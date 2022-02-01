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WTCR Новости

Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей

В 2015 году в гонках кузовных автомобилей началась новая эра, героями которой недавно стали гоночные электромобили

Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей
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Единые требования для национальных и международных чемпионатов позволяют использовать одни и те же автомобили, созданные в рамках концепции TCR, практически во всем мире. Главное преимущество концепции – ее доступность. Кроме того, принципы этой концепции позволяют избегать роста затрат и при этом поддерживать высокую конкуренцию за счет мер по балансу сил.

Все это привело к возможности TCR опереться на клиентские команды: таким образом, серии удается избегать регулярных встрясок от появления или ухода заводских коллективов.

Команды-клиенты могут покупать подготовленные заводскими гоночными отделениями машины и выбирать, где на них соревноваться: на международном уровне или в одном из многих существующих национальных чемпионатов, проводимых по правилам TCR. А с появлением в прошлом году Pure ETCR, теперь можно пробовать свои силы и на автомобилях с электромоторами.  

Cupra e-Racer была лидером дебютного сезона чемпионата. За рулем этой машины знаменитый гонщик Маттиас Экстрем выиграл три из пяти этапов ETCR. А уже в этом году серия получила статус Кубка мира.

Автомобиль подает 500 кВт на задние колеса, а крутящий момент электродвигателя позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды без помощи коробки передач и достигать максимальной скорости в 270 км/ч.

 

Фото: Martin Trenkler

Марка Cupra также добилась большого успеха в соревнованиях привычных машин с бензиновыми двигателями. Дебютировавший в 2020 году Leon Competicion TCR с шестиступенчатой коробкой передач и мотором мощностью в 340 л.с. использует новейшие решения, которые позволяют максимально гибко подходить к выбору настроек автомобиля.

Микель Аскона и Роберт Хафф, выступая на машинах венгерской команды Zengo Motorsport, побеждали в гонках WTCR, плюс испанец убедительно выиграл титул в европейском первенстве TCR.

Роберт Дальгрен стал чемпионом в скандинавском TCR. Не стоит забывать и о победах в национальных сериях – например, в Германии, Испании и Дании.

Благодаря такому успеху Leon Competicion по результатам голосования стала третьей в рейтинге основателя TCR WSC в номинации «Модель года 2021».

Теперь этот автомобиль будет стремиться повторить успех своего предшественника Cupra TCR. Ведь число Leon, участвующих в соревнованиях, продолжает расти. Недавно было подтверждено, что машина в этом году дебютирует в британском TCR, и наверняка этот дебют будет не последним.

 

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