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WTCR / Нюрбургринг / Новость

«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR

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«Нам здесь не рады». Hyundai отказалась от участия в WTCR
Автор:
, Репортер, Индия

Корейская марка в официальном заявлении сообщила, что не намерена выступать в мировом Туринге. Пока речь идет об одном этапе

В преддверии уик-энда WTCR на «Нюрбургринге» Hyundai выпустила короткое заявление, где говорится, что организаторы чемпионата несправедливо относятся к марке. «Мы чувствуем, что нам здесь не рады», – сказано в документе.

Год назад Hyundai и ее пилот Норберт Михелис стали обладателями Кубка мира, но после определения баланса сил на новый сезон хэтчбеки i30 N TCR разом утратили скорость. На первом этапе гонщикам марки удалось всего два раза за три гонки финишировать в первой десятке.

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Источники говорят, что в руководстве Hyundai остались в высшей степени недовольны тем, какие ограничения были наложены на их машины в сравнении с шестью другими производителями.

«Hyundai Motorsport объявляет, что наши клиентские команды не будут выступать на этапе WTCR в Германии (24-26 сентября), – гласит заявление. – У Hyundai Motorsport есть ощущение, что и к компании, и к нашим командам относятся не так, как к нашим соперникам.

Мы по-прежнему нацелены демонстрировать скоростные возможности своих машин на международном уровне – в сериях, которые соответствуют уровню бренда Hyundai N».

Ранее в WTCR стартовали четыре машины корейской марки, по две в командах BRC и Engstler. По итогам первого этапа они заработали 20 и 17 очков соответственно. Для сравнения, у лидеров из Cyan Racing уже 74 балла. 

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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Нюрбургринг
Команды Team Engstler , BRC Racing Team
Автор Рахит Тукрал

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