Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»

Эстебан Герьери, пилотирующий автомобиль Honda Civic Type R, выиграл первую гонку проходящего на трассе «Нюрбургринг» немецкого этапа Кубка мира WTCR. Победа стала для аргентинца (который в прошлом году вел борьбу за титул, но остался в общем зачете вторым) первой в сезоне.

В эти выходные погода в районе «Нюрбругринга» традиционно переменчива – что сказалось на условиях в гонке. После дневного дождя все пилоты обули свои машины в дождевые шины – но асфальт на разных участках 25-километровой трассы просыхал с разной скоростью и гонщикам приходилось это учитывать.

С поул-позиции гонку начал многократный чемпион мира Иван Мюллер, управляющий автомобилем китайской марки Lynk & Co – однако очень быстро француз оказался под атаками со стороны Герьери. Через 10 километров после старта аргентинец пошел в атаку по внешнему радиусу поворота Аремберг – и этот маневр увенчался успехом. После этого Герьери сразу же начал наращивать отрыв и к концу первого из трех кругов дистанции мог чувствовать себя в безопасности.

После этого главной интригой гонки стало сражение за 3-е место между пилотами Lynk & Co и Томом Коронелем на Audi – в котором голландец оказался проигравшим после контактной борьбы в начале последнего круга.

Лидером Кубка после гонки остался один из представителей Lynk & Co – Ян Эрлаше, финишировав 3-м, довел свой очковый счет до 67-ми баллов. Закончивший гонку 7-м Нестор Джиролами и Мюллер сохранили свои позиции в первой тройке – но разрыв между аргентинцем и французом сократился с 8-ми очков до 5-ти. Победа Герьери позволила ему подняться с 16-й позиции на 7-ю.

Вторая гонка этапа пройдет в субботу перед стартом гонки «24 часа Нюрбургринга» – за которой можно будет наблюдать с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

Результаты гонки