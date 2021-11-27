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Календарь WTCR 2022: Сочи останется, По и Макао вернутся

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Организаторы чемпионата опубликовали список этапов следующего сезона

Календарь WTCR 2022: Сочи останется, По и Макао вернутся

Организаторы чемпионата мира по кузовным автогонкам WTCR опубликовали календарь на сезон 2022 года. В нем будет 10 уик-эндов, на два больше, чем в завершающемся сезоне 2021 года.

Стартует сезон в апреле в чешском городе Мост, а завершится возвращением в календарь этапа в Макао, который пройдет в ноябре. Напомним, что в этом году этап в Макао не состоялся и был заменен на уик-энд в Сочи, который проходит непосредственно в эти выходные.

При этом российский этап в Сочи останется в расписании чемпионата на 2022 год и состоится в августе.

Еще одним новым этапом WTCR станет гонка в Южной Корее, на трассе «Индже Спидиум». Она должна была пройти уже в 2021 году, но из-за пандемии не состоялась.

Наконец, новостью стало возвращение французского этапа на городскую трассу в По (не путать с По Арно, где гонки проходили в 2021 году). Последний раз гонка кузовной серии в По прошла в 2009 году.

Календарь Кубка мира WTCR на 2021 год

  Даты Страна Трасса
1. 9-10 апреля Czech Republic Чехия «Автодром Мост» (Мост)
2. 7-8 мая France Франция «Уличная трасса в По» (По)
3. 26-28 мая Germany Германия «Нюрбургринг», Северная петля
4. 11-12 июня Hungary Венгрия «Хунгароринг» (Будапешт)
5. 25-26 июня Spain Испания «Моторленд Арагон» (Альканьис)
6. 2-3 июля Portugal Португалия г. Вила Реаль (городская трасса)
7. 6-7 августа Russian Federation Россия «Сочи автодром» (Сочи)
6. 8-9 октября Korea, Republic of Южная Корея «Индже Спидиум» (уезд Индже)
7. 5-7 ноября China Китай «Автодром Нинбо» (окрестности города Нинбо)
8. 19-21 ноября China Китай г. Макао (городская трасса)
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