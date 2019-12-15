Михелис завоевал титул чемпиона WTCR в финальной гонке сезона
В решающей гонке на «Сепанге» венгерский пилот Hyundai воспользовался проблемами у своего единственного соперника Эстебана Герьери, опередил того на трассе и стал сильнейшим по итогам сезона.
По ходу уик-энда в Малайзии Норберт Михелис уже доказал, что является быстрейшим на сухой трассе – он выиграл обе квалификации и первую гонку. Однако во втором заезде, прошедшем под дождем, преимущество однозначно было на стороне Герьери.
Финальный заезд всего сезона два главных соперника начинали с первого ряда – у венгра было преимущество поула и на десять очков больше, но сырая трасса оставляла вопрос об обладателе титула открытым.
Первые же повороты перевернули все с ног на голову: Герьери легко вышел в лидеры, а Михелис опустился на четвертое место – его Hyundai опередили призеры второй гонки Микель Аскона и Йохан Кристофферсон. Если бы такое положение сохранилось до финиша, титул достался бы аргентинцу на Honda.
Однако Эстебану непременно нужно было побеждать в гонке, тогда как у Асконы с Кристофферсоном на этот счет были свои планы. Молодой испанец пошел в атаку на лидера, между их машинами произошел небольшой контакт, после которого Герьери пришлось на высокой скорости проехать по зоне безопасности.
Аргентинец остался первым, но вскоре после этого у него из-за перегрева стала падать мощность мотора. Пилот Munnich Motorsport был не в силах удерживать позиции и постепенно откатывался все дальше, потеряв все шансы на титул.
Михелис тоже чуть сбросил и спокойно финишировал пятым. От атак соперников его прикрывал напарник, действующий чемпион WTCR Габриэле Тарквини. Норберт завоевал титул, ставший для него первым в карьере – и главным достижением для венгерских пилотов в мировом автоспорте.
Победителем гонки стал Йохан Кристофферсон, на подиум вместе с ним поднялись Микель Аскона и Кевин Чеккон из Alfa Romeo, который едва не стал вторым после атаки в финальном повороте всего сезона – не хватило всего пары десятых.
В зачете команд сильнейшей стала китайская Cyan Racing Lynk & Co.
Результаты третьей гонки WTCR на «Сепанге»
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|1
|14
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|2
|96
|Микель Аскона
|CUPRA
|2.026
|3
|31
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|2.182
|4
|22
|Фредерик Вервиш
|Audi
|4.296
|5
|5
|Норберт Михелис
|Hyundai
|9.297
|6
|1
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|9.905
|7
|29
|Нестор Джиролами
|Honda
|13.150
|8
|18
|Тьягу Монтейру
|Honda
|14.737
|9
|11
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|17.308
|10
|33
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|17.807
|11
|12
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|19.279
|12
|69
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|21.373
|13
|100
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|24.479
|14
|111
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|25.776
|15
|37
|Даниэль Хаглёф
|CUPRA
|26.418
|16
|15
|Hafizh Syahrin
|Hyundai
|36.567
|17
|68
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|36.827
|18
|25
|Меди Беннани
|Volkswagen
|37.687
|19
|27
|Mitchell Cheah
|Hyundai
|40.223
|20
|10
|Нильс Лангевельд
|Audi
|43.171
|21
|65
|Дуглас Ху
|CUPRA
|56.247
|22
|86
|Эстебан Герьери
|Honda
|59.437
|23
|55
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|1'50.645
|38
|Joao Paulo
|52
|Гордон Шедден
|Audi
|50
|Том Коронель
|CUPRA
|8
|Аугусту Фарфус
|Hyundai
|21
|Орельен Панис
|CUPRA
|9
|Аттила Таши
|Honda
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Сепанг
|Автор
|Александр Кабановский
Михелис завоевал титул чемпиона WTCR в финальной гонке сезона
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 12 дек.
пт 13 дек.
|
21:00
10:00
|
|Вторая тренировка
|
чт 12 дек.
пт 13 дек.
|
23:45
12:45
|
|Первая квалификация
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
02:15
15:15
|
|Вторая квалификация
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
06:30
19:30
|
|Первая гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
02:15
15:15
|
|Вторая гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
05:15
18:15
|
|Третья гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
07:10
20:10
|
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