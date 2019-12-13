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WTCR / Сепанг / Новость

Михелис завоевал поул на старте первой гонки в Сепанге

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Михелис завоевал поул на старте первой гонки в Сепанге
Автор:
, Главный редактор
13 дек. 2019 г., 09:51

Венгерский гонщик, являющийся одним из претендентов на чемпионский титул, провел квалификацию гораздо лучше, чем три его соперника.

Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, выиграл первую квалификацию в рамках проходящего в Малайзии финального этапа Кубка мира WTCR. Венгерский спортсмен почти на четыре десятых опередил ближайшего соперника – Орельена Паниса, пилотирующего хэтчбек Cupra Leon.

Шансы на победу в чемпионате в настоящий момент сохраняют четыре пилота – наряду с Михелисом это Эстебан Герьери, выступающий на автомобиле Honda Civic Type R, и два пилота китайской марки Lynk & Co – Иван Мюллер и Тед Бьорк. В квалификации соперники венгерского гонщика проявили себя не лучшим образом: Герьери остался только 10-м, а Мюллер и Бьорк и вовсе оказались на 16-м и 28-м местах соответственно. Эта неудача может лишить Бьорка шансов побороться за чемпионство, так как из трех преследователей возглавляющего общий зачет Михелиса швед отстает от венгра сильнее всего – на 37 очков.

Напомним, что первая квалификация на этапе WTCR определяет порядок старта в первой из трех гонок. Стартовая решетка двух оставшихся заездов определяется по итогам второй квалификации, которая начнется на трассе «Сепанг» в 14:30 по московскому времени.

В отличие от традиционного расписания уик-энда WTCR, на этот раз все три гонки пройдут в воскресенье.

Результаты первой квалификации

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 Hungary Норберт Михелис Hyundai 2'13.748    
2 France Орельен Панис CUPRA 2'14.128 0.380 0.380
3 Argentina Нестор Джиролами Honda 2'14.167 0.419 0.039
4 Spain Микель Аскона CUPRA 2'14.197 0.449 0.030
5 Belgium Фредерик Вервиш Audi 2'14.236 0.488 0.039
6 Brazil Аугусту Фарфус Hyundai 2'14.275 0.527 0.039
7 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 2'14.283 0.535 0.008
8 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 2'14.324 0.576 0.041
9 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 2'14.454 0.706 0.130
10 Argentina Эстебан Герьери Honda 2'14.546 0.798 0.092
11 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 2'14.627 0.879 0.081
12 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 2'14.684 0.936 0.057
13 Joao Paulo   2'14.746 0.998 0.062
14 Portugal Тьягу Монтейру Honda 2'14.811 1.063 0.065
15 Sweden Даниэль Хаглёф CUPRA 2'14.835 1.087 0.024
16 France Иван Мюллер Lynk & Co 2'14.909 1.161 0.074
17 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 2'14.929 1.181 0.020
18 France Жан-Карл Вернэ Audi 2'14.934 1.186 0.005
19 Morocco Меди Беннани Volkswagen 2'15.147 1.399 0.213
20 Netherlands Том Коронель CUPRA 2'15.181 1.433 0.034
21 Hungary Аттила Таши Honda 2'15.212 1.464 0.031
22 United Kingdom Гордон Шедден Audi 2'15.218 1.470 0.006
23 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 2'15.221 1.473 0.003
24 France Ян Эрлаше Lynk & Co 2'15.325 1.577 0.104
25 Mitchell Cheah Hyundai 2'15.357 1.609 0.032
26 Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen 2'15.359 1.611 0.002
27 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 2'15.360 1.612 0.001
28 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 2'15.406 1.658 0.046
29 Hafizh Syahrin Hyundai 2'16.746 2.998 1.340
30 Douglas Khoo CUPRA 2'19.365 5.617 2.619
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Сепанг
Пилоты Норберт Михелис
Автор Кирилл Качнов

База данных

Сепанг

Сепанг

13 дек. - 15 дек.
Вторая квалификация Старт через
01 Часов
:
00 Минут
:
21 Секунд
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 Содержание
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пт 13 дек.
21:00
10:00
Вторая тренировка
чт 12 дек.
пт 13 дек.
23:45
12:45
Первая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
02:15
15:15
Вторая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
06:30
19:30
Первая гонка
вс 15 дек.
вс 15 дек.
02:15
15:15
Вторая гонка
вс 15 дек.
вс 15 дек.
05:15
18:15
Третья гонка
вс 15 дек.
вс 15 дек.
07:10
20:10
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