Огненный старт в WTCR – машина чуть не сгорела: видео
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Вторую гонку турингового Кубка мира на «Сепанге» пришлось остановить красными флагами вскоре после старта.
Перед началом второй гонки финального этапа WTCR на малайзийский автодром обрушился дождь, но заезду все равно было решено дать старт.
Пилот Hyundai Ники Катсбург начал гонку седьмым, а затем в ходе борьбы столкнулся с гонщиком Cyan Racing Иваном Мюллером и вылетел на мокрую траву. Удар не выглядел сильным, но оказался не самым удачным – вскоре i30 Катсбурга загорелась, а гонку пришлось остановить красными флагами.
Перед финальным этапом WTCR в Малайзии Катсбург занимал 13-е место в зачете.
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Фото: WTCR
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Пилоты
|Ники Катсбург
|Автор
|Денис Буденков
Огненный старт в WTCR – машина чуть не сгорела: видео
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