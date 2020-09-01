Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
WTCR / Новость

Первый этап кузовного Кубка мира перенесли

Поделились
Комментарии
Первый этап кузовного Кубка мира перенесли
Автор:
, Главный редактор

Соревнования пройдут в ранее объявленные даты – но на другой трассе

За две недели до открытия сезона Кубка мира WTCR организаторы соревнований объявили о смене места проведения первого этапа. Соревнования должны были пройти на трассе «Зальцбургринг» в Австрии, а состоятся в бельгийском Золдере. Как и было запланировано, 10 сентября (в четверг) будут проведены официальные тесты, а сам этап пройдет 12 и 13 сентября.

Причиной переноса этапа с одного автодрома на другой стало решение местных властей в Австрии – они сочли эпидемиологическую обстановку недостаточно безопасной для проведения массового мероприятия на трассе под Зальцбургом.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса организаторы WTCR сократили календарь Кубка до 6-ти этапов, в рамках которых пройдут 16 гонок.

Ожидается, что в первом этапе примет участие 19 спортсменов. Недавно итальянская Team Mulsanne объявила о планах выставить на старт автомобиль Alfa Romeo для Жана-Карла Вернэ, а венгерская команда Zengo Motorsport пообещала выступить в турнире сразу тремя автомобилями.

Читайте также:

Скорректированный календарь Кубка мира WTCR на 2020 год

Дата Трасса
12-13 сентября Belgium Золдер, 2 гонки
24-26 сентября Germany «Нюрбургринг» (Нордшляйфе), 2 гонки
10-11 октября Slovakia «Словакия-Ринг», 3 гонки
16-17 октября Hungary «Хунгароринг», 3 гонки
31 октября – 1 ноября Spain «Моторленд Арагон», 3 гонки
14-15 ноября Italy «Адрия», 3 гонки
Чемпионская команда WTCR заменила Приоля на пилота из Уругвая

Предыдущая новость

Чемпионская команда WTCR заменила Приоля на пилота из Уругвая

Следующая новость

Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR

Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WTCR
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»

«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR
WTCR WTCR / Новость

«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR

Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

26мин
4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR

Honda потерпела обидное поражение в гонке WTCR на «Нюрбургринге»

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»
WTCR

Пилот Honda выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге»

«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR
WTCR

«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR

Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR
WTCR

Honda и Lynk & Co поделили победы на первом этапе WTCR

Первый этап кузовного Кубка мира перенесли
WTCR

Первый этап кузовного Кубка мира перенесли

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.