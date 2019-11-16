Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона

Четырехкратный чемпион мира Иван Мюллер стартовал с поула и захватил лидерство в дебюте, после чего поддерживал отрыв от Норберта Михелеса в районе одной секунды. Венгерский пилот Hyundai, который ведет спор за титул, ни разу по ходу семи кругов не был близок к атаке на лидера, что позволило 50-летнему Мюллеру победить в третий раз в сезоне.

Команда Cyan имела возможность добиться двойного подиума, но Энди Приоль, который поначалу шел третьим, пропустил Теда Бьорка, чтобы тот заработал больше очков. Но тактика не принесла результата, так как обоих в итоге сумел опередить Кевин Чеккон на Alfa Romeo.

Главный специалист по Макао Роб Хафф также прошел дуэт Cyan и финишировал четвертым.

Второе место Михелиса позволило ему на 18 очков оторваться в общем зачете от Эстебана Герьери – тот стартовал последним из-за замены мотора, начал было отыгрывать позиции, но после долгого пит-стопа финишировал только 25-м.

Впереди у участников этапа WTCR в Макао еще две гонки.

Результаты первой гонки WTCR в Макао: