«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR

В преддверии уик-энда WTCR на «Нюрбургринге» Hyundai выпустила короткое заявление, где говорится, что организаторы чемпионата несправедливо относятся к марке. «Мы чувствуем, что нам здесь не рады», – сказано в документе.

Год назад Hyundai и ее пилот Норберт Михелис стали обладателями Кубка мира, но после определения баланса сил на новый сезон хэтчбеки i30 N TCR разом утратили скорость. На первом этапе гонщикам марки удалось всего два раза за три гонки финишировать в первой десятке.

Источники говорят, что в руководстве Hyundai остались в высшей степени недовольны тем, какие ограничения были наложены на их машины в сравнении с шестью другими производителями.

«Hyundai Motorsport объявляет, что наши клиентские команды не будут выступать на этапе WTCR в Германии (24-26 сентября), – гласит заявление. – У Hyundai Motorsport есть ощущение, что и к компании, и к нашим командам относятся не так, как к нашим соперникам.

Мы по-прежнему нацелены демонстрировать скоростные возможности своих машин на международном уровне – в сериях, которые соответствуют уровню бренда Hyundai N».

Ранее в WTCR стартовали четыре машины корейской марки, по две в командах BRC и Engstler. По итогам первого этапа они заработали 20 и 17 очков соответственно. Для сравнения, у лидеров из Cyan Racing уже 74 балла.