Михелис выиграл первую гонку WTCR на «Сепанге»

Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, выиграл первую гонку проходящего на малайзийском «Сепанге» финального этапа Кубка мира WTCR.

Заезд стартовал на подсыхающей трассе, и многие пилоты поставили на одну из осей своего автомобиля слики, а на другую – дождевые покрышки. Тем не менее, в таких, не самых простых условиях пилоты на первых кругах смогли избежать вылетов и столкновений.

В частности, ближайшие преследователи Михелиса, которые не лучшим образом провели квалификацию, смогли отыграть немало позиций. В частности, Эстебан Герьери на Honda Civic Type R с 10-й стартовой позиции к финишу переместился на 4-ю, а Иван Мюллер за рулем китайского седана Lynk & Co 03 – с 16-го на 5-е (француз закончил заезд 6-м, но финишировавший перед ним пилот выступал по т.н. вайлд-кард и из-за этого не получил очков).

В итоге в таблице общего зачета лидирующий Михелис оторвался на 27 очков от Герьери и на 35 – от Мюллера. В оставшихся двух гонках уик-энда можно заработать 50 очков, однако одну из них венгр также начнет с поула, что ощутимо снижает шансы соперников на успех.

Еще один пилот Lynk & Co – швед Тед Бьорк – окончательно выбыл из числа претендентов на титул, после того как по ходу гонки вынужден был совершить пит-стоп и закончил гонку в третьей десятке.

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