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WTCR / Сочи Новости

LADA Sport ROSNEFT дебютирует в Кубке мира WTCR

Российская команда выйдет на старт домашнего этапа мирового Туринга в Сочи

LADA Sport ROSNEFT дебютирует в Кубке мира WTCR

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT впервые примет участие в этапе Кубка мира WTCR. Она выйдет на старт финала нынешнего сезона главной «кузовной» серии, который пройдет на трассе Формулы 1 «Сочи Автодром» 27-28 ноября. 

Правила Кубка мира позволяют принимать участие в этапах местным пилотам и командам наряду с основными участниками серии. LADA Sport ROSNEFT заявила на уик-энд в Сочи два автомобиля LADA Vesta Sport TCR. Как и в Российской серии кольцевых гонок, за рулем тольяттинских машин выступят лидер сезона РСКГ Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев.

Руководитель команды Владислав Незванкин отметил: «Мы рады открывшейся возможности принять участие в российском этапе Кубка мира. И для нас, и для наших болельщиков это отличная новость! У зрителей будет возможность поболеть за российских пилотов, которые за рулем российских автомобилей будут сражаться с лучшими гонщиками мирового Туринга. Для нашей же команды участие в финале WTCR – это отличная практика на международном уровне. Старт здесь позволит нашим пилотам класса Туринг и всей команде получить новый ценный опыт, стать еще сильнее».

Кирилл Ладыгин добавил: «Последний раз я участвовал в этапах мирового Туринга аж 12 лет назад! Поэтому, конечно, с радостью жду возвращения. Нас ждет много неизвестного. Во-первых, предстоит довольно быстро освоиться с шинами Goodyear, с которыми мы никогда не работали. Во-вторых, наши машины на старте гонок будут значительно тяжелее машин конкурентов, что сильно повлияет на скорость с учетом особенностей "Сочи Автодрома".

На нашей стороне знание трассы – в отличие от пилотов мирового Туринга, у нас будет возможность выступить здесь за месяц до этапа Кубка мира в финале РСКГ. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы порадовать болельщиков и получить удовольствие от этого уик-энда».

Ранее LADA Sport ROSNEFT уже выступала в WTCC – не существующем ныне чемпионате мира для «кузовной» техники, – где в 2016 году ее пилоты выиграли три гонки.

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