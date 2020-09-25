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WTCR / Нюрбургринг / Отчет о гонке

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»

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Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»
Автор:
, Главный редактор

Гонщики Lynk & Co уступили сопернику первое место, но только укрепили свои позиции в общем зачете

Эстебан Герьери, пилотирующий автомобиль Honda Civic Type R, выиграл первую гонку проходящего на трассе «Нюрбургринг» немецкого этапа Кубка мира WTCR. Победа стала для аргентинца (который в прошлом году вел борьбу за титул, но остался в общем зачете вторым) первой в сезоне.

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В эти выходные погода в районе «Нюрбругринга» традиционно переменчива – что сказалось на условиях в гонке. После дневного дождя все пилоты обули свои машины в дождевые шины – но асфальт на разных участках 25-километровой трассы просыхал с разной скоростью и гонщикам приходилось это учитывать.

С поул-позиции гонку начал многократный чемпион мира Иван Мюллер, управляющий автомобилем китайской марки Lynk & Co – однако очень быстро француз оказался под атаками со стороны Герьери. Через 10 километров после старта аргентинец пошел в атаку по внешнему радиусу поворота Аремберг – и этот маневр увенчался успехом. После этого Герьери сразу же начал наращивать отрыв и к концу первого из трех кругов дистанции мог чувствовать себя в безопасности.

После этого главной интригой гонки стало сражение за 3-е место между пилотами Lynk & Co и Томом Коронелем на Audi – в котором голландец оказался проигравшим после контактной борьбы в начале последнего круга.

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Лидером Кубка после гонки остался один из представителей Lynk & Co – Ян Эрлаше, финишировав 3-м, довел свой очковый счет до 67-ми баллов. Закончивший гонку 7-м Нестор Джиролами и Мюллер сохранили свои позиции в первой тройке – но разрыв между аргентинцем и французом сократился с 8-ми очков до 5-ти. Победа Герьери позволила ему подняться с 16-й позиции на 7-ю.

Вторая гонка этапа пройдет в субботу перед стартом гонки «24 часа Нюрбургринга» –  за которой можно будет наблюдать с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Argentina Эстебан Герьери Honda     147.3  
2 France Иван Мюллер Lynk & Co 3.400 3.400 147.1  
3 France Ян Эрлаше Lynk & Co 4.000 0.600 147.8  
4 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 4.900 0.900 147.4  
5 Netherlands Том Коронель Audi 12.300 7.400 146.0  
6 Argentina Нестор Джиролами Honda 15.600 3.300 146.4  
7 Belgium Жиль Магнус Audi 21.400 5.800 145.9  
8 Portugal Тьягу Монтейру Honda 23.200 1.800 146.5  
9 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo 39.500 16.300 145.2  
10 Bence Boldizs CUPRA 1'54.100 1'14.600 139.9  
11 Gabor Kismarty-Lechner CUPRA 3'24.700 1'30.600 133.5  
12 France Натанаэль Бертон Audi 6'51.300 3'26.600 144.1  
  Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 1 Lap 1 Lap 147.3  
  Hungary Аттила Таши Honda 1 Lap   145.7  
  Spain Микель Аскона CUPRA        
  Jack Young Renault        
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Нюрбургринг
Пилоты Эстебан Герьери
Команды Münnich Motorsport
Автор Кирилл Качнов

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