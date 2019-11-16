Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона
Ветеран Туринга стал сильнейшим в субботнем заезде, а командные приказы в Cyan Racing лишили Энди Приоля первого подиума в сезоне.
Четырехкратный чемпион мира Иван Мюллер стартовал с поула и захватил лидерство в дебюте, после чего поддерживал отрыв от Норберта Михелеса в районе одной секунды. Венгерский пилот Hyundai, который ведет спор за титул, ни разу по ходу семи кругов не был близок к атаке на лидера, что позволило 50-летнему Мюллеру победить в третий раз в сезоне.
Команда Cyan имела возможность добиться двойного подиума, но Энди Приоль, который поначалу шел третьим, пропустил Теда Бьорка, чтобы тот заработал больше очков. Но тактика не принесла результата, так как обоих в итоге сумел опередить Кевин Чеккон на Alfa Romeo.
Главный специалист по Макао Роб Хафф также прошел дуэт Cyan и финишировал четвертым.
Второе место Михелиса позволило ему на 18 очков оторваться в общем зачете от Эстебана Герьери – тот стартовал последним из-за замены мотора, начал было отыгрывать позиции, но после долгого пит-стопа финишировал только 25-м.
Впереди у участников этапа WTCR в Макао еще две гонки.
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Результаты первой гонки WTCR в Макао:
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|100
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|20'30.047
|2
|5
|Норберт Михелис
|Hyundai
|20'30.452
|0.405
|3
|31
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|20'31.691
|1.644
|4
|12
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|20'32.200
|2.153
|5
|11
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|20'32.929
|2.882
|6
|111
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|20'33.216
|3.169
|7
|22
|Фредерик Вервиш
|Audi
|20'33.444
|3.397
|8
|68
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|20'34.751
|4.704
|9
|1
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|20'34.965
|4.918
|10
|88
|Ники Катсбург
|Hyundai
|20'35.968
|5.921
|11
|14
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|20'36.623
|6.576
|12
|21
|Орельен Панис
|CUPRA
|20'38.221
|8.174
|13
|2
|Роберт Дальгрен
|CUPRA
|20'40.202
|10.155
|14
|29
|Нестор Джиролами
|Honda
|20'42.181
|12.134
|15
|18
|Тьягу Монтейру
|Honda
|20'42.993
|12.946
|16
|6
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|20'43.590
|13.543
|17
|25
|Меди Беннани
|Volkswagen
|20'44.014
|13.967
|18
|9
|Аттила Таши
|Honda
|20'50.755
|20.708
|19
|96
|Микель Аскона
|CUPRA
|20'57.246
|27.199
|20
|50
|Том Коронель
|CUPRA
|20'58.793
|28.746
|21
|69
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|21'04.868
|34.821
|22
|33
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|21'10.371
|40.324
|23
|36
|Lo Kai
|Audi
|21'15.814
|45.767
|24
|86
|Эстебан Герьери
|Honda
|21'24.049
|1 Lap
|10
|Нильс Лангевельд
|Audi
|13'08.954
|3 Laps
|55
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|13'09.653
|3 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Макао
|Сессия
|Первая гонка
|Пилоты
|Иван Мюллер , Норберт Михелис
|Автор
|Джек Козенс
Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона
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