Главные события
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
1000 км Поль Рикара
13 нояб.
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Монца
04 дек.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WTCR / Арагон / Отчет о гонке

Китайская марка стала лучшей в Мировом туринге

Поделились
Комментарии
Китайская марка стала лучшей в Мировом туринге

Пилоты на хэтчбеках Honda провели одну яркую гонку – но тут же отдали титулы соперникам

Ян Эрлаше, выступающий на автомобиле Lynk & Co 03, стал обладателем Кубка мира WTCR. Последний этап турнира в эти выходные прошел на испанской трассе «Моторленд Арагон».

Перед стартом этапа французский пилот имел серьезное преимущество перед ближайшим преследователем – Эстебаном Герьери, выступающим на Honda Civic Type-R. Но первая гонка подарила болельщикам надежду на возрождение интриги. В то время как большинство пилотов вывело на холодную и слегка влажную трассы машины, обутые в четыре «сухих» шины, пилоты на Honda предпочли поставить на заднюю ось дождевые покрышки. В результате Герьери, на отдельных кругах отыгрывая у соперников больше 5 секунд, прорвался на первое место и сократил отрыв от лидера больше чем вдвое.

Однако уже во второй гонке аргентинец подарил титул французу, в начале заезда врезавшись в одного из соперников и сойдя после этого с трассы. Победы во второй и третьей гонке достались товарищам Эрлаше по команде – Сантьяго Уррутье и Ивану Мюллеру. Последний, являющийся одновременно и дядей Эрлаше, благодаря победе в последнем заезде сезона смог выйти на второе место в общем зачете.

Читайте также:

Результаты первой гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Argentina Эстебан Герьери Honda    
2 Argentina Нестор Джиролами Honda 0.602 0.602
3 Belgium Жиль Магнус Audi 13.449 12.847
4 France Натанаэль Бертон Audi 14.238 0.789
5 Spain Микель Аскона CUPRA 16.533 2.295
6 France Ян Эрлаше Lynk & Co 36.425 19.892
7 France Иван Мюллер Lynk & Co 37.571 1.146
8 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo 46.885 9.314
9 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co 50.576 3.691
10 Hungary Аттила Таши Honda 50.848 0.272
Полные результаты

Результаты второй гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 France Иван Мюллер Lynk & Co    
2 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo 2.796 2.796
3 Spain Микель Аскона CUPRA 4.939 2.143
4 Belgium Жиль Магнус Audi 6.110 1.171
5 Hungary Норберт Михелис Hyundai 6.292 0.182
6 France Ян Эрлаше Lynk & Co 6.733 0.441
7 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 7.840 1.107
8 Hungary Аттила Таши Honda 9.413 1.573
9 Italy Лука Филиппи Alfa Romeo 10.130 0.717
10 Portugal Тьягу Монтейру Honda 10.631 0.501
Полные результаты

Результаты третьей гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Uruguay Сантьяго Уррутья Lynk & Co    
2 France Ян Эрлаше Lynk & Co 4.355 4.355
3 France Жан-Карл Вернэ Alfa Romeo 11.078 6.723
4 France Иван Мюллер Lynk & Co 12.204 1.126
5 Spain Микель Аскона CUPRA 15.333 3.129
6 Sweden Тед Бьорк Lynk & Co 19.883 4.550
7 Hungary Норберт Михелис Hyundai 27.083 7.200
8 France Натанаэль Бертон Audi 32.068 4.985
9 Belgium Жиль Магнус Audi 33.081 1.013
10 Argentina Эстебан Герьери Honda 34.732 1.651
Полные результаты
MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда

Предыдущая новость

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WTCR
Этап Арагон
Пилоты Ян Эрлаше

Самое читаемое Сегодня

Гран При Турции: пять выводов после гонки
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Турции: пять выводов после гонки

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин
Формула 1 Формула 1 / Новость

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Формула 1 видела все. Но когда на трассе собака – тут все сходят с ума

«Формула 1 – не про это». Расселлу не понравился Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Формула 1 – не про это». Расселлу не понравился Гран При Турции

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1

Самое важное:

Китайская марка стала лучшей в Мировом туринге
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Китайская марка стала лучшей в Мировом туринге

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда
MotoGP MotoGP / Прямой эфир

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда

В календаре Мирового туринга на 2021 год – 8 этапов
WTCR WTCR / Новость

В календаре Мирового туринга на 2021 год – 8 этапов

Cupra и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Арагоне
WTCR WTCR / Отчет о гонке

Cupra и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Арагоне

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Турции: пять выводов после гонки

2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Турции

3
Формула 1

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

4
Формула 1

Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки

36min
5
Формула 1

Секрет победы Хэмилтона: сделал слики из промежуточных шин

Самое важное:

Китайская марка стала лучшей в Мировом туринге
WTCR

Китайская марка стала лучшей в Мировом туринге

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда
MotoGP

MotoGP, WEC, WTCR и т.д. – расписания, трансляции и обзоры главных гонок уик-энда

В календаре Мирового туринга на 2021 год – 8 этапов
WTCR

В календаре Мирового туринга на 2021 год – 8 этапов

Cupra и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Арагоне
WTCR

Cupra и Lynk & Co выиграли гонки WTCR в Арагоне

Alfa Romeo выиграла первую в сезоне гонку WTCR
WTCR

Alfa Romeo выиграла первую в сезоне гонку WTCR

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.