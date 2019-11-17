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WTCR / Макао / Отчет о гонке

Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао

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Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао
Автор:
, Главный редактор
17 нояб. 2019 г., 06:42

Таким образом, в этом году во всех трех заездах на легендарной городской трассе победы достались представителям китайской марки Lynk & Co.

Иван Мюллер и Энди Приоль, выступающие на седанах Lynk & Co 03, стали победителями второй и третьей гонки на предпоследнем этапе Кубка мира WTCR, который завершился в Макао.

В обоих случаях победа была предопределена тем, как пилоты китайской марки провели старт и первый круг. Особенно впечатляющим был прорыв Мюллера в начале второй гонки: француз смог выйти в лидеры, за один круг отыграв у соперников 4 позиции. Причем опередил как своих товарищей по команде, так и одного из главных претендентов на победу в турнире – аргентинца Эстебана Герьери, выступающего на автомобиле Honda Civic Type R.

В третьей гонке перед Энди Приолем, начинавшим заезд со 2-й позиции стояла более простая задача – чтобы выйти в лидеры, достаточно было опередить стоявшего на поуле Роба Хаффа на Volkswagen Golf GTI. Трехкратный чемпион мира, в последние сезона не балующий поклонников яркими выступлениями, с этой задачей справился и одержал свою первую победу в WTCR. Напомним, что в Кубке мира британец дебютировал в этом году – а все свои титулы завоевал в проводившемся до 2017 года чемпионате WTCC.

Первые две строчки турнирной таблицы Кубка мира по-прежнему занимают Норберт Михелис, управляющий хэтчбеком Hyundai I30 N, и Эстебан Герьери – венгра и аргентинца разделяют 8 очков. Однако пилоты, выступающие на автомобилях Lynk & Co, существенно повысили свои шансы на победу в общем зачете. На титул теперь претендуют сразу два представителя китайской марки: Иван Мюллер уступает лидеру 12, а Тед Бьорк – 32 балла.

Гонки последнего в этом сезоне этапа WTCR пройдут на трассе «Сепанг» в Малайзии 14 и 15 декабря.

Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Иван Мюллер Lynk & Co     25
2 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 0.455 0.455 20
3 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 0.932 0.477 16
4 Argentina Эстебан Герьери Honda 1.896 0.964 13
5 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 5.305 3.409 11
6 France Ян Эрлаше Lynk & Co 8.076 2.771 10
7 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 8.662 0.586 9
8 Belgium Фредерик Вервиш Audi 9.010 0.348 8
9 France Жан-Карл Вернэ Audi 10.222 1.212 7
10 Hungary Норберт Михелис Hyundai 11.101 0.879 6
11 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 11.583 0.482 5
12 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 12.712 1.129 4
13 Netherlands Том Коронель CUPRA 12.908 0.196 3
14 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 13.925 1.017 2
15 Spain Микель Аскона CUPRA 18.087 4.162 1
16 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 18.589 0.502  
17 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 19.527 0.938  
18 Portugal Тьягу Монтейру Honda 20.361 0.834  
19 Argentina Нестор Джиролами Honda 20.762 0.401  
20 Sweden Роберт Дальгрен CUPRA 31.614 10.852  
21 Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen 31.747 0.133  
22 Hungary Аттила Таши Honda 1 Lap 1 Lap  
  Morocco Меди Беннани Volkswagen 3 Laps 2 Laps  
  Lo Kai Audi 3 Laps 18.193  
  Germany Лука Энгстлер Hyundai 6 Laps 3 Laps  
  France Орельен Панис CUPRA 7 Laps 1 Lap  
Полные результаты

Результаты третьей гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co     25
2 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 0.352 0.352 20
3 France Жан-Карл Вернэ Audi 1.193 0.841 16
4 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 1.855 0.662 13
5 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 20.030 18.175 11
6 France Иван Мюллер Lynk & Co 21.096 1.066 10
7 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 21.552 0.456 9
8 France Ян Эрлаше Lynk & Co 22.194 0.642 8
9 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 22.565 0.371 7
10 Argentina Эстебан Герьери Honda 23.506 0.941 6
11 Netherlands Том Коронель CUPRA 23.884 0.378 5
12 Hungary Норберт Михелис Hyundai 24.597 0.713 4
13 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 25.054 0.457 3
14 Germany Лука Энгстлер Hyundai 27.552 2.498 2
15 Belgium Фредерик Вервиш Audi 27.925 0.373 1
16 Hungary Аттила Таши Honda 29.259 1.334  
17 Argentina Нестор Джиролами Honda 30.140 0.881  
18 Morocco Меди Беннани Volkswagen 30.527 0.387  
19 Portugal Тьягу Монтейру Honda 31.317 0.790  
20 Spain Микель Аскона CUPRA 31.500 0.183  
21 Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen 32.319 0.819  
22 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 34.602 2.283  
23 France Орельен Панис CUPRA 37.051 2.449  
24 Sweden Роберт Дальгрен CUPRA 39.756 2.705  
25 Lo Kai Audi 51.272 11.516  
26 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 8 Laps 8 Laps  
Полные результаты

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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Макао
Сессия Третья гонка
Автор Кирилл Качнов

WTCR Следующая сессия

Сепанг

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13 дек. - 15 дек.

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