Lynk & Co и Honda поделили победы в гонках WTCR в Португалии

На трассе в португальском Эшториле состоялись заезды второго в этом сезоне этапа Кубка мира WTCR.

Первая гонка прошла под диктовку пилотов китайской марки Lynk & Co, в то время как представители других марок столкнулись с рядом проблем. К примеру, стартовавший с первой позиции Габриэле Тарквини на Hyundai сначала уступил лидерство Яну Эрлаше, а потом потерял много времени из-за необходимости поменять спустившую шину. В результате Эрлаше, Иван Мюллер и Сантьяго Уррутья на седанах Lynk & Co не оставили представителям других брендов места на подиуме.

Во второй гонке обладателю поул-позиции (которым становится победитель квалификации) вновь не повезло. Эстебан Герьери на Honda замешкался на старте и откатился во вторую десятку. Лидерство перехватил еще один представитель японской марки – экс-пилот Формулы 1 Тьяго Монтейру.

Поскольку следом за ним ехал еще один Civic Type R под управлением венгра Аттилы Таши, казалось, что португалец без проблем одержит победу на домашнем треке. Однако во второй половине гонки на автомобиле Монтейру сорвало с креплений капот – и пилот был вынужден сойти, чтобы не создавать угрозу другим участникам заезда. Это подарило Таши первую победу в гонках Кубка мира, вторым и третьим линию финиша пересекли представители Hyundai – Жан-Карл Вернэ, который вернул себе лидерство в общем зачете Кубка, и Норберт Михелис.

Ближайшими преследователями Вернэ в турнирной таблице являются Миллер и Уррутья – оба пилота Lynk & Co отстают от француза на 3 очка.

Следующий этап турнира пройдет через две недели в Испании, на трассе «Моторленд Арагон».

Результаты первой гонки

Результаты второй гонки