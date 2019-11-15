Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао
Во второй гонке с первого места стартует лидер чемпионата Эстебан Герьери.
Иван Мюллер показал лучшее время в первой квалификации этапа WTCR, который проходит в Макао. Он проехал круг лишь на 68 тысячных секунды быстрее Норберта Михелиса, который теперь проигрывает в общем зачете лидеру чемпионата Эстебану Герьери всего три очка.
Сам Герьери закончил первую квалификацию только на 13-м месте. Во второй квалификации он стал 10-м, что гарантирует ему старт с первого места во второй гонке, где первая десятка пилотов выстраивается на стартовой решетке в обратном порядке.
Победителем второй квалификации стал Роберт Хафф, который благодаря этому стартует первым в третьей гонке. В первой квалификации Хафф из-за проблем с амортизатором смог показать только седьмое место, однако во второй квалификации не просто был лучшим, но и сумел во втором сегменте обновить рекорд круга в классе TCR, проехав трассу за 2:27,963.
К конце первой части второй квалификации Гордон Шеддон ударил свой автомобиль о барьер. Вскоре в его машину врезался Михелис. До этого он успел показать четвертое время, однако из-за повреждения передней части своей машины Михелис не сумел пройти во второй сегмент второй квалификации и будет стартовать 11-м как во второй, так и в третьей гонках уик-энда.
Результаты первой квалификации:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|2'28.661
|5
|2
|Норберт Михелис
|Hyundai
|2'28.729
|0.068
|0.068
|4
|3
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|2'28.806
|0.145
|0.077
|3
|4
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|2'28.846
|0.185
|0.040
|2
|5
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|2'28.942
|0.281
|0.096
|1
|6
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|2'29.060
|0.399
|0.118
|7
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|2'29.451
|0.790
|0.391
|8
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|2'29.470
|0.809
|0.019
|9
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|2'29.660
|0.999
|0.190
|10
|Микель Аскона
|CUPRA
|2'29.683
|1.022
|0.023
|Полные результаты
Результаты финала второй квалификации:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|2'28.538
|5
|2
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|2'28.744
|0.206
|0.206
|4
|3
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|2'29.336
|0.798
|0.592
|3
|4
|Ники Катсбург
|Hyundai
|2'29.531
|0.993
|0.195
|2
|5
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|2'31.369
|2.831
|1.838
|1
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Макао
|Сессия
|Вторая квалификация
|Автор
|Сергей Иванов
Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао
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