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Пандемия вынудила изменить календарь WTCR

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Пандемия вынудила изменить календарь WTCR
Автор:
, News editor

Сезон турингового Кубка мира стартует только в июне

Из-за того, что организаторы «24 часов Нюрбургринга» перенесли свою гонку на три недели, Турингу тоже пришлось корректировать список своих этапов. В итоге новый сезон Кубка мира стартует на «Северной петле» в первый уик-энд лета, а прежде намеченный на эти дни этап в Венгрии переехал на август. 

Кроме того, из календаря вылетели гонки в Словакии, зато появилась итальянская трасса в Адрии, где недавно завершилась реконструкция.

Как и прежде, сезон WTCR будет поделен на две части – летняя пройдет в Европе, а осеннюю примут азиатские трассы. Одна из них еще не определена точно.

В 2021 году Туринг вернется к формату с двумя гонками за уик-энд (последние три года их было три). Кроме того, впервые за долгое время в серии будет выступать представитель России – как стало известно Motorsport.com, за Кубок мира поборется Клим Гаврилов. 

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Календарь FIA World Touring Car Cup на 2021 год

Этап Дата Место/трасса
1. 4-5 июня Germany «Нордшляйфе»
2. 26-27 июня Portugal Вилья-Реал
3. 10-11 июля Spain Арагон
4. 31 июля – 1 августа Italy Адрия
5. 21-22 августа Hungary «Хунгароринг»
6. 16-17 октября Korea, Republic of «Инье Спидиум»
7. 6-7 ноября China ? (Китай)
8. 19-21 нояря China Макао

В этот же день свои календари скорректировали марафонский чемпионат мира и MotoGP.

В кузовном Кубке мира появятся российский пилот и российская команда

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Об этой статье

Серия WTCR
Автор Том Ховард

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