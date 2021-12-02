Монтейру серьезно заболел на этапе WTCR в Сочи

Гонщик WTCR Тьягу Монтейру заболел во время этапа чемпионата в Сочи. Он провел пять дней в краснодарской больнице №2 с «инфекцией дыхательных путей». В среду, 1 декабря, по сообщению пресс-службы Honda, для Тьягу заказали частный самолет, чтобы перевезти его в Португалию. Он продолжит лечение в клинике города Порту.

«После пяти дней в руках персонала российской больницы, которым я очень благодарен за уход за мной, я лечу обратно в Португалию, чтобы продолжить путь к выздоровлению, – сообщил Тьягу в официальном сообщении пресс-службы Honda. – Я хочу поблагодарить Honda, JAS Motorsport и Discovery Sports Eventsза помощь в организации моего возвращения, а также хочу сказать спасибо Münnich Motorsport, FIA, “Росгонкам” и личной команде за оказанную помощь и поддержку.

С каждым днем я чувствую себя все лучше и с нетерпением жду продолжения восстановления у себя дома. Также хочу поблагодарить всех вас за добрые сообщения и невероятную поддержку, которую мне оказали; это был невероятный источник мотивации в эти несколько дней».

С похожим диагнозом заболел и другой человек из гоночного мира. Глава Williams Йост Капито пропустит этап Формулы 1 в Саудовской Аравии из-за позитивного теста на COVID-19. По сообщению команды, она продолжит оперировать в штатном режиме.