Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао

Иван Мюллер и Энди Приоль, выступающие на седанах Lynk & Co 03, стали победителями второй и третьей гонки на предпоследнем этапе Кубка мира WTCR, который завершился в Макао.

В обоих случаях победа была предопределена тем, как пилоты китайской марки провели старт и первый круг. Особенно впечатляющим был прорыв Мюллера в начале второй гонки: француз смог выйти в лидеры, за один круг отыграв у соперников 4 позиции. Причем опередил как своих товарищей по команде, так и одного из главных претендентов на победу в турнире – аргентинца Эстебана Герьери, выступающего на автомобиле Honda Civic Type R.

В третьей гонке перед Энди Приолем, начинавшим заезд со 2-й позиции стояла более простая задача – чтобы выйти в лидеры, достаточно было опередить стоявшего на поуле Роба Хаффа на Volkswagen Golf GTI. Трехкратный чемпион мира, в последние сезона не балующий поклонников яркими выступлениями, с этой задачей справился и одержал свою первую победу в WTCR. Напомним, что в Кубке мира британец дебютировал в этом году – а все свои титулы завоевал в проводившемся до 2017 года чемпионате WTCC.

Первые две строчки турнирной таблицы Кубка мира по-прежнему занимают Норберт Михелис, управляющий хэтчбеком Hyundai I30 N, и Эстебан Герьери – венгра и аргентинца разделяют 8 очков. Однако пилоты, выступающие на автомобилях Lynk & Co, существенно повысили свои шансы на победу в общем зачете. На титул теперь претендуют сразу два представителя китайской марки: Иван Мюллер уступает лидеру 12, а Тед Бьорк – 32 балла.

Гонки последнего в этом сезоне этапа WTCR пройдут на трассе «Сепанг» в Малайзии 14 и 15 декабря.

Результаты второй гонки

Результаты третьей гонки