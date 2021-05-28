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Марка Cupra возвращает на трассы мастера кузовных гонок

Испанский ветеран не просто будет вновь выступать на мировом уровне, но и выведет две разных машины испанского бренда на старт двух разных чемпионатов

Марка Cupra возвращает на трассы мастера кузовных гонок

Пилот, которому сейчас 50 лет, в последний раз провел полный гоночный сезон в 2015 года, когда в составе команды Craft-Bamboo на автомобиле SEAT Leon стал бронзовым призером международной серии TCR (позже превратившейся в Кубок мира WTCR).

После небольшого перерыва Жене возвращается на гоночные трассы, причем будет бороться сразу в двух турнирах – и в WTCR, и в новом чемпионате Pure ETCR, на старт которого выйдут седаны и хэчтбеки с электрическими силовыми установками.

Ранее по ходу своей карьеры Жене выступал и в Формуле 3000 (где выигрывал гонки), и в гонках на выносливость – но потом надолго переключился на выступления в кузовных гонках (к примеру, в уже не проводящихся сейчас турнирах ETCC и WTCC).

Жене за рулем Cupra Leon для турнира WTCR

Жене за рулем Cupra Leon для турнира WTCR

Фото: Cupra

Среди прочих в этом сезоне Жене предстоит соревноваться со своими давними соперниками, такими звездами мирового туринга как Габриэле Тарквини и Тьягу Монтейру. Но главной мотивацией для возвращения испанца за руль являются вовсе не воспоминания о былых схватках.

«Моя главная мотивация – любовь к кузовным гоночным автомобилям, – рассказал Жене вскоре после того, как стало известно о его выступлениях в этом сезоен в составе команды Zengo Motorsort. – К тому же, в прошлом я работал на Seat и на подразделение Cupra, и наше общение с тех пор не прерывалось. А в этом году марка особенно активно участвует в кузовных гонках благодаря программе в Pure ETCR.

Я хорошо знаю Cupra Leon нового поколения, так как был вовлечен в процесс разработки этой машины. И когда Микель Аскона в прошлом году провел очень удачный сезон, стало очевидно, что машина получилась более чем конкурентоспособной. И как-то сама собой пришла идея вернуть меня в гонки, чтобы помочь марке добиться успеха, помочь Микель в борьбе с соперниками, помочь мне понять, могу ли я вновь быть успешным за рулем переднеприводной машины.

Я участвовал в гонках всю свою жизнь и всерьез скучал по ним в последние годы. И когда я видел в числе победителей моих друзей вроде Габриэле и Тьяго, мне было сложно принять тот факт, что меня не было на трассе. Я очень хотел вновь оказаться в числе участников соревнований.

Я следил за результатами своих соперников – и думал, что должен вернуться, что должен вновь заняться любимым делом. Конечно, мне уже не двадцать пять лет, и речь идет о последних годах моей спортивной карьеры. Но я чрезвычайно люблю управлять гоночными машинами, люблю атмосферу гоночных уик-эндов и стремился получить возможность вновь ее ощутить. Так что, я с нетерпением жду начала сезона».

Жене за рулем Cupra Leon для турнира WTCR

Жене за рулем Cupra Leon для турнира WTCR

Фото: Cupra

Последний раз за рулем автомобиля TCR Жене выступал три года назад, когда вошел в один из экипажей на суточной гонке на «Нюрбургринге». Однако этот отнюдь не значит, что испанец собирается тратить много времени на раскачку. 

«Я хочу быть конкурентоспособным, это моя главная цель, – говорит пилот. – Не спорю, на первых тестах я немного отставал от Микеля – так что, мне по-прежнему надо снять с результатов несколько десятых. И я готов активно работать над этим. В частности, у меня почти нет опыта работы с шинами Goodyear – и надо будет быстро понять все нюансы работы этих покрышек и нюансы работы с ними. Я точно не собираюсь начинать одну гонку за другой из последних рядов.

Что касается выступлений в электрическом чемпионате за рулем автомобиля Cupra e-Racer, думаю, я более конкурентоспособен, так как нашим времена почти идентичны.

Конечно, вряд ли у меня получится постоянно быть среди лидеров, но я всерьез нацеливаюсь на то, чтобы как минимум не отставать от своих товарищей по команде. И если у меня все получится, это почти гарантирует мне место в лидирующей группе, ведь Микель – один из пяти лучших пилотов в современных кузовных гонках».

Напомним, что Кубок мира WTCR начнет сезон 3-5 июня на «Нюрбургринге» (для гонки будет использоваться полная версия трассы), а Pure ETCR проведет первый гоночный уик-энд 18-20 июня в итальянской Валлелунге.

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Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов

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Гонки кузовных электромобилей пройдут в пять этапов
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