Lynk & Co и Honda поделили победы в гонках WTCR в Португалии
Лидерство в общем зачете между тем сохранил гонщик на Hyundai
На трассе в португальском Эшториле состоялись заезды второго в этом сезоне этапа Кубка мира WTCR.
Первая гонка прошла под диктовку пилотов китайской марки Lynk & Co, в то время как представители других марок столкнулись с рядом проблем. К примеру, стартовавший с первой позиции Габриэле Тарквини на Hyundai сначала уступил лидерство Яну Эрлаше, а потом потерял много времени из-за необходимости поменять спустившую шину. В результате Эрлаше, Иван Мюллер и Сантьяго Уррутья на седанах Lynk & Co не оставили представителям других брендов места на подиуме.
Во второй гонке обладателю поул-позиции (которым становится победитель квалификации) вновь не повезло. Эстебан Герьери на Honda замешкался на старте и откатился во вторую десятку. Лидерство перехватил еще один представитель японской марки – экс-пилот Формулы 1 Тьяго Монтейру.
Поскольку следом за ним ехал еще один Civic Type R под управлением венгра Аттилы Таши, казалось, что португалец без проблем одержит победу на домашнем треке. Однако во второй половине гонки на автомобиле Монтейру сорвало с креплений капот – и пилот был вынужден сойти, чтобы не создавать угрозу другим участникам заезда. Это подарило Таши первую победу в гонках Кубка мира, вторым и третьим линию финиша пересекли представители Hyundai – Жан-Карл Вернэ, который вернул себе лидерство в общем зачете Кубка, и Норберт Михелис.
Ближайшими преследователями Вернэ в турнирной таблице являются Миллер и Уррутья – оба пилота Lynk & Co отстают от француза на 3 очка.
Следующий этап турнира пройдет через две недели в Испании, на трассе «Моторленд Арагон».
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Результаты первой гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|25
|2
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|1.746
|1.746
|20
|3
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|3.411
|1.665
|16
|4
|Тьягу Монтейру
|Honda
|4.960
|1.549
|13
|5
|Эстебан Герьери
|Honda
|5.369
|0.409
|11
|6
|Микель Аскона
|CUPRA
|8.220
|2.851
|10
|7
|Аттила Таши
|Honda
|8.650
|0.430
|9
|8
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|10.848
|2.198
|8
|9
|Жиль Магнус
|Audi
|14.088
|3.240
|7
|10
|Роберт Хафф
|CUPRA
|16.651
|2.563
|6
|11
|Натанаэль Бертон
|Audi
|19.214
|2.563
|5
|12
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|19.360
|0.146
|4
|13
|Фредерик Вервиш
|Audi
|21.118
|1.758
|3
|14
|Хорди Жене
|CUPRA
|22.500
|1.382
|2
|15
|Andreas Bäckman
|Hyundai
|25.079
|2.579
|1
|16
|Jessica Bäckman
|Hyundai
|26.858
|1.779
|17
|Том Коронель
|Audi
|27.690
|0.832
|18
|Bence Boldizs
|CUPRA
|1 Lap
|1 Lap
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|5 Laps
|4 Laps
|Норберт Михелис
|Hyundai
|9 Laps
|4 Laps
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|13 Laps
|4 Laps
|Нестор Джиролами
|Honda
|Полные результаты
Результаты второй гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Аттила Таши
|Honda
|25
|2
|Жан-Карл Вернэ
|Hyundai
|1.030
|1.030
|20
|3
|Норберт Михелис
|Hyundai
|1.553
|0.523
|16
|4
|Габриэле Тарквини
|Hyundai
|2.165
|0.612
|13
|5
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|7.814
|5.649
|11
|6
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|8.757
|0.943
|10
|7
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|11.661
|2.904
|9
|8
|Эстебан Герьери
|Honda
|14.586
|2.925
|8
|9
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|16.465
|1.879
|7
|10
|Роберт Хафф
|CUPRA
|19.010
|2.545
|6
|11
|Фредерик Вервиш
|Audi
|20.807
|1.797
|5
|12
|Натанаэль Бертон
|Audi
|22.168
|1.361
|4
|13
|Нестор Джиролами
|Honda
|22.426
|0.258
|3
|14
|Жиль Магнус
|Audi
|22.588
|0.162
|2
|15
|Хорди Жене
|CUPRA
|29.028
|6.440
|1
|16
|Jessica Bäckman
|Hyundai
|36.145
|7.117
|17
|Andreas Bäckman
|Hyundai
|37.342
|1.197
|18
|Тьягу Монтейру
|Honda
|1'02.081
|24.739
|19
|Bence Boldizs
|CUPRA
|2 Laps
|2 Laps
|Лука Энгстлер
|Hyundai
|6 Laps
|4 Laps
|Микель Аскона
|CUPRA
|8 Laps
|2 Laps
|Том Коронель
|Audi
|Полные результаты