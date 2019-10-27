Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
08 Часов
:
46 Минут
:
35 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
WTCR / Сузука / Отчет о гонке

Михелис и Кристофферсстон выиграли воскресные гонки WTCR в Сузуке

Поделились
Комментарии
Михелис и Кристофферсстон выиграли воскресные гонки WTCR в Сузуке
Автор:
, младший журналист (Autosport)
27 окт. 2019 г., 06:54

Гонщики на Hyundai и VW стали сильнейшими в двух заездах, Эстебан Герьери удержался в лидерах общего зачета.

Утренняя гонка с реверсивной решетки началась со спорного эпизода в исполнении Норберта Михелиса – венгр заблокировал Роба Хаффа, бросив свой автомобиль поперек стартовой прямой. Судьи сочли, что можно ограничиться предупреждением, и Михелис в итоге лидировал от старта до финиша. 

Хафф остался вторым, а замкнул тройку призеров действующий обладатель Кубка мира Габриэле Гарквини, не без труда сдержавший прессинг Кевина Чеккона. Между двумя итальянцами в концовке даже произошел контакт, но позиции остались неизменными.

Результаты второй гонки

Позиция Пилот Команда Время Отставание
1 Hungary Норберт Михелис Hyundai 22'01.538  
2 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 22'01.831 00.293
3 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 22'09.743 08.205
4 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 22'10.069 08.531
5 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 22'12.640 11.102
6 Portugal Тьягу Монтейру Honda 22'12.868 11.330
7 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 22'13.237 11.699
8 Spain Микель Аскона CUPRA 22'13.652 12.114
9 France Жан-Карл Вернэ Audi 22'14.421 12.883
10 Argentina Эстебан Герьери Honda 22'19.610 18.072
Полные результаты
Норберт Михелис, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

Норберт Михелис, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

Фото: WTCR

В сочетании с десятым местом Герьери победа вывела Михелиса в лидеры сезона, но на первой строчке он оставался лишь несколько часов. Финальный заезд уик-энда остался за чемпионом мирового ралли-кросса Йоханом Кристофферссоном, который смог переиграть Тьягу Монтейру. Швед вошел в первый поворот следом за соперником, но затем смог протолкаться мимо Honda португальского гонщика.

Герьери, который был на решетке четвертым, сразу отыграл одну позицию благодаря заглохшему мотору Микеля Асконы, а на предпоследнем круге тоже смог опередить Монтейру. Тьягу в итоге остался вовсе без призового шампанского, пропустив еще и Alfa Romeo Кевина Чеккона. 

Сезон WTCR продолжится в середине ноября в Макао. Главными претендентами на титул остаются Герьери (288 очков) и Михелис (282), также шансы есть у Теда Бьорка (244) и Ивана Мюллера (238). 

Результаты третьей гонки

Позиция Пилот Команда Время Отставание
1 Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen 30'07.581  
2 Argentina Эстебан Герьери Honda 30'10.651 03.070
3 Italy Кевин Чеккон Alfa Romeo 30'15.167 07.586
4 Portugal Тьягу Монтейру Honda 30'17.975 10.394
5 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 30'18.644 11.063
6 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 30'19.296 11.715
7 Guernsey Энди Приоль Lynk & Co 30'20.126 12.545
8 United Kingdom Роберт Хафф Volkswagen 30'20.685 13.104
9 Hungary Норберт Михелис Hyundai 30'21.445 13.864
10 France Жан-Карл Вернэ Audi 30'22.419 14.838
Полные результаты
Следующая новость
Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа

Предыдущая новость

Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа

Следующая новость

Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао

Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WTCR
Этап Сузука
Пилоты Норберт Михелис , Йохан Кристофферссон
Команды BRC Racing Team
Автор Джек Козенс

WTCR Следующая сессия

Сепанг

Сепанг

13 дек. - 15 дек.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

3
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

4
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Самое важное:

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
MGP

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао
WTCR

Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона
WTCR

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
F3

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.