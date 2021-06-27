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WTCR Отчет о гонке

Lynk & Co и Honda поделили победы в гонках WTCR в Португалии

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Лидерство в общем зачете между тем сохранил гонщик на Hyundai

Lynk & Co и Honda поделили победы в гонках WTCR в Португалии

На трассе в португальском Эшториле состоялись заезды второго в этом сезоне этапа Кубка мира WTCR. 

Первая гонка прошла под диктовку пилотов китайской марки Lynk & Co, в то время как представители других марок столкнулись с рядом проблем. К примеру, стартовавший с первой позиции Габриэле Тарквини на Hyundai сначала уступил лидерство Яну Эрлаше, а потом потерял много времени из-за необходимости поменять спустившую шину. В результате Эрлаше, Иван Мюллер и Сантьяго Уррутья на седанах Lynk & Co не оставили представителям других брендов места на подиуме.

Во второй гонке обладателю поул-позиции (которым становится победитель квалификации) вновь не повезло. Эстебан Герьери на Honda замешкался на старте и откатился во вторую десятку. Лидерство перехватил еще один представитель японской марки – экс-пилот Формулы 1 Тьяго Монтейру.

Поскольку следом за ним ехал еще один Civic Type R под управлением венгра Аттилы Таши, казалось, что португалец без проблем одержит победу на домашнем треке. Однако во второй половине гонки на автомобиле Монтейру сорвало с креплений капот – и пилот был вынужден сойти, чтобы не создавать угрозу другим участникам заезда. Это подарило Таши первую победу в гонках Кубка мира, вторым и третьим линию финиша пересекли представители Hyundai – Жан-Карл Вернэ, который вернул себе лидерство в общем зачете Кубка, и Норберт Михелис.

Ближайшими преследователями Вернэ в турнирной таблице являются Миллер и Уррутья – оба пилота Lynk & Co отстают от француза на 3 очка.

Следующий этап турнира пройдет через две недели в Испании, на трассе «Моторленд Арагон».

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Результаты первой гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Ян Эрлаше Lynk & Co     25
2 France Иван Мюллер Lynk & Co 1.746 1.746 20
3 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 3.411 1.665 16
4 Portugal Тьягу Монтейру Honda 4.960 1.549 13
5 Argentina Эстебан Герьери Honda 5.369 0.409 11
6 Spain Микель Аскона CUPRA 8.220 2.851 10
7 Hungary Аттила Таши Honda 8.650 0.430 9
8 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 10.848 2.198 8
9 Belgium Жиль Магнус Audi 14.088 3.240 7
10 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 16.651 2.563 6
11 France Натанаэль Бертон Audi 19.214 2.563 5
12 Germany Лука Энгстлер Hyundai 19.360 0.146 4
13 Belgium Фредерик Вервиш Audi 21.118 1.758 3
14 Spain Хорди Жене CUPRA 22.500 1.382 2
15 Sweden Andreas Bäckman Hyundai 25.079 2.579 1
16 Jessica Bäckman Hyundai 26.858 1.779  
17 Netherlands Том Коронель Audi 27.690 0.832  
18 Bence Boldizs CUPRA 1 Lap 1 Lap  
  Italy Габриэле Тарквини Hyundai 5 Laps 4 Laps  
  Hungary Норберт Михелис Hyundai 9 Laps 4 Laps  
  France Жан-Карл Вернэ Hyundai 13 Laps 4 Laps  
  Argentina Нестор Джиролами Honda      
Полные результаты

Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Hungary Аттила Таши Honda     25
2 France Жан-Карл Вернэ Hyundai 1.030 1.030 20
3 Hungary Норберт Михелис Hyundai 1.553 0.523 16
4 Italy Габриэле Тарквини Hyundai 2.165 0.612 13
5 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 7.814 5.649 11
6 France Ян Эрлаше Lynk & Co 8.757 0.943 10
7 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 11.661 2.904 9
8 Argentina Эстебан Герьери Honda 14.586 2.925 8
9 France Иван Мюллер Lynk & Co 16.465 1.879 7
10 United Kingdom Роберт Хафф CUPRA 19.010 2.545 6
11 Belgium Фредерик Вервиш Audi 20.807 1.797 5
12 France Натанаэль Бертон Audi 22.168 1.361 4
13 Argentina Нестор Джиролами Honda 22.426 0.258 3
14 Belgium Жиль Магнус Audi 22.588 0.162 2
15 Spain Хорди Жене CUPRA 29.028 6.440 1
16 Jessica Bäckman Hyundai 36.145 7.117  
17 Sweden Andreas Bäckman Hyundai 37.342 1.197  
18 Portugal Тьягу Монтейру Honda 1'02.081 24.739  
19 Bence Boldizs CUPRA 2 Laps 2 Laps  
  Germany Лука Энгстлер Hyundai 6 Laps 4 Laps  
  Spain Микель Аскона CUPRA 8 Laps 2 Laps  
  Netherlands Том Коронель Audi      
Полные результаты

 

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Аскона победил за рулем Cupra на дебютном этапе Pure ETCR

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