Михелис завоевал поул на старте первой гонки в Сепанге
Венгерский гонщик, являющийся одним из претендентов на чемпионский титул, провел квалификацию гораздо лучше, чем три его соперника.
Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, выиграл первую квалификацию в рамках проходящего в Малайзии финального этапа Кубка мира WTCR. Венгерский спортсмен почти на четыре десятых опередил ближайшего соперника – Орельена Паниса, пилотирующего хэтчбек Cupra Leon.
Шансы на победу в чемпионате в настоящий момент сохраняют четыре пилота – наряду с Михелисом это Эстебан Герьери, выступающий на автомобиле Honda Civic Type R, и два пилота китайской марки Lynk & Co – Иван Мюллер и Тед Бьорк. В квалификации соперники венгерского гонщика проявили себя не лучшим образом: Герьери остался только 10-м, а Мюллер и Бьорк и вовсе оказались на 16-м и 28-м местах соответственно. Эта неудача может лишить Бьорка шансов побороться за чемпионство, так как из трех преследователей возглавляющего общий зачет Михелиса швед отстает от венгра сильнее всего – на 37 очков.
Напомним, что первая квалификация на этапе WTCR определяет порядок старта в первой из трех гонок. Стартовая решетка двух оставшихся заездов определяется по итогам второй квалификации, которая начнется на трассе «Сепанг» в 14:30 по московскому времени.
В отличие от традиционного расписания уик-энда WTCR, на этот раз все три гонки пройдут в воскресенье.
Результаты первой квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Норберт Михелис
|Hyundai
|2'13.748
|2
|Орельен Панис
|CUPRA
|2'14.128
|0.380
|0.380
|3
|Нестор Джиролами
|Honda
|2'14.167
|0.419
|0.039
|4
|Микель Аскона
|CUPRA
|2'14.197
|0.449
|0.030
|5
|Фредерик Вервиш
|Audi
|2'14.236
|0.488
|0.039
|6
|Аугусту Фарфус
|Hyundai
|2'14.275
|0.527
|0.039
|7
|Ники Катсбург
|Hyundai
|2'14.283
|0.535
|0.008
|8
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|2'14.324
|0.576
|0.041
|9
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|2'14.454
|0.706
|0.130
|10
|Эстебан Герьери
|Honda
|2'14.546
|0.798
|0.092
|11
|Нильс Лангевельд
|Audi
|2'14.627
|0.879
|0.081
|12
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|2'14.684
|0.936
|0.057
|13
|Joao Paulo
|2'14.746
|0.998
|0.062
|14
|Тьягу Монтейру
|Honda
|2'14.811
|1.063
|0.065
|15
|Даниэль Хаглёф
|CUPRA
|2'14.835
|1.087
|0.024
|16
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|2'14.909
|1.161
|0.074
|17
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|2'14.929
|1.181
|0.020
|18
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|2'14.934
|1.186
|0.005
|19
|Меди Беннани
|Volkswagen
|2'15.147
|1.399
|0.213
|20
|Том Коронель
|CUPRA
|2'15.181
|1.433
|0.034
|21
|Аттила Таши
|Honda
|2'15.212
|1.464
|0.031
|22
|Гордон Шедден
|Audi
|2'15.218
|1.470
|0.006
|23
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|2'15.221
|1.473
|0.003
|24
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|2'15.325
|1.577
|0.104
|25
|Mitchell Cheah
|Hyundai
|2'15.357
|1.609
|0.032
|26
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|2'15.359
|1.611
|0.002
|27
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|2'15.360
|1.612
|0.001
|28
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|2'15.406
|1.658
|0.046
|29
|Hafizh Syahrin
|Hyundai
|2'16.746
|2.998
|1.340
|30
|Douglas Khoo
|CUPRA
|2'19.365
|5.617
|2.619
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Сепанг
|Пилоты
|Норберт Михелис
|Автор
|Кирилл Качнов
Михелис завоевал поул на старте первой гонки в Сепанге
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 12 дек.
пт 13 дек.
|
21:00
10:00
|
|Вторая тренировка
|
чт 12 дек.
пт 13 дек.
|
23:45
12:45
|
|Первая квалификация
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
02:15
15:15
|
|Вторая квалификация
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
06:30
19:30
|
|Первая гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
02:15
15:15
|
|Вторая гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
05:15
18:15
|
|Третья гонка
|
вс 15 дек.
вс 15 дек.
|
07:10
20:10
|
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