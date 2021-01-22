Пандемия вынудила изменить календарь WTCR

Из-за того, что организаторы «24 часов Нюрбургринга» перенесли свою гонку на три недели, Турингу тоже пришлось корректировать список своих этапов. В итоге новый сезон Кубка мира стартует на «Северной петле» в первый уик-энд лета, а прежде намеченный на эти дни этап в Венгрии переехал на август.

Кроме того, из календаря вылетели гонки в Словакии, зато появилась итальянская трасса в Адрии, где недавно завершилась реконструкция.

Как и прежде, сезон WTCR будет поделен на две части – летняя пройдет в Европе, а осеннюю примут азиатские трассы. Одна из них еще не определена точно.

В 2021 году Туринг вернется к формату с двумя гонками за уик-энд (последние три года их было три). Кроме того, впервые за долгое время в серии будет выступать представитель России – как стало известно Motorsport.com, за Кубок мира поборется Клим Гаврилов.

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Календарь FIA World Touring Car Cup на 2021 год

Этап Дата Место/трасса 1. 4-5 июня «Нордшляйфе» 2. 26-27 июня Вилья-Реал 3. 10-11 июля Арагон 4. 31 июля – 1 августа Адрия 5. 21-22 августа «Хунгароринг» 6. 16-17 октября «Инье Спидиум» 7. 6-7 ноября ? (Китай) 8. 19-21 нояря Макао

В этот же день свои календари скорректировали марафонский чемпионат мира и MotoGP.