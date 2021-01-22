Пандемия вынудила изменить календарь WTCR
Сезон турингового Кубка мира стартует только в июне
Из-за того, что организаторы «24 часов Нюрбургринга» перенесли свою гонку на три недели, Турингу тоже пришлось корректировать список своих этапов. В итоге новый сезон Кубка мира стартует на «Северной петле» в первый уик-энд лета, а прежде намеченный на эти дни этап в Венгрии переехал на август.
Кроме того, из календаря вылетели гонки в Словакии, зато появилась итальянская трасса в Адрии, где недавно завершилась реконструкция.
Как и прежде, сезон WTCR будет поделен на две части – летняя пройдет в Европе, а осеннюю примут азиатские трассы. Одна из них еще не определена точно.
В 2021 году Туринг вернется к формату с двумя гонками за уик-энд (последние три года их было три). Кроме того, впервые за долгое время в серии будет выступать представитель России – как стало известно Motorsport.com, за Кубок мира поборется Клим Гаврилов.
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Календарь FIA World Touring Car Cup на 2021 год
|Этап
|Дата
|Место/трасса
|1.
|4-5 июня
|«Нордшляйфе»
|2.
|26-27 июня
|Вилья-Реал
|3.
|10-11 июля
|Арагон
|4.
|31 июля – 1 августа
|Адрия
|5.
|21-22 августа
|«Хунгароринг»
|6.
|16-17 октября
|«Инье Спидиум»
|7.
|6-7 ноября
|? (Китай)
|8.
|19-21 нояря
|Макао
В этот же день свои календари скорректировали марафонский чемпионат мира и MotoGP.
Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Автор
|Том Ховард