Михелис и Кристофферсстон выиграли воскресные гонки WTCR в Сузуке

Утренняя гонка с реверсивной решетки началась со спорного эпизода в исполнении Норберта Михелиса – венгр заблокировал Роба Хаффа, бросив свой автомобиль поперек стартовой прямой. Судьи сочли, что можно ограничиться предупреждением, и Михелис в итоге лидировал от старта до финиша.

Хафф остался вторым, а замкнул тройку призеров действующий обладатель Кубка мира Габриэле Гарквини, не без труда сдержавший прессинг Кевина Чеккона. Между двумя итальянцами в концовке даже произошел контакт, но позиции остались неизменными.

Результаты второй гонки

Норберт Михелис, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR Фото: WTCR

В сочетании с десятым местом Герьери победа вывела Михелиса в лидеры сезона, но на первой строчке он оставался лишь несколько часов. Финальный заезд уик-энда остался за чемпионом мирового ралли-кросса Йоханом Кристофферссоном, который смог переиграть Тьягу Монтейру. Швед вошел в первый поворот следом за соперником, но затем смог протолкаться мимо Honda португальского гонщика.

Герьери, который был на решетке четвертым, сразу отыграл одну позицию благодаря заглохшему мотору Микеля Асконы, а на предпоследнем круге тоже смог опередить Монтейру. Тьягу в итоге остался вовсе без призового шампанского, пропустив еще и Alfa Romeo Кевина Чеккона.

Сезон WTCR продолжится в середине ноября в Макао. Главными претендентами на титул остаются Герьери (288 очков) и Михелис (282), также шансы есть у Теда Бьорка (244) и Ивана Мюллера (238).

Результаты третьей гонки