Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао
Таким образом, в этом году во всех трех заездах на легендарной городской трассе победы достались представителям китайской марки Lynk & Co.
Иван Мюллер и Энди Приоль, выступающие на седанах Lynk & Co 03, стали победителями второй и третьей гонки на предпоследнем этапе Кубка мира WTCR, который завершился в Макао.
В обоих случаях победа была предопределена тем, как пилоты китайской марки провели старт и первый круг. Особенно впечатляющим был прорыв Мюллера в начале второй гонки: француз смог выйти в лидеры, за один круг отыграв у соперников 4 позиции. Причем опередил как своих товарищей по команде, так и одного из главных претендентов на победу в турнире – аргентинца Эстебана Герьери, выступающего на автомобиле Honda Civic Type R.
В третьей гонке перед Энди Приолем, начинавшим заезд со 2-й позиции стояла более простая задача – чтобы выйти в лидеры, достаточно было опередить стоявшего на поуле Роба Хаффа на Volkswagen Golf GTI. Трехкратный чемпион мира, в последние сезона не балующий поклонников яркими выступлениями, с этой задачей справился и одержал свою первую победу в WTCR. Напомним, что в Кубке мира британец дебютировал в этом году – а все свои титулы завоевал в проводившемся до 2017 года чемпионате WTCC.
Первые две строчки турнирной таблицы Кубка мира по-прежнему занимают Норберт Михелис, управляющий хэтчбеком Hyundai I30 N, и Эстебан Герьери – венгра и аргентинца разделяют 8 очков. Однако пилоты, выступающие на автомобилях Lynk & Co, существенно повысили свои шансы на победу в общем зачете. На титул теперь претендуют сразу два представителя китайской марки: Иван Мюллер уступает лидеру 12, а Тед Бьорк – 32 балла.
Гонки последнего в этом сезоне этапа WTCR пройдут на трассе «Сепанг» в Малайзии 14 и 15 декабря.
Результаты второй гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|25
|2
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|0.455
|0.455
|20
|3
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|0.932
|0.477
|16
|4
|Эстебан Герьери
|Honda
|1.896
|0.964
|13
|5
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|5.305
|3.409
|11
|6
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|8.076
|2.771
|10
|7
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|8.662
|0.586
|9
|8
|Фредерик Вервиш
|Audi
|9.010
|0.348
|8
|9
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|10.222
|1.212
|7
|10
|Норберт Михелис
|Hyundai
|11.101
|0.879
|6
|11
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|11.583
|0.482
|5
|12
|Ники Катсбург
|Hyundai
|12.712
|1.129
|4
|13
|Том Коронель
|CUPRA
|12.908
|0.196
|3
|14
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|13.925
|1.017
|2
|15
|Микель Аскона
|CUPRA
|18.087
|4.162
|1
|16
|Нильс Лангевельд
|Audi
|18.589
|0.502
|17
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|19.527
|0.938
|18
|Тьягу Монтейру
|Honda
|20.361
|0.834
|19
|Нестор Джиролами
|Honda
|20.762
|0.401
|20
|Роберт Дальгрен
|CUPRA
|31.614
|10.852
|21
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|31.747
|0.133
|22
|Аттила Таши
|Honda
|1 Lap
|1 Lap
|Меди Беннани
|Volkswagen
|3 Laps
|2 Laps
|Lo Kai
|Audi
|3 Laps
|18.193
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|6 Laps
|3 Laps
|Орельен Панис
|CUPRA
|7 Laps
|1 Lap
|Полные результаты
Результаты третьей гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|25
|2
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|0.352
|0.352
|20
|3
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|1.193
|0.841
|16
|4
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|1.855
|0.662
|13
|5
|Ники Катсбург
|Hyundai
|20.030
|18.175
|11
|6
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|21.096
|1.066
|10
|7
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|21.552
|0.456
|9
|8
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|22.194
|0.642
|8
|9
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|22.565
|0.371
|7
|10
|Эстебан Герьери
|Honda
|23.506
|0.941
|6
|11
|Том Коронель
|CUPRA
|23.884
|0.378
|5
|12
|Норберт Михелис
|Hyundai
|24.597
|0.713
|4
|13
|Нильс Лангевельд
|Audi
|25.054
|0.457
|3
|14
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|27.552
|2.498
|2
|15
|Фредерик Вервиш
|Audi
|27.925
|0.373
|1
|16
|Аттила Таши
|Honda
|29.259
|1.334
|17
|Нестор Джиролами
|Honda
|30.140
|0.881
|18
|Меди Беннани
|Volkswagen
|30.527
|0.387
|19
|Тьягу Монтейру
|Honda
|31.317
|0.790
|20
|Микель Аскона
|CUPRA
|31.500
|0.183
|21
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|32.319
|0.819
|22
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|34.602
|2.283
|23
|Орельен Панис
|CUPRA
|37.051
|2.449
|24
|Роберт Дальгрен
|CUPRA
|39.756
|2.705
|25
|Lo Kai
|Audi
|51.272
|11.516
|26
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|8 Laps
|8 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Макао
|Сессия
|Третья гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао
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