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WTCR / Новость

Источник: Audi свернет проекты в WTCR вслед за VW

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Источник: Audi свернет проекты в WTCR вслед за VW
Автор:
, младший журналист (Autosport)
11 дек. 2019 г., 08:55

Команда WRT объявила, что прекратит участие в WTCR после финала сезона в Малайзии в эти выходные. Похоже, немецкий бренд покинет эту категорию насовсем.

WRT, за которую последние два года выступали Жан-Карл Вернэ и Гордон Шедден, также свернула программу в европейской TCR, где одну машину пилотировал Сантьяго Уррутия. В WRT намерены сосредоточиться на выступлениях в DTM и GT, а также посвятить себя новым задачам, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Объявление WRT можно счесть предшественником ожидаемого окончания участия Audi Sport в качестве поставщика в WTCR. В Audi не опубликовали официального сообщения о завершении поддержки гоночных программ в WTCR, однако источники Motorpsort.com сообщили, что бренд покинет серию в конце этого года.

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Примечательно, что из четырех пилотов Audi Sport, которые соревновались за WRT и Comtoyou Racing в этом году, только имя Фредерика Вервиша было включено в список гонщиков Audi на 2020 год – причем только в «программах GT по всему миру».

В прошлом месяце Volkswagen подтвердила, что она отказалась от планов по новой модели в TCR после объявления прекращении поддержки спортивных программ с использованием двигателями внутреннего сгорания.

В разговоре с Motorsport.com в WRT рассказали, что были разочарованы своими результатами, на которые повлияли изменения баланса производительности (BoP).

WRT присоединилась к международной серии TCR в 2016 году, привела Стефано Комини к титулу и заняла второе место в зачете команд. В следующем году Вернэ боролся за титул, как и в первом сезоне WTCR, где он финишировал пятым с четырьмя победами. 

Однако для него и Шеддена 2019-й прошел без единой победы. Перед финалом сезона в Малайзии Вернэ занимает 10-е место, хотя имеет шансы подняться на пятое, в то время как Шедден идет предпоследним (среди 26 гонщиков, которые проводят полный сезон).

Жан-Карл Вернэ, Leopard Racing Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

Жан-Карл Вернэ, Leopard Racing Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

Фото: WTCR

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Об этой статье

Серия WTCR
Пилоты Жан-Карл Вернэ , Гордон Шедден
Команды W Racing Team
Автор Джек Козенс

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