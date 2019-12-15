Михелис завоевал титул чемпиона WTCR в финальной гонке сезона

По ходу уик-энда в Малайзии Норберт Михелис уже доказал, что является быстрейшим на сухой трассе – он выиграл обе квалификации и первую гонку. Однако во втором заезде, прошедшем под дождем, преимущество однозначно было на стороне Герьери.

Финальный заезд всего сезона два главных соперника начинали с первого ряда – у венгра было преимущество поула и на десять очков больше, но сырая трасса оставляла вопрос об обладателе титула открытым.

Первые же повороты перевернули все с ног на голову: Герьери легко вышел в лидеры, а Михелис опустился на четвертое место – его Hyundai опередили призеры второй гонки Микель Аскона и Йохан Кристофферсон. Если бы такое положение сохранилось до финиша, титул достался бы аргентинцу на Honda.

Однако Эстебану непременно нужно было побеждать в гонке, тогда как у Асконы с Кристофферсоном на этот счет были свои планы. Молодой испанец пошел в атаку на лидера, между их машинами произошел небольшой контакт, после которого Герьери пришлось на высокой скорости проехать по зоне безопасности.

Аргентинец остался первым, но вскоре после этого у него из-за перегрева стала падать мощность мотора. Пилот Munnich Motorsport был не в силах удерживать позиции и постепенно откатывался все дальше, потеряв все шансы на титул.

Михелис тоже чуть сбросил и спокойно финишировал пятым. От атак соперников его прикрывал напарник, действующий чемпион WTCR Габриэле Тарквини. Норберт завоевал титул, ставший для него первым в карьере – и главным достижением для венгерских пилотов в мировом автоспорте.

Победителем гонки стал Йохан Кристофферсон, на подиум вместе с ним поднялись Микель Аскона и Кевин Чеккон из Alfa Romeo, который едва не стал вторым после атаки в финальном повороте всего сезона – не хватило всего пары десятых.

В зачете команд сильнейшей стала китайская Cyan Racing Lynk & Co.

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