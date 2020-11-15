Китайская марка стала лучшей в Мировом туринге

Ян Эрлаше, выступающий на автомобиле Lynk & Co 03, стал обладателем Кубка мира WTCR. Последний этап турнира в эти выходные прошел на испанской трассе «Моторленд Арагон».

Перед стартом этапа французский пилот имел серьезное преимущество перед ближайшим преследователем – Эстебаном Герьери, выступающим на Honda Civic Type-R. Но первая гонка подарила болельщикам надежду на возрождение интриги. В то время как большинство пилотов вывело на холодную и слегка влажную трассы машины, обутые в четыре «сухих» шины, пилоты на Honda предпочли поставить на заднюю ось дождевые покрышки. В результате Герьери, на отдельных кругах отыгрывая у соперников больше 5 секунд, прорвался на первое место и сократил отрыв от лидера больше чем вдвое.

Однако уже во второй гонке аргентинец подарил титул французу, в начале заезда врезавшись в одного из соперников и сойдя после этого с трассы. Победы во второй и третьей гонке достались товарищам Эрлаше по команде – Сантьяго Уррутье и Ивану Мюллеру. Последний, являющийся одновременно и дядей Эрлаше, благодаря победе в последнем заезде сезона смог выйти на второе место в общем зачете.

Результаты первой гонки

Результаты второй гонки

Результаты третьей гонки