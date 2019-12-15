Огненный старт в WTCR – машина чуть не сгорела: видео

Перед началом второй гонки финального этапа WTCR на малайзийский автодром обрушился дождь, но заезду все равно было решено дать старт.

Пилот Hyundai Ники Катсбург начал гонку седьмым, а затем в ходе борьбы столкнулся с гонщиком Cyan Racing Иваном Мюллером и вылетел на мокрую траву. Удар не выглядел сильным, но оказался не самым удачным – вскоре i30 Катсбурга загорелась, а гонку пришлось остановить красными флагами.

Перед финальным этапом WTCR в Малайзии Катсбург занимал 13-е место в зачете.