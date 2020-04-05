Испанская марка отказалась от участия в WTCR
Еще в прошлом году на старт этапов Кубка мира выходило по три десятка машин – теперь же в списке участников осталось меньше 15 спортсменов
Cupra Racing – гоночное отделение испанской марки Seat – объявило, что в нынешнем сезоне не будет принимать участия в Кубке мира по гонкам на кузовных автомобилях. Официально в WTCR нет заводских команд – однако Cupra оказывала серьезную финансовую и техническую поддержку коллективу PWR Racing. В отсутствие этой поддержки шведская команда прекратит выступления в Кубке мира.
В своем официальном заявлении Cupra Racing ссылается на негативный эффект глобальной пандемии коронавируса для мировой экономики и заявляет, что сосредоточится на технической поддержке команд-клиентов. Напомним, что в этом году на гоночных трассах должен дебютировать гоночный хэтчбек Leon Cupra нового поколения.
В результате решения испанской марки список участников WTCR, который в прошлом году состоял из трех десятков спортсменов, сократился уже до 13 пилотов (напомним, что раньше свои программы в Кубке мира свернули Audi и VW). По 4 гонщика будут пилотировать автомобили Hyundai, Honda и Lynk & Co – а голландец Том Коронель планирует самостоятельно, без поддержки производителя, выйти на старт за рулем Audi.
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Об этой статье
|Серия
|WTCR
|Команды
|PWR Racing
|Автор
|Франческо Корги
Испанская марка отказалась от участия в WTCR
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