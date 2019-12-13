Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»

Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, опередил всех соперников по ходу вечерней квалификации в рамках завершающего этапа Кубка мира WTCR на трассе «Сепанг». Завоевав по ходу двух квалификаций этапа максимально возможные 10 очков, венгерский пилот увеличил свой отрыв от ближайшего соперника в общем зачете до 15 баллов. Впрочем, победитель каждой из трех гонок уик-энда заработает 25 очков – поэтому у конкурентов Михелиса остаются реальные шансы побороться с венгерским спортсменом за чемпионский титул.

Выше всего эти шансы у Эстебана Герьери, который располагается на втором месте в общем зачете и меньше других претендентов проиграл лидеру по ходу пятницы. В решающем сегменте аргентинец уступил венгру почти восемь десятых секунды – но все-таки смог занять второе место. Таким образом, Михелис и Герьери начнут третью гонку уик-энда с первого ряда, а вторую – с 10-й и 9-й позиции соответственно.

Вновь из четырех претендентов на чемпионство наименее успешными оказались представители китайской марки Lynk & Co: Иван Мюллер показал на второй квалификации 13-й результат, а Тед Бьорк – 19-й. С этих позиций француз и швед и начнут второй и третий заезды в воскресенье.

Вторую гонку с первого ряда начнут пилоты, показавшие во второй квалификации 10-й и 9-й результат – соответственно Ма Циньхуа, выступающий на автомобиле Alfa Romeo, и Фредерик Вервиш, пилотирующий седан Audi RS3.

Напоминаем, что в отличие от большинства этапов WTCR, на финальном этапе сезона все три гонки пройдут в воскресенье.

Результаты суперпоула:

Результаты второго сегмента:

Результаты первого сегмента: