3.094 3.094
5 France Ян Эрлаше Lynk & Co 7.855 7.855
6 Hungary Норберт Михелис Hyundai 7.928 7.928
7 Argentina Эстебан Герьери Honda 9.237 9.237
8 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 9.711 9.711
9 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 10.149 10.149
10 France Натанаэль Бертон Audi 10.804 10.804
Полные результаты

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Honda и Hyundai поделили победы в гонках WTCR в Чехии

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