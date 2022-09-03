Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе
WTCR Новость

Календарь WTCR пополнили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии

Участники турингового Кубка мира узнали, где завершат сезон

Том Ховард
Автор:
, News editor
Календарь WTCR пополнили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Изначально организаторы WTCR планировали на осень этапы в Китае, Республике Корея и Макао. Однако из-за пандемийных ограничений эти планы пришлось отменить.  

В итоге Всемирный совет FIA утвердил два этапа, которые завершат сезон: один пройдет в Бахрейне 10-12 ноября в рамках уик-энда WEC, второй – в Джидде 25-27 ноября.  

При этом пилоты будут использовать классическую конфигурацию трассы в Сахире с 15 поворотами и протяженностью 5,412 км, а гонки состоятся в пятницу и субботу.

Заезды в Джидде состоятся в темное время суток при искусственном освещении. 

Организаторы чемпионата решили, что число оставшихся этапов было уменьшено с трех до двух из финансовых соображений. 

Недавно команда Lynk & Co со скандалом покинула Кубок мира, из-за чего на старт сейчас выходит всего 12 машин. В общем зачете лидирует испанец Микель Аскона, выступающий на Hyundai, его ближайшим преследователем является Нестор Жиролами на Honda.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе
Предыдущая новость

Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Судьбу победы на Ралли Бельгия решил 10-секундный штраф Ралли Бельгия
WRC

Судьбу победы на Ралли Бельгия решил 10-секундный штраф

Авария Невилля вывела Тянака в лидеры Ралли Бельгия Ралли Бельгия
WRC

Авария Невилля вывела Тянака в лидеры Ралли Бельгия

Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия Ралли Финляндия
WRC

Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия

Самое важное:

Календарь WTCR пополнили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии
WTCR WTCR

Календарь WTCR пополнили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии

Участники турингового Кубка мира узнали, где завершат сезон

Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе
WTCR WTCR

Бертон и Хафф выиграли гонки WTCR на странной трассе

Седьмой этап сезона «кузовной» серии прошел в Эльзасе, где участникам Кубка мира пришлось выступать на гоночном кольце с красивым именем, но

Действующие чемпионы мирового туринга внезапно ушли из спорта
WTCR WTCR

Действующие чемпионы мирового туринга внезапно ушли из спорта

Команда Lynk&Co объявила о немедленном прекращении выступлений

Скандал в WTCR: команда покинула этап прямо перед стартом гонки
WTCR WTCR

Скандал в WTCR: команда покинула этап прямо перед стартом гонки

Нестор Жиролами и Жиль Магнус добились побед в Валлелунге, где после демарша Cyan Racing осталось всего 11 гонщиков

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.