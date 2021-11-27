Мюллер выиграл поул WTCR в Сочи, гонщики Lada – последние

На трассе в Сочи завершилась квалификация финального этапа чемпионата WTCR. Лучшее время показал Иван Мюлер на машине китайской марки Lynk & Co, он опередил Микаэля Аскону более чем на 0,3 секунды.

Победа в квалификации принесла Мюллеру пять дополнительных очков, что позволило ему сохранить теоретические шансы на титул. Две финальные гонки сезона пройдут завтра. По правилам WTCR, в каждой из них можно заработать до 25 очков, и в теории опередить лидера чемпионата Яна Эрлаше могут еще четверо гонщиков, включая и Мюллера.

В первой гонке участники стартуют в реверсивном порядке первых десяти позиций. Таким образом, на первом месте окажется занимающий второе место в личном зачете Федерик Вервиш, а Эрлаше, который показал седьмое время, стартует четвертым.

Российские гонщики из команды Lada, которые в этом сезоне выступают только на этапе в Сочи, оказались самыми медленными из всех, кто принял участие в заездах. Кирилл Ладыгин стал 20-м, а Михаил Митяев – 21-м. В их оправдание можно сказать, что поскольку они впервые в сезоне выступают в WTCR, то по правилам на этот этап в их машины добавили по 60 килограммов балласта, а дорожный просвет увеличили на 10 мм.

Сам Ладыгин после заезда отметил, что на скорость также повлиял тот факт, что команда не успела грамотно настроить машины под новые для них шины Goodyear (в РСКГ они выступают на Yokohama): две единственные тренировки прошли сегодня же за несколько часов до старта квалификации.

Результаты финала квалификации: