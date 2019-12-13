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WTCR / Сепанг / Отчет о квалификации

Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»

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Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»
Автор:
, Главный редактор
13 дек. 2019 г., 14:11

Ближайший соперник венгерского пилота в борьбе за титул смог ускориться после не слишком удачной дневной квалификации – а вот представители марки Lynk & Co не пробились даже в первую десятку.

Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, опередил всех соперников по ходу вечерней квалификации в рамках завершающего этапа Кубка мира WTCR на трассе «Сепанг». Завоевав по ходу двух квалификаций этапа максимально возможные 10 очков, венгерский пилот увеличил свой отрыв от ближайшего соперника в общем зачете до 15 баллов. Впрочем, победитель каждой из трех гонок уик-энда заработает 25 очков – поэтому у конкурентов Михелиса остаются реальные шансы побороться с венгерским спортсменом за чемпионский титул.

Выше всего эти шансы у Эстебана Герьери, который располагается на втором месте в общем зачете и меньше других претендентов проиграл лидеру по ходу пятницы. В решающем сегменте аргентинец уступил венгру почти восемь десятых секунды – но все-таки смог занять второе место. Таким образом, Михелис и Герьери начнут третью гонку уик-энда с первого ряда, а вторую – с 10-й и 9-й позиции соответственно.

Вновь из четырех претендентов на чемпионство наименее успешными оказались представители китайской марки Lynk & Co: Иван Мюллер показал на второй квалификации 13-й результат, а Тед Бьорк – 19-й. С этих позиций француз и швед и начнут второй и третий заезды в воскресенье.

Вторую гонку с первого ряда начнут пилоты, показавшие во второй квалификации 10-й и 9-й результат – соответственно Ма Циньхуа, выступающий на автомобиле Alfa Romeo, и Фредерик Вервиш, пилотирующий седан Audi RS3.

Напоминаем, что в отличие от большинства этапов WTCR, на финальном этапе сезона все три гонки пройдут в воскресенье.

Результаты суперпоула:

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 Hungary Норберт Михелис Hyundai 2'13.141    
2 Argentina Эстебан Герьери Honda 2'13.925 0.784 0.784
3 Spain Микель Аскона CUPRA 2'14.020 0.879 0.095
4 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 2'14.586 1.445 0.566
5 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 2'14.961 1.820 0.375
Полные результаты

Результаты второго сегмента:

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 Hungary Норберт Михелис Hyundai 2'13.054    
2 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 2'13.235 0.181 0.181
3 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 2'13.508 0.454 0.273
4 Spain Микель Аскона CUPRA 2'13.539 0.485 0.031
5 Argentina Эстебан Герьери Honda 2'13.644 0.590 0.105
6 Brazil Аугусту Фарфус Hyundai 2'13.734 0.680 0.090
7 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 2'13.816 0.762 0.082
8 Belgium Фредерик Вервиш Audi 2'13.935 0.881 0.119
9 Argentina Нестор Джиролами Honda 2'13.975 0.921 0.040
10 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 2'14.027 0.973 0.052
11 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 2'14.212 1.158 0.185
12 Hungary Аттила Таши Honda 2'14.346 1.292 0.134
Полные результаты

Результаты первого сегмента:

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Отставание
1 Netherlands Ники Катсбург Hyundai 2'13.342    
2 Hungary Норберт Михелис Hyundai 2'13.366 0.024 0.024
3 Spain Микель Аскона CUPRA 2'13.638 0.296 0.272
4 Argentina Эстебан Герьери Honda 2'13.756 0.414 0.118
5 Netherlands Нильс Лангевельд Audi 2'13.856 0.514 0.100
6 Argentina Нестор Джиролами Honda 2'13.869 0.527 0.013
7 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 2'13.915 0.573 0.046
8 Brazil Аугусту Фарфус Hyundai 2'13.919 0.577 0.004
9 Belgium Фредерик Вервиш Audi 2'14.112 0.770 0.193
10 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 2'14.183 0.841 0.071
11 Hungary Аттила Таши Honda 2'14.191 0.849 0.008
12 China Ма Циньхуа Alfa Romeo 2'14.344 1.002 0.153
13 France Иван Мюллер Lynk & Co 2'14.422 1.080 0.078
14 France Орельен Панис CUPRA 2'14.505 1.163 0.083
15 United Kingdom Гордон Шедден Audi 2'14.579 1.237 0.074
16 Portugal Тьягу Монтейру Honda 2'14.610 1.268 0.031
17 Netherlands Том Коронель CUPRA 2'14.719 1.377 0.109
18 France Ян Эрлаше Lynk & Co 2'14.799 1.457 0.080
19 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 2'14.805 1.463 0.006
20 France Жан-Карл Вернэ Audi 2'14.880 1.538 0.075
21 Germany Бенджамин Лойхтер Volkswagen 2'14.934 1.592 0.054
22 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 2'14.940 1.598 0.006
23 Morocco Меди Беннани Volkswagen 2'14.973 1.631 0.033
24 Sweden Даниэль Хаглёф CUPRA 2'15.009 1.667 0.036
25 Joao Paulo   2'15.271 1.929 0.262
26 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 2'15.399 2.057 0.128
27 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 2'15.613 2.271 0.214
28 Mitchell Cheah Hyundai 2'15.647 2.305 0.034
29 Hafizh Syahrin Hyundai 2'16.406 3.064 0.759
30 Malaysia Дуглас Ху CUPRA 2'21.251 7.909 4.845
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Об этой статье

Серия WTCR
Этап Сепанг
Пилоты Норберт Михелис
Автор Кирилл Качнов

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