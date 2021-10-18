Новый чемпион Pure ETCR Экстрем расхвалил команду Cupra Racing

В решающем Суперфинале Экстрему достаточно было финишировать пятым, чтобы стать лучшим в по итогам дебютного сезона электрического Туринга. До этого момента уик-энд складывался для опытного шведа наилучшим образом: он выиграл обе отборочные гонки, а в заезде на время гарантировал себе поул Суперфинала.

Но контакт с машиной Филиппа Энга в первом повороте привел к проколу и отбросил Экстрема далеко назад. Маттиас заехал на пит-стоп, однако сход Энга принес ему необходимое пятое место, позволив опередить по очкам Жана-Карла Вернэ из Hyundai.

Экстрем отметил вклад команды, усилия которой позволили ему преодолеть в Суперфинале необходимые 75% дистанции и получить зачетные очки.

Он сказал: «Команда отлично информировала меня о развитии событий. Они говорили мне, какой темп необходимо поддерживать, и другие важные вещи.

Я был на взводе, так как машина получила повреждения. Руль свернуло в сторону, ощущались сильные вибрации. Передняя правая шина, казалось, вот-вот соскочит с диска.

Я просто старался довести машину до финиша – после схода Энга это стало целью. Так что для меня финальный заезд вышел очень богатым на события.

Весь сезон я старался соизмерять риск, но такая концовка даже для меня оказалась сюрпризом. Но даже в мои годы не всегда получается быть достаточно осторожным».

Cupra Racing также стала сильнейшей в зачете производителей, еще два гонщика команды – Микель Аскона и Хорди Жене – завершили сезон третьим и четвертым. Одержав в общей сложности три победы на пяти этапах, гонщики на Cupra Leon e-Racer стали доминирующей силой в новом инновационном чемпионате, который с будущего сезона получит статус Кубка мира FIA.

«Когда я пришел в Cupra в 2019 году, целью было совместная разработка машины, выстраивание команды и борьба за титул чемпионов Pure ETCR, – объяснил Экстрем. – Такой была миссия, а сейчас, спустя пару лет, мы смогли добиться этого с первой же попытки. И я очень этим горжусь.

Вся команда, которая работала над этим проектом, не жалела сил и очень старалась. Они справились очень здорово – и возможность принести им этот трофей и вместе отпраздновать успех многое значит для меня».