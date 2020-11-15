Китайская марка стала лучшей в Мировом туринге
Пилоты на хэтчбеках Honda провели одну яркую гонку – но тут же отдали титулы соперникам
Ян Эрлаше, выступающий на автомобиле Lynk & Co 03, стал обладателем Кубка мира WTCR. Последний этап турнира в эти выходные прошел на испанской трассе «Моторленд Арагон».
Перед стартом этапа французский пилот имел серьезное преимущество перед ближайшим преследователем – Эстебаном Герьери, выступающим на Honda Civic Type-R. Но первая гонка подарила болельщикам надежду на возрождение интриги. В то время как большинство пилотов вывело на холодную и слегка влажную трассы машины, обутые в четыре «сухих» шины, пилоты на Honda предпочли поставить на заднюю ось дождевые покрышки. В результате Герьери, на отдельных кругах отыгрывая у соперников больше 5 секунд, прорвался на первое место и сократил отрыв от лидера больше чем вдвое.
Однако уже во второй гонке аргентинец подарил титул французу, в начале заезда врезавшись в одного из соперников и сойдя после этого с трассы. Победы во второй и третьей гонке достались товарищам Эрлаше по команде – Сантьяго Уррутье и Ивану Мюллеру. Последний, являющийся одновременно и дядей Эрлаше, благодаря победе в последнем заезде сезона смог выйти на второе место в общем зачете.
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Результаты первой гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Эстебан Герьери
|Honda
|2
|Нестор Джиролами
|Honda
|0.602
|0.602
|3
|Жиль Магнус
|Audi
|13.449
|12.847
|4
|Натанаэль Бертон
|Audi
|14.238
|0.789
|5
|Микель Аскона
|CUPRA
|16.533
|2.295
|6
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|36.425
|19.892
|7
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|37.571
|1.146
|8
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|46.885
|9.314
|9
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|50.576
|3.691
|10
|Аттила Таши
|Honda
|50.848
|0.272
|Полные результаты
Результаты второй гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|2
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|2.796
|2.796
|3
|Микель Аскона
|CUPRA
|4.939
|2.143
|4
|Жиль Магнус
|Audi
|6.110
|1.171
|5
|Норберт Михелис
|Hyundai
|6.292
|0.182
|6
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|6.733
|0.441
|7
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|7.840
|1.107
|8
|Аттила Таши
|Honda
|9.413
|1.573
|9
|Лука Филиппи
|Alfa Romeo
|10.130
|0.717
|10
|Тьягу Монтейру
|Honda
|10.631
|0.501
|Полные результаты
Результаты третьей гонки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Сантьяго Уррутья
|Lynk & Co
|2
|Ян Эрлаше
|Lynk & Co
|4.355
|4.355
|3
|Жан-Карл Вернэ
|Alfa Romeo
|11.078
|6.723
|4
|Иван Мюллер
|Lynk & Co
|12.204
|1.126
|5
|Микель Аскона
|CUPRA
|15.333
|3.129
|6
|Тед Бьорк
|Lynk & Co
|19.883
|4.550
|7
|Норберт Михелис
|Hyundai
|27.083
|7.200
|8
|Натанаэль Бертон
|Audi
|32.068
|4.985
|9
|Жиль Магнус
|Audi
|33.081
|1.013
|10
|Эстебан Герьери
|Honda
|34.732
|1.651
|Полные результаты
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