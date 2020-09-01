Первый этап кузовного Кубка мира перенесли
Соревнования пройдут в ранее объявленные даты – но на другой трассе
За две недели до открытия сезона Кубка мира WTCR организаторы соревнований объявили о смене места проведения первого этапа. Соревнования должны были пройти на трассе «Зальцбургринг» в Австрии, а состоятся в бельгийском Золдере. Как и было запланировано, 10 сентября (в четверг) будут проведены официальные тесты, а сам этап пройдет 12 и 13 сентября.
Причиной переноса этапа с одного автодрома на другой стало решение местных властей в Австрии – они сочли эпидемиологическую обстановку недостаточно безопасной для проведения массового мероприятия на трассе под Зальцбургом.
Напомним, что на фоне пандемии коронавируса организаторы WTCR сократили календарь Кубка до 6-ти этапов, в рамках которых пройдут 16 гонок.
Ожидается, что в первом этапе примет участие 19 спортсменов. Недавно итальянская Team Mulsanne объявила о планах выставить на старт автомобиль Alfa Romeo для Жана-Карла Вернэ, а венгерская команда Zengo Motorsport пообещала выступить в турнире сразу тремя автомобилями.
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Скорректированный календарь Кубка мира WTCR на 2020 год
|Дата
|Трасса
|12-13 сентября
|Золдер, 2 гонки
|24-26 сентября
|«Нюрбургринг» (Нордшляйфе), 2 гонки
|10-11 октября
|«Словакия-Ринг», 3 гонки
|16-17 октября
|«Хунгароринг», 3 гонки
|31 октября – 1 ноября
|«Моторленд Арагон», 3 гонки
|14-15 ноября
|«Адрия», 3 гонки
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Автор
|Кирилл Качнов