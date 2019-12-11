Источник: Audi свернет проекты в WTCR вслед за VW

WRT, за которую последние два года выступали Жан-Карл Вернэ и Гордон Шедден, также свернула программу в европейской TCR, где одну машину пилотировал Сантьяго Уррутия. В WRT намерены сосредоточиться на выступлениях в DTM и GT, а также посвятить себя новым задачам, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Объявление WRT можно счесть предшественником ожидаемого окончания участия Audi Sport в качестве поставщика в WTCR. В Audi не опубликовали официального сообщения о завершении поддержки гоночных программ в WTCR, однако источники Motorpsort.com сообщили, что бренд покинет серию в конце этого года.

Примечательно, что из четырех пилотов Audi Sport, которые соревновались за WRT и Comtoyou Racing в этом году, только имя Фредерика Вервиша было включено в список гонщиков Audi на 2020 год – причем только в «программах GT по всему миру».

В прошлом месяце Volkswagen подтвердила, что она отказалась от планов по новой модели в TCR после объявления прекращении поддержки спортивных программ с использованием двигателями внутреннего сгорания.

В разговоре с Motorsport.com в WRT рассказали, что были разочарованы своими результатами, на которые повлияли изменения баланса производительности (BoP).

WRT присоединилась к международной серии TCR в 2016 году, привела Стефано Комини к титулу и заняла второе место в зачете команд. В следующем году Вернэ боролся за титул, как и в первом сезоне WTCR, где он финишировал пятым с четырьмя победами.

Однако для него и Шеддена 2019-й прошел без единой победы. Перед финалом сезона в Малайзии Вернэ занимает 10-е место, хотя имеет шансы подняться на пятое, в то время как Шедден идет предпоследним (среди 26 гонщиков, которые проводят полный сезон).