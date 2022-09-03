Календарь WTCR пополнили этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии
Участники турингового Кубка мира узнали, где завершат сезон
Изначально организаторы WTCR планировали на осень этапы в Китае, Республике Корея и Макао. Однако из-за пандемийных ограничений эти планы пришлось отменить.
В итоге Всемирный совет FIA утвердил два этапа, которые завершат сезон: один пройдет в Бахрейне 10-12 ноября в рамках уик-энда WEC, второй – в Джидде 25-27 ноября.
При этом пилоты будут использовать классическую конфигурацию трассы в Сахире с 15 поворотами и протяженностью 5,412 км, а гонки состоятся в пятницу и субботу.
Заезды в Джидде состоятся в темное время суток при искусственном освещении.
Организаторы чемпионата решили, что число оставшихся этапов было уменьшено с трех до двух из финансовых соображений.
Недавно команда Lynk & Co со скандалом покинула Кубок мира, из-за чего на старт сейчас выходит всего 12 машин. В общем зачете лидирует испанец Микель Аскона, выступающий на Hyundai, его ближайшим преследователем является Нестор Жиролами на Honda.
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