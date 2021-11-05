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WTCR Новость

Пилот-легенда кузовных гонок завершит карьеру в Сочи

Автор:
, главный редактор

Спортивное долголетие итальянца надежно затмило его неудачные выступления в Формуле 1

Пилот-легенда кузовных гонок завершит карьеру в Сочи

Габриэле Тарквини официально объявил, что прекратит выступления в кузовных гонках на высшем уровне по окончании этого сезона. Таким образом, свои последние гонки пилот проведет на трассе в Сочи, где в последние выходные ноября закончат сезон участники кузовного Кубка мира WTCR.

59-летний итальянец имеет на своем счету выступления в Формуле 1 – он проехал 38 гонок и заработал 1 очко, выступая за слабые команды и прославившись скорее курьезной статистикой. В частности, он является обладателем рекорда по количеству Гран При (40), где принимал участие, но не смог пройти квалификацию. А когда в 1992 году Тарквини получил машину, позволявшую постоянно попадать на старт гонки, то сошел 12 раз в 13-ти проведенных Гран При.

 

В начале девяностых годов пилот переключился на кузовные гонки, где добился немалых успехов – по разу выиграл британский и европейский чемпионаты, а также мировые турниры WTCC и WTCR. Впрочем, легендой Тарквини сделали не столько результаты (к примеру, за время его выступлений в WTCC сразу три пилота смогли стать трехкратными чемпионами), сколько его живой темперамент и спортивное долголетие. Последний титул итальянец завоевал в возрасте 56 лет – а последнюю на данный момент победу в гонке одержал в нынешнем сезоне (хотя в общем зачете сейчас занимает только 11-ю позицию).

Среди марок, за которые Тарквини выступал в течение более чем 25-летней карьеры в кузовах, был и бренд LADA. Итальянец был одним из пилотов команды LADA Sport ROSNEFT в 2016 году и одержал за рулем седана LADA Vesta две победы в гонках.

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