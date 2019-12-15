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WTCR / Сепанг / Отчет о гонке

Михелис завоевал титул чемпиона WTCR в финальной гонке сезона

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Михелис завоевал титул чемпиона WTCR в финальной гонке сезона
Автор:
, Ответственный редактор
15 дек. 2019 г., 13:37

В решающей гонке на «Сепанге» венгерский пилот Hyundai воспользовался проблемами у своего единственного соперника Эстебана Герьери, опередил того на трассе и стал сильнейшим по итогам сезона.

По ходу уик-энда в Малайзии Норберт Михелис уже доказал, что является быстрейшим на сухой трассе – он выиграл обе квалификации и первую гонку. Однако во втором заезде, прошедшем под дождем, преимущество однозначно было на стороне Герьери. 

Финальный заезд всего сезона два главных соперника начинали с первого ряда – у венгра было преимущество поула и на десять очков больше, но сырая трасса оставляла вопрос об обладателе титула открытым. 

Первые же повороты перевернули все с ног на голову: Герьери легко вышел в лидеры, а Михелис опустился на четвертое место – его Hyundai опередили призеры второй гонки Микель Аскона и Йохан Кристофферсон. Если бы такое положение сохранилось до финиша, титул достался бы аргентинцу на Honda.

Однако Эстебану непременно нужно было побеждать в гонке, тогда как у Асконы с Кристофферсоном на этот счет были свои планы. Молодой испанец пошел в атаку на лидера, между их машинами произошел небольшой контакт, после которого Герьери пришлось на высокой скорости проехать по зоне безопасности.

Аргентинец остался первым, но вскоре после этого у него из-за перегрева стала падать мощность мотора. Пилот Munnich Motorsport был не в силах удерживать позиции и постепенно откатывался все дальше, потеряв все шансы на титул.

Михелис тоже чуть сбросил и спокойно финишировал пятым. От атак соперников его прикрывал напарник, действующий чемпион WTCR Габриэле Тарквини. Норберт завоевал титул, ставший для него первым в карьере – и главным достижением для венгерских пилотов в мировом автоспорте. 

Победителем гонки стал Йохан Кристофферсон, на подиум вместе с ним поднялись Микель Аскона и Кевин Чеккон из Alfa Romeo, который едва не стал вторым после атаки в финальном повороте всего сезона – не хватило всего пары десятых.

В зачете команд сильнейшей стала китайская Cyan Racing Lynk & Co.

Результаты третьей гонки WTCR на «Сепанге»

Позиция # Гонщик Команда Отрыв
1 14 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen  
2 96 Spain Микель Аскона CUPRA 2.026
3 31 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 2.182
4 22 Belgium Фредерик Вервиш Audi 4.296
5 5 Hungary Норберт Михелис Hyundai 9.297
6 1 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 9.905
7 29 Argentina Нестор Джиролами Honda 13.150
8 18 Portugal Тьягу Монтейру Honda 14.737
9 11 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 17.308
10 33 Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen 17.807
11 12 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 19.279
12 69 France Жан-Карл Вернэ Audi 21.373
13 100 France Иван Мюллер Lynk & Co 24.479
14 111 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 25.776
15 37 Sweden Даниэль Хаглёф CUPRA 26.418
16 15 Hafizh Syahrin Hyundai 36.567
17 68 France Ян Эрлаше Lynk & Co 36.827
18 25 Morocco Меди Беннани Volkswagen 37.687
19 27 Mitchell Cheah Hyundai 40.223
20 10 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 43.171
21 65 Malaysia Дуглас Ху CUPRA 56.247
22 86 Argentina Эстебан Герьери Honda 59.437
23 55 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 1'50.645
  38 Joao Paulo    
  52 United Kingdom Гордон Шедден Audi  
  50 Netherlands Том Коронель CUPRA  
  8 Brazil Аугусту Фарфус Hyundai  
  21 France Орельен Панис CUPRA  
  9 Hungary Аттила Таши Honda  
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Герьери выиграл ночную дождевую гонку на «Сепанге», сохранив шансы на титул в WTCR

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Герьери выиграл ночную дождевую гонку на «Сепанге», сохранив шансы на титул в WTCR
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Сепанг
Автор Александр Кабановский

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