Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»
Ближайший соперник венгерского пилота в борьбе за титул смог ускориться после не слишком удачной дневной квалификации – а вот представители марки Lynk & Co не пробились даже в первую десятку.
Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, опередил всех соперников по ходу вечерней квалификации в рамках завершающего этапа Кубка мира WTCR на трассе «Сепанг». Завоевав по ходу двух квалификаций этапа максимально возможные 10 очков, венгерский пилот увеличил свой отрыв от ближайшего соперника в общем зачете до 15 баллов. Впрочем, победитель каждой из трех гонок уик-энда заработает 25 очков – поэтому у конкурентов Михелиса остаются реальные шансы побороться с венгерским спортсменом за чемпионский титул.
Выше всего эти шансы у Эстебана Герьери, который располагается на втором месте в общем зачете и меньше других претендентов проиграл лидеру по ходу пятницы. В решающем сегменте аргентинец уступил венгру почти восемь десятых секунды – но все-таки смог занять второе место. Таким образом, Михелис и Герьери начнут третью гонку уик-энда с первого ряда, а вторую – с 10-й и 9-й позиции соответственно.
Вновь из четырех претендентов на чемпионство наименее успешными оказались представители китайской марки Lynk & Co: Иван Мюллер показал на второй квалификации 13-й результат, а Тед Бьорк – 19-й. С этих позиций француз и швед и начнут второй и третий заезды в воскресенье.
Вторую гонку с первого ряда начнут пилоты, показавшие во второй квалификации 10-й и 9-й результат – соответственно Ма Циньхуа, выступающий на автомобиле Alfa Romeo, и Фредерик Вервиш, пилотирующий седан Audi RS3.
Напоминаем, что в отличие от большинства этапов WTCR, на финальном этапе сезона все три гонки пройдут в воскресенье.
Результаты суперпоула:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Норберт Михелис
|Hyundai
|2'13.141
|2
|Эстебан Герьери
|Honda
|2'13.925
|0.784
|0.784
|3
|Микель Аскона
|CUPRA
|2'14.020
|0.879
|0.095
|4
|Ники Катсбург
|Hyundai
|2'14.586
|1.445
|0.566
|5
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|2'14.961
|1.820
|0.375
|Полные результаты
Результаты второго сегмента:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Норберт Михелис
|Hyundai
|2'13.054
|2
|Ники Катсбург
|Hyundai
|2'13.235
|0.181
|0.181
|3
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|2'13.508
|0.454
|0.273
|4
|Микель Аскона
|CUPRA
|2'13.539
|0.485
|0.031
|5
|Эстебан Герьери
|Honda
|2'13.644
|0.590
|0.105
|6
|Аугусту Фарфус
|Hyundai
|2'13.734
|0.680
|0.090
|7
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|2'13.816
|0.762
|0.082
|8
|Фредерик Вервиш
|Audi
|2'13.935
|0.881
|0.119
|9
|Нестор Джиролами
|Honda
|2'13.975
|0.921
|0.040
|10
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|2'14.027
|0.973
|0.052
|11
|Нильс Лангевельд
|Audi
|2'14.212
|1.158
|0.185
|12
|Аттила Таши
|Honda
|2'14.346
|1.292
|0.134
|Полные результаты
Результаты первого сегмента:
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Ники Катсбург
|Hyundai
|2'13.342
|2
|Норберт Михелис
|Hyundai
|2'13.366
|0.024
|0.024
|3
|Микель Аскона
|CUPRA
|2'13.638
|0.296
|0.272
|4
|Эстебан Герьери
|Honda
|2'13.756
|0.414
|0.118
|5
|Нильс Лангевельд
|Audi
|2'13.856
|0.514
|0.100
|6
|Нестор Джиролами
|Honda
|2'13.869
|0.527
|0.013
|7
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|2'13.915
|0.573
|0.046
|8
|Аугусту Фарфус
|Hyundai
|2'13.919
|0.577
|0.004
|9
|Фредерик Вервиш
|Audi
|2'14.112
|0.770
|0.193
|10
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|2'14.183
|0.841
|0.071
|11
|Аттила Таши
|Honda
|2'14.191
|0.849
|0.008
|12
|Ма Циньхуа
|Alfa Romeo
|2'14.344
|1.002
|0.153
|13
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|2'14.422
|1.080
|0.078
|14
|Орельен Панис
|CUPRA
|2'14.505
|1.163
|0.083
|15
|Гордон Шедден
|Audi
|2'14.579
|1.237
|0.074
|16
|Тьягу Монтейру
|Honda
|2'14.610
|1.268
|0.031
|17
|Том Коронель
|CUPRA
|2'14.719
|1.377
|0.109
|18
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|2'14.799
|1.457
|0.080
|19
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|2'14.805
|1.463
|0.006
|20
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|2'14.880
|1.538
|0.075
|21
|Бенджамин Лойхтер
|Volkswagen
|2'14.934
|1.592
|0.054
|22
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|2'14.940
|1.598
|0.006
|23
|Меди Беннани
|Volkswagen
|2'14.973
|1.631
|0.033
|24
|Даниэль Хаглёф
|CUPRA
|2'15.009
|1.667
|0.036
|25
|Joao Paulo
|2'15.271
|1.929
|0.262
|26
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|2'15.399
|2.057
|0.128
|27
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|2'15.613
|2.271
|0.214
|28
|Mitchell Cheah
|Hyundai
|2'15.647
|2.305
|0.034
|29
|Hafizh Syahrin
|Hyundai
|2'16.406
|3.064
|0.759
|30
|Дуглас Ху
|CUPRA
|2'21.251
|7.909
|4.845
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Сепанг
|Пилоты
|Норберт Михелис
|Автор
|Кирилл Качнов
Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»
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