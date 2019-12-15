Михелис выиграл первую гонку WTCR на «Сепанге»
Венгерский пилот в очередной раз повысил свои шансы на завоевание первого в карьере титула – впрочем, его конкуренты смогли минимизировать потери.
Норберт Михелис, выступающий на автомобиле Hyundai i30 N, выиграл первую гонку проходящего на малайзийском «Сепанге» финального этапа Кубка мира WTCR.
Заезд стартовал на подсыхающей трассе, и многие пилоты поставили на одну из осей своего автомобиля слики, а на другую – дождевые покрышки. Тем не менее, в таких, не самых простых условиях пилоты на первых кругах смогли избежать вылетов и столкновений.
В частности, ближайшие преследователи Михелиса, которые не лучшим образом провели квалификацию, смогли отыграть немало позиций. В частности, Эстебан Герьери на Honda Civic Type R с 10-й стартовой позиции к финишу переместился на 4-ю, а Иван Мюллер за рулем китайского седана Lynk & Co 03 – с 16-го на 5-е (француз закончил заезд 6-м, но финишировавший перед ним пилот выступал по т.н. вайлд-кард и из-за этого не получил очков).
В итоге в таблице общего зачета лидирующий Михелис оторвался на 27 очков от Герьери и на 35 – от Мюллера. В оставшихся двух гонках уик-энда можно заработать 50 очков, однако одну из них венгр также начнет с поула, что ощутимо снижает шансы соперников на успех.
Еще один пилот Lynk & Co – швед Тед Бьорк – окончательно выбыл из числа претендентов на титул, после того как по ходу гонки вынужден был совершить пит-стоп и закончил гонку в третьей десятке.
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Сепанг
|Сессия
|Первая гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Михелис выиграл первую гонку WTCR на «Сепанге»
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