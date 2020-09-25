Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»
Гонщики Lynk & Co уступили сопернику первое место, но только укрепили свои позиции в общем зачете
Эстебан Герьери, пилотирующий автомобиль Honda Civic Type R, выиграл первую гонку проходящего на трассе «Нюрбургринг» немецкого этапа Кубка мира WTCR. Победа стала для аргентинца (который в прошлом году вел борьбу за титул, но остался в общем зачете вторым) первой в сезоне.
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В эти выходные погода в районе «Нюрбругринга» традиционно переменчива – что сказалось на условиях в гонке. После дневного дождя все пилоты обули свои машины в дождевые шины – но асфальт на разных участках 25-километровой трассы просыхал с разной скоростью и гонщикам приходилось это учитывать.
С поул-позиции гонку начал многократный чемпион мира Иван Мюллер, управляющий автомобилем китайской марки Lynk & Co – однако очень быстро француз оказался под атаками со стороны Герьери. Через 10 километров после старта аргентинец пошел в атаку по внешнему радиусу поворота Аремберг – и этот маневр увенчался успехом. После этого Герьери сразу же начал наращивать отрыв и к концу первого из трех кругов дистанции мог чувствовать себя в безопасности.
После этого главной интригой гонки стало сражение за 3-е место между пилотами Lynk & Co и Томом Коронелем на Audi – в котором голландец оказался проигравшим после контактной борьбы в начале последнего круга.
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Лидером Кубка после гонки остался один из представителей Lynk & Co – Ян Эрлаше, финишировав 3-м, довел свой очковый счет до 67-ми баллов. Закончивший гонку 7-м Нестор Джиролами и Мюллер сохранили свои позиции в первой тройке – но разрыв между аргентинцем и французом сократился с 8-ми очков до 5-ти. Победа Герьери позволила ему подняться с 16-й позиции на 7-ю.
Вторая гонка этапа пройдет в субботу перед стартом гонки «24 часа Нюрбургринга» – за которой можно будет наблюдать с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Эстебан Герьери
|Honda
|147.3
|2
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|3.400
|3.400
|147.1
|3
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|4.000
|0.600
|147.8
|4
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|4.900
|0.900
|147.4
|5
|Том Коронель
|Audi
|12.300
|7.400
|146.0
|6
|Нестор Джиролами
|Honda
|15.600
|3.300
|146.4
|7
|Жиль Магнус
|Audi
|21.400
|5.800
|145.9
|8
|Тьягу Монтейру
|Honda
|23.200
|1.800
|146.5
|9
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|39.500
|16.300
|145.2
|10
|Bence Boldizs
|CUPRA
|1'54.100
|1'14.600
|139.9
|11
|Gabor Kismarty-Lechner
|CUPRA
|3'24.700
|1'30.600
|133.5
|12
|Натанаэль Бертон
|Audi
|6'51.300
|3'26.600
|144.1
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|1 Lap
|1 Lap
|147.3
|Аттила Таши
|Honda
|1 Lap
|145.7
|Микель Аскона
|CUPRA
|Jack Young
|Renault
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Нюрбургринг
|Пилоты
|Эстебан Герьери
|Команды
|Münnich Motorsport
|Автор
|Кирилл Качнов