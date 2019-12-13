Михелис завоевал поул на старте первой гонки в Сепанге

Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, выиграл первую квалификацию в рамках проходящего в Малайзии финального этапа Кубка мира WTCR. Венгерский спортсмен почти на четыре десятых опередил ближайшего соперника – Орельена Паниса, пилотирующего хэтчбек Cupra Leon.

Шансы на победу в чемпионате в настоящий момент сохраняют четыре пилота – наряду с Михелисом это Эстебан Герьери, выступающий на автомобиле Honda Civic Type R, и два пилота китайской марки Lynk & Co – Иван Мюллер и Тед Бьорк. В квалификации соперники венгерского гонщика проявили себя не лучшим образом: Герьери остался только 10-м, а Мюллер и Бьорк и вовсе оказались на 16-м и 28-м местах соответственно. Эта неудача может лишить Бьорка шансов побороться за чемпионство, так как из трех преследователей возглавляющего общий зачет Михелиса швед отстает от венгра сильнее всего – на 37 очков.

Напомним, что первая квалификация на этапе WTCR определяет порядок старта в первой из трех гонок. Стартовая решетка двух оставшихся заездов определяется по итогам второй квалификации, которая начнется на трассе «Сепанг» в 14:30 по московскому времени.

В отличие от традиционного расписания уик-энда WTCR, на этот раз все три гонки пройдут в воскресенье.

Результаты первой квалификации