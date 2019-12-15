WTCR
WTCR
R
WTCR
Сузука
25 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Вторая гонка через
02 Часов
:
05 Минут
:
40 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WTCR / Сепанг / Отчет о гонке

Михелис выиграл первую гонку WTCR на «Сепанге»

Поделились
Комментарии
Михелис выиграл первую гонку WTCR на «Сепанге»
Автор:
, Главный редактор
15 дек. 2019 г., 07:47

Венгерский пилот в очередной раз повысил свои шансы на завоевание первого в карьере титула – впрочем, его конкуренты смогли минимизировать потери.

Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, выиграл первую гонку проходящего на малайзийском «Сепанге» финального этапа Кубка мира WTCR.

Заезд стартовал на подсыхающей трассе, и многие пилоты поставили на одну из осей своего автомобиля слики, а на другую – дождевые покрышки. Тем не менее, в таких, не самых простых условиях пилоты на первых кругах смогли избежать вылетов и столкновений.

В частности, ближайшие преследователи Михелиса, которые не лучшим образом провели квалификацию, смогли отыграть немало позиций. В частности, Эстебан Герьери на Honda Civic Type R с 10-й стартовой позиции к финишу переместился на 4-ю, а Иван Мюллер за рулем китайского седана Lynk & Co 03 – с 16-го на 5-е (француз закончил заезд 6-м, но финишировавший перед ним пилот выступал по т.н. вайлд-кард и из-за этого не получил очков). 

В итоге в таблице общего зачета лидирующий Михелис оторвался на 27 очков от Герьери и на 35 – от Мюллера. В оставшихся двух гонках уик-энда можно заработать 50 очков, однако одну из них венгр также начнет с поула, что ощутимо снижает шансы соперников на успех.

Еще один пилот Lynk & Co – швед Тед Бьорк – окончательно выбыл из числа претендентов на титул, после того как по ходу гонки вынужден был совершить пит-стоп и закончил гонку в третьей десятке.

Новость дополняется.

Читайте также:

 

Следующая новость
Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»

Предыдущая новость

Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WTCR
Этап Сепанг
Сессия Первая гонка
Автор Кирилл Качнов

База данных

Сепанг

Сепанг

13 дек. - 15 дек.
Вторая гонка Старт через
02 Часов
:
05 Минут
:
40 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 13 дек.
пт 13 дек.
03:00
10:00
Вторая тренировка
пт 13 дек.
пт 13 дек.
05:45
12:45
Первая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
08:15
15:15
Вторая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
12:30
19:30
Первая гонка
вс 15 дек.
вс 15 дек.
08:15
15:15
Вторая гонка
вс 15 дек.
вс 15 дек.
11:15
18:15
Третья гонка
вс 15 дек.
вс 15 дек.
13:10
20:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1

2
Формула 1

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

3
Формула 1

Камильери: Ферстаппен лишился шансов перейти в Ferrari

4
Формула 1

Риккардо рассказал, чему научил Ферстаппена

5
Формула 1

Вечеринка Alfa Romeo: Кими оделся обезьяной и махал молотком

Самое важное:

Михелис выиграл первую гонку WTCR на «Сепанге»
WTCR

Михелис выиграл первую гонку WTCR на «Сепанге»

Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»
WTCR

Михелис выиграл вторую квалификацию на «Сепанге»

Михелис завоевал поул на старте первой гонки в Сепанге
WTCR

Михелис завоевал поул на старте первой гонки в Сепанге

Источник: Audi свернет проекты в WTCR вслед за VW
WTCR

Источник: Audi свернет проекты в WTCR вслед за VW

WTCR приедет в 2020-м на новую корейскую трассу
WTCR

WTCR приедет в 2020-м на новую корейскую трассу

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.