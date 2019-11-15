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WTCR / Макао / Отчет о квалификации

Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао

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Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао
Автор:
, Редактор
15 нояб. 2019 г., 09:50

Во второй гонке с первого места стартует лидер чемпионата Эстебан Герьери.

Иван Мюллер показал лучшее время в первой квалификации этапа WTCR, который проходит в Макао. Он проехал круг лишь на 68 тысячных секунды быстрее Норберта Михелиса, который теперь проигрывает в общем зачете лидеру чемпионата Эстебану Герьери всего три очка.

Сам Герьери закончил первую квалификацию только на 13-м месте. Во второй квалификации он стал 10-м, что гарантирует ему старт с первого места во второй гонке, где первая десятка пилотов выстраивается на стартовой решетке в обратном порядке.

Победителем второй квалификации стал Роберт Хафф, который благодаря этому стартует первым в третьей гонке. В первой квалификации Хафф из-за проблем с амортизатором смог показать только седьмое место, однако во второй квалификации не просто был лучшим, но и сумел во втором сегменте обновить рекорд круга в классе TCR, проехав трассу за 2:27,963.

К конце первой части второй квалификации Гордон Шеддон ударил свой автомобиль о барьер. Вскоре в его машину врезался Михелис. До этого он успел показать четвертое время, однако из-за повреждения передней части своей машины Михелис не сумел пройти во второй сегмент второй квалификации и будет стартовать 11-м как во второй, так и в третьей гонках уик-энда.

Результаты первой квалификации:

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание Очки
1 France Иван Мюллер Lynk & Co 2'28.661     5
2 Hungary Норберт Михелис Hyundai 2'28.729 0.068 0.068 4
3 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 2'28.806 0.145 0.077 3
4 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 2'28.846 0.185 0.040 2
5 France Ян Эрлаше Lynk & Co 2'28.942 0.281 0.096 1
6 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 2'29.060 0.399 0.118  
7 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 2'29.451 0.790 0.391  
8 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 2'29.470 0.809 0.019  
9 Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen 2'29.660 0.999 0.190  
10 Spain Микель Аскона CUPRA 2'29.683 1.022 0.023  
Полные результаты

Результаты финала второй квалификации:

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание Очки
1 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 2'28.538     5
2 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 2'28.744 0.206 0.206 4
3 France Жан-Карл Вернэ Audi 2'29.336 0.798 0.592 3
4 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 2'29.531 0.993 0.195 2
5 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 2'31.369 2.831 1.838 1
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Макао
Сессия Вторая квалификация
Автор Сергей Иванов

WTCR Следующая сессия

Сепанг

Сепанг

13 дек. - 15 дек.

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