Календарь WTCR 2022: Сочи останется, По и Макао вернутся

Организаторы чемпионата мира по кузовным автогонкам WTCR опубликовали календарь на сезон 2022 года. В нем будет 10 уик-эндов, на два больше, чем в завершающемся сезоне 2021 года.

Стартует сезон в апреле в чешском городе Мост, а завершится возвращением в календарь этапа в Макао, который пройдет в ноябре. Напомним, что в этом году этап в Макао не состоялся и был заменен на уик-энд в Сочи, который проходит непосредственно в эти выходные.

При этом российский этап в Сочи останется в расписании чемпионата на 2022 год и состоится в августе.

Еще одним новым этапом WTCR станет гонка в Южной Корее, на трассе «Индже Спидиум». Она должна была пройти уже в 2021 году, но из-за пандемии не состоялась.

Наконец, новостью стало возвращение французского этапа на городскую трассу в По (не путать с По Арно, где гонки проходили в 2021 году). Последний раз гонка кузовной серии в По прошла в 2009 году.

Календарь Кубка мира WTCR на 2021 год

Даты Страна Трасса 1. 9-10 апреля Чехия «Автодром Мост» (Мост) 2. 7-8 мая Франция «Уличная трасса в По» (По) 3. 26-28 мая Германия «Нюрбургринг», Северная петля 4. 11-12 июня Венгрия «Хунгароринг» (Будапешт) 5. 25-26 июня Испания «Моторленд Арагон» (Альканьис) 6. 2-3 июля Португалия г. Вила Реаль (городская трасса) 7. 6-7 августа Россия «Сочи автодром» (Сочи) 6. 8-9 октября Южная Корея «Индже Спидиум» (уезд Индже) 7. 5-7 ноября Китай «Автодром Нинбо» (окрестности города Нинбо) 8. 19-21 ноября Китай г. Макао (городская трасса)