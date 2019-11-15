Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао

Иван Мюллер показал лучшее время в первой квалификации этапа WTCR, который проходит в Макао. Он проехал круг лишь на 68 тысячных секунды быстрее Норберта Михелиса, который теперь проигрывает в общем зачете лидеру чемпионата Эстебану Герьери всего три очка.

Сам Герьери закончил первую квалификацию только на 13-м месте. Во второй квалификации он стал 10-м, что гарантирует ему старт с первого места во второй гонке, где первая десятка пилотов выстраивается на стартовой решетке в обратном порядке.

Победителем второй квалификации стал Роберт Хафф, который благодаря этому стартует первым в третьей гонке. В первой квалификации Хафф из-за проблем с амортизатором смог показать только седьмое место, однако во второй квалификации не просто был лучшим, но и сумел во втором сегменте обновить рекорд круга в классе TCR, проехав трассу за 2:27,963.

К конце первой части второй квалификации Гордон Шеддон ударил свой автомобиль о барьер. Вскоре в его машину врезался Михелис. До этого он успел показать четвертое время, однако из-за повреждения передней части своей машины Михелис не сумел пройти во второй сегмент второй квалификации и будет стартовать 11-м как во второй, так и в третьей гонках уик-энда.

Результаты первой квалификации:

Результаты финала второй квалификации: