Первый этап кузовного Кубка мира перенесли

За две недели до открытия сезона Кубка мира WTCR организаторы соревнований объявили о смене места проведения первого этапа. Соревнования должны были пройти на трассе «Зальцбургринг» в Австрии, а состоятся в бельгийском Золдере. Как и было запланировано, 10 сентября (в четверг) будут проведены официальные тесты, а сам этап пройдет 12 и 13 сентября.

Причиной переноса этапа с одного автодрома на другой стало решение местных властей в Австрии – они сочли эпидемиологическую обстановку недостаточно безопасной для проведения массового мероприятия на трассе под Зальцбургом.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса организаторы WTCR сократили календарь Кубка до 6-ти этапов, в рамках которых пройдут 16 гонок.

Ожидается, что в первом этапе примет участие 19 спортсменов. Недавно итальянская Team Mulsanne объявила о планах выставить на старт автомобиль Alfa Romeo для Жана-Карла Вернэ, а венгерская команда Zengo Motorsport пообещала выступить в турнире сразу тремя автомобилями.

Скорректированный календарь Кубка мира WTCR на 2020 год