Календарь WTCR 2022: Сочи останется, По и Макао вернутся
Организаторы чемпионата опубликовали список этапов следующего сезона
Организаторы чемпионата мира по кузовным автогонкам WTCR опубликовали календарь на сезон 2022 года. В нем будет 10 уик-эндов, на два больше, чем в завершающемся сезоне 2021 года.
Стартует сезон в апреле в чешском городе Мост, а завершится возвращением в календарь этапа в Макао, который пройдет в ноябре. Напомним, что в этом году этап в Макао не состоялся и был заменен на уик-энд в Сочи, который проходит непосредственно в эти выходные.
При этом российский этап в Сочи останется в расписании чемпионата на 2022 год и состоится в августе.
Еще одним новым этапом WTCR станет гонка в Южной Корее, на трассе «Индже Спидиум». Она должна была пройти уже в 2021 году, но из-за пандемии не состоялась.
Наконец, новостью стало возвращение французского этапа на городскую трассу в По (не путать с По Арно, где гонки проходили в 2021 году). Последний раз гонка кузовной серии в По прошла в 2009 году.
Календарь Кубка мира WTCR на 2021 год
|Даты
|Страна
|Трасса
|1.
|9-10 апреля
|Чехия
|«Автодром Мост» (Мост)
|2.
|7-8 мая
|Франция
|«Уличная трасса в По» (По)
|3.
|26-28 мая
|Германия
|«Нюрбургринг», Северная петля
|4.
|11-12 июня
|Венгрия
|«Хунгароринг» (Будапешт)
|5.
|25-26 июня
|Испания
|«Моторленд Арагон» (Альканьис)
|6.
|2-3 июля
|Португалия
|г. Вила Реаль (городская трасса)
|7.
|6-7 августа
|Россия
|«Сочи автодром» (Сочи)
|6.
|8-9 октября
|Южная Корея
|«Индже Спидиум» (уезд Индже)
|7.
|5-7 ноября
|Китай
|«Автодром Нинбо» (окрестности города Нинбо)
|8.
|19-21 ноября
|Китай
|г. Макао (городская трасса)
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