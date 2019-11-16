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WTCR / Макао / Отчет о гонке

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона

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Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона
Автор:
, младший журналист (Autosport)
16 нояб. 2019 г., 10:58

Ветеран Туринга стал сильнейшим в субботнем заезде, а командные приказы в Cyan Racing лишили Энди Приоля первого подиума в сезоне.

Четырехкратный чемпион мира Иван Мюллер стартовал с поула и захватил лидерство в дебюте, после чего поддерживал отрыв от Норберта Михелеса в районе одной секунды. Венгерский пилот Hyundai, который ведет спор за титул, ни разу по ходу семи кругов не был близок к атаке на лидера, что позволило 50-летнему Мюллеру победить в третий раз в сезоне. 

Команда Cyan имела возможность добиться двойного подиума, но Энди Приоль, который поначалу шел третьим, пропустил Теда Бьорка, чтобы тот заработал больше очков. Но тактика не принесла результата, так как обоих в итоге сумел опередить Кевин Чеккон на Alfa Romeo.

Главный специалист по Макао Роб Хафф также прошел дуэт Cyan и финишировал четвертым.

Второе место Михелиса позволило ему на 18 очков оторваться в общем зачете от Эстебана Герьери – тот стартовал последним из-за замены мотора, начал было отыгрывать позиции, но после долгого пит-стопа финишировал только 25-м.

Впереди у участников этапа WTCR в Макао еще две гонки.

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Результаты первой гонки WTCR в Макао:

Позиция # Гонщик Команда Время Отрыв
1 100 France Иван Мюллер Lynk & Co 20'30.047  
2 5 Hungary Норберт Михелис Hyundai 20'30.452 0.405
3 31 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 20'31.691 1.644
4 12 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 20'32.200 2.153
5 11 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 20'32.929 2.882
6 111 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 20'33.216 3.169
7 22 Belgium Фредерик Вервиш Audi 20'33.444 3.397
8 68 France Ян Эрлаше Lynk & Co 20'34.751 4.704
9 1 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 20'34.965 4.918
10 88 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 20'35.968 5.921
11 14 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 20'36.623 6.576
12 21 France Орельен Панис CUPRA 20'38.221 8.174
13 2 Sweden Роберт Дальгрен CUPRA 20'40.202 10.155
14 29 Argentina Нестор Джиролами Honda 20'42.181 12.134
15 18 Portugal Тьягу Монтейру Honda 20'42.993 12.946
16 6 Germany Лука Энгстлер Hyundai 20'43.590 13.543
17 25 Morocco Меди Беннани Volkswagen 20'44.014 13.967
18 9 Hungary Аттила Таши Honda 20'50.755 20.708
19 96 Spain Микель Аскона CUPRA 20'57.246 27.199
20 50 Netherlands Том Коронель CUPRA 20'58.793 28.746
21 69 France Жан-Карл Вернэ Audi 21'04.868 34.821
22 33 Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen 21'10.371 40.324
23 36 Lo Kai Audi 21'15.814 45.767
24 86 Argentina Эстебан Герьери Honda 21'24.049 1 Lap
  10 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 13'08.954 3 Laps
  55 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 13'09.653 3 Laps
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Макао
Сессия Первая гонка
Пилоты Иван Мюллер , Норберт Михелис
Автор Джек Козенс

WTCR Следующая сессия

Сепанг

Сепанг

13 дек. - 15 дек.

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