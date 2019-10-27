Михелис и Кристофферсстон выиграли воскресные гонки WTCR в Сузуке
Гонщики на Hyundai и VW стали сильнейшими в двух заездах, Эстебан Герьери удержался в лидерах общего зачета.
Утренняя гонка с реверсивной решетки началась со спорного эпизода в исполнении Норберта Михелиса – венгр заблокировал Роба Хаффа, бросив свой автомобиль поперек стартовой прямой. Судьи сочли, что можно ограничиться предупреждением, и Михелис в итоге лидировал от старта до финиша.
Хафф остался вторым, а замкнул тройку призеров действующий обладатель Кубка мира Габриэле Гарквини, не без труда сдержавший прессинг Кевина Чеккона. Между двумя итальянцами в концовке даже произошел контакт, но позиции остались неизменными.
Результаты второй гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Время
|Отставание
|1
|Норберт Михелис
|Hyundai
|22'01.538
|2
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|22'01.831
|00.293
|3
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|22'09.743
|08.205
|4
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|22'10.069
|08.531
|5
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|22'12.640
|11.102
|6
|Тьягу Монтейру
|Honda
|22'12.868
|11.330
|7
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|22'13.237
|11.699
|8
|Микель Аскона
|CUPRA
|22'13.652
|12.114
|9
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|22'14.421
|12.883
|10
|Эстебан Герьери
|Honda
|22'19.610
|18.072
|Полные результаты
Норберт Михелис, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR
Фото: WTCR
В сочетании с десятым местом Герьери победа вывела Михелиса в лидеры сезона, но на первой строчке он оставался лишь несколько часов. Финальный заезд уик-энда остался за чемпионом мирового ралли-кросса Йоханом Кристофферссоном, который смог переиграть Тьягу Монтейру. Швед вошел в первый поворот следом за соперником, но затем смог протолкаться мимо Honda португальского гонщика.
Герьери, который был на решетке четвертым, сразу отыграл одну позицию благодаря заглохшему мотору Микеля Асконы, а на предпоследнем круге тоже смог опередить Монтейру. Тьягу в итоге остался вовсе без призового шампанского, пропустив еще и Alfa Romeo Кевина Чеккона.
Сезон WTCR продолжится в середине ноября в Макао. Главными претендентами на титул остаются Герьери (288 очков) и Михелис (282), также шансы есть у Теда Бьорка (244) и Ивана Мюллера (238).
Результаты третьей гонки
|Позиция
|Пилот
|Команда
|Время
|Отставание
|1
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen
|30'07.581
|2
|Эстебан Герьери
|Honda
|30'10.651
|03.070
|3
|Кевин Чеккон
|Alfa Romeo
|30'15.167
|07.586
|4
|Тьягу Монтейру
|Honda
|30'17.975
|10.394
|5
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|30'18.644
|11.063
|6
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|30'19.296
|11.715
|7
|Энди Приоль
|Lynk & Co
|30'20.126
|12.545
|8
|Роберт Хафф
|Volkswagen
|30'20.685
|13.104
|9
|Норберт Михелис
|Hyundai
|30'21.445
|13.864
|10
|Жан-Карл Вернэ
|Audi
|30'22.419
|14.838
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Этап
|Сузука
|Пилоты
|Норберт Михелис , Йохан Кристофферссон
|Команды
|BRC Racing Team
|Автор
|Джек Козенс
Михелис и Кристофферсстон выиграли воскресные гонки WTCR в Сузуке
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